複雑な時間結晶の探求を可能にする量子中心スーパーコンピューター

時間結晶は作成が難しく繊細なので、実験室環境以外で見られるものではありません。その作成には、熱やノイズから十分に遮蔽された高度にコヒーレントな量子系で、粒子の正確な調整を必要とします。

そのような制約があるためごく最近まで可能だったのは、実験室環境でも1次元時間結晶の研究だけでした。1次元時間結晶では、原子が直線的に並び、それぞれの原子が隣の原子とのみ接続されます。研究者たちはより大きな規模を持つ時間結晶について理論化してきましたが、それを計算的にモデル化するのは困難です。時間結晶に次元を増やすと、重なり合う相互作用が複雑になりすぎて古典手法では予測できなくなります。

IBM量子コンピューターは、プロセッサーが宇宙の熱やノイズから隔離されており、時間結晶のような量子現象を研究するのに優れたサンドボックスになっています。前述の研究では研究チームが、Heronチップ上に144量子ビットの2次元時間結晶を構築したと発表しました。量子ビットは量子オブジェクトであるため、研究者たちは単に時間結晶をシミュレートしているのではなく、量子ビットを基本単位として時間結晶を作成しています。

2次元時間結晶では、この多体系を通して信号がはるかに複雑な仕組みで移動します。そこにはこれまで小規模実験や古典シミュレーションでは研究されたことのない動的性質が現れました。「次元性は重要です。1次元の配置と2次元の配置は現象として大きく異なります。そして規模も影響を及ぼします」。つまり、大きな時間結晶は小さい結晶とは異なる作用を示すとNicolás Lorenteは述べています。この論文の著者である彼は、Center for Materials Physics in Donostia（ドノスティアの材料物理学センター）の研究者でありBasQの一員でもあります。

これまで、非常に人工的なモデル以外でこのように複雑な時間結晶が可能かどうかは明らかではなかった、とIBMのリサーチ・サイエンティストであり論文の共著者であるNiall Robertsonは述べています。しかし、この研究は、非常に小さなスケールを超えても2次元時間結晶が頑健であることを示しており、このことは将来の研究に示唆を与えています。そして、研究対象とした最大の結晶サイズでは、チームは古典コンピューターではシミュレーションできなかったパラメーターの実験をHeron上で行っています。

「私たちがこれほど大きな時間結晶を研究する上で、この量子システムは必要不可欠でした」と、国立標準技術研究所(NIST)の物性物理学者である論文著者のEric Switzerは言います。

この研究は、時間結晶の研究を新たなステージに進めています。研究者たちはたとえば、時間結晶における無秩序性の役割に関心を持っています。今、研究者たちはどれだけの無秩序性を許容できるかを試しています。時間結晶を安定させるにはある程度の無秩序性が必要ですが、あまりにも無秩序だと時間結晶を破壊してしまう恐れがあります。

時間結晶の理解を深めれば、粒子のスピンが互いに影響し合うという、材料科学における「ハイゼンベルク型相互作用」の幅広い現象に光を当てることができると考えられます。たとえば単一分子磁石、金属鎖、量子ドットに基づいたアーキテクチャー（多くの技術的応用があるナノスケール半導体）などの研究に示唆をもたらします。