複雑な時間結晶の探求を可能にする量子中心スーパーコンピューター

科学者たちは、最先端のIBM®量子コンピューターと古典計算の組み合わせを利用して2次元時間結晶のモデル化を研究しています。
ブログ概要:
Basque Quantum (BasQ)、NIST、IBMの科学者たちで構成された研究チームは、2026年1月28日にNature Communicationsに掲載された論文で、最大級で最も複雑な時間結晶のIBM Quantum Heronチップ上での作成を発表しました。
この研究は、今日の量子コンピューターが他の科学分野での意義ある研究を推進する能力と、量子ハードウェアと古典ハードウェアが連携した量子中心のスーパーコンピューティング・アーキテクチャーが拓く将来の可能性を示しています。
結晶とは、反復パターン状の構造を持ち、その構造によって変形に抵抗する性質を持った物質です。結晶は自然界で頻繁に見ることができます。雪の結晶、食塩、ダイヤモンドなどこれらはすべて、それぞれ特徴的な形を形成しますが、それは構成する分子が空間的に決まったパターンをとろうとするからです。時間結晶は、空間ではなく、時間にわたって頑健なパターンを形成します。
先に挙げたような、私たちが日常的に目にする結晶は、エネルギーの入力や放出なしにこれらの構造を保ちます。すなわち熱平衡状態にあると言えます。時間結晶はそれと異なり、非平衡熱力学の稀な例です。時間結晶とは、平衡状態の外にのみ存在する物質の相です。
ある種類の量子系に周期的にエネルギーを注入すると、粒子のスピンが前後に揺れるなど安定したリズムを示します。系は周期にロックされ、注入するエネルギーのビートにあわせてパターンが調整されます。この性質は、量子情報はスクランブルされる（拡散する）ものであるという一般的な理解に対する希少な反例と言えます。さらに多くのエネルギーが系に入ってきても、元の量子状態の痕跡は残ります。
時間結晶は作成が難しく繊細なので、実験室環境以外で見られるものではありません。その作成には、熱やノイズから十分に遮蔽された高度にコヒーレントな量子系で、粒子の正確な調整を必要とします。
そのような制約があるためごく最近まで可能だったのは、実験室環境でも1次元時間結晶の研究だけでした。1次元時間結晶では、原子が直線的に並び、それぞれの原子が隣の原子とのみ接続されます。研究者たちはより大きな規模を持つ時間結晶について理論化してきましたが、それを計算的にモデル化するのは困難です。時間結晶に次元を増やすと、重なり合う相互作用が複雑になりすぎて古典手法では予測できなくなります。
IBM量子コンピューターは、プロセッサーが宇宙の熱やノイズから隔離されており、時間結晶のような量子現象を研究するのに優れたサンドボックスになっています。前述の研究では研究チームが、Heronチップ上に144量子ビットの2次元時間結晶を構築したと発表しました。量子ビットは量子オブジェクトであるため、研究者たちは単に時間結晶をシミュレートしているのではなく、量子ビットを基本単位として時間結晶を作成しています。
2次元時間結晶では、この多体系を通して信号がはるかに複雑な仕組みで移動します。そこにはこれまで小規模実験や古典シミュレーションでは研究されたことのない動的性質が現れました。「次元性は重要です。1次元の配置と2次元の配置は現象として大きく異なります。そして規模も影響を及ぼします」。つまり、大きな時間結晶は小さい結晶とは異なる作用を示すとNicolás Lorenteは述べています。この論文の著者である彼は、Center for Materials Physics in Donostia（ドノスティアの材料物理学センター）の研究者でありBasQの一員でもあります。
これまで、非常に人工的なモデル以外でこのように複雑な時間結晶が可能かどうかは明らかではなかった、とIBMのリサーチ・サイエンティストであり論文の共著者であるNiall Robertsonは述べています。しかし、この研究は、非常に小さなスケールを超えても2次元時間結晶が頑健であることを示しており、このことは将来の研究に示唆を与えています。そして、研究対象とした最大の結晶サイズでは、チームは古典コンピューターではシミュレーションできなかったパラメーターの実験をHeron上で行っています。
「私たちがこれほど大きな時間結晶を研究する上で、この量子システムは必要不可欠でした」と、国立標準技術研究所(NIST)の物性物理学者である論文著者のEric Switzerは言います。
この研究は、時間結晶の研究を新たなステージに進めています。研究者たちはたとえば、時間結晶における無秩序性の役割に関心を持っています。今、研究者たちはどれだけの無秩序性を許容できるかを試しています。時間結晶を安定させるにはある程度の無秩序性が必要ですが、あまりにも無秩序だと時間結晶を破壊してしまう恐れがあります。
時間結晶の理解を深めれば、粒子のスピンが互いに影響し合うという、材料科学における「ハイゼンベルク型相互作用」の幅広い現象に光を当てることができると考えられます。たとえば単一分子磁石、金属鎖、量子ドットに基づいたアーキテクチャー（多くの技術的応用があるナノスケール半導体）などの研究に示唆をもたらします。
興味深い量子結果が出るたびに、その検証も重要な課題になります。チームは確率伝播法（belief propagation）を用いてテンソルネットワーク上の量子状態をシミュレートするという最先端の手法を用いて、その結果を量子コンピューターから得られた結果と比較しました。
すべての量子計算は非常に大きなテンソルを用いて表現できます。テンソルとは、表や表の集合、あるいは表でいっぱいになったファイルキャビネットのような、順序付けられたデータを持つ数学的オブジェクトです。しかし、量子系をシミュレートするのに必要なテンソルは、古典計算リソースを使ってシミュレーションするには大きすぎます。
テンソルネットワーク法は古典計算を用いて、精度を多少犠牲にしつつ、そのような大きなテンソルを多くの小さなテンソルを用いて簡単化します。分けられた各部分は系の一部を表現し、部分間のつながりは系の部品同士がどのように関係しているかを表しています。テンソルネットワークは古典コンピューター上で量子状態の近似に利用できます。一方で、確率伝播法はテンソルネットワークを用いて表される量子状態に含まれる情報を、近似的に更新または抽出するための高度な手法です。
現在の量子優位性をめぐる競争の多くは、量子コンピューターと、（古典コンピューター上で用いた）最先端のテンソルネットワーク法との競争になっています。しかし、量子中心のスーパーコンピューティング・パラダイムでは、テンソルを用いた手法を使って量子計算自体を向上させることも可能です。この新しい量子コンピューティングの時代において、私たちは量子回路とテンソルを同時に組み込み、それぞれのツールを最適なハードウェアで分担するアルゴリズムを見つけようとしています
本論文では古典手法を用いて量子実行を洗練させる方法も行われています。著者らは量子結果の持つ誤差範囲を縮小し精度を向上するために新しいエラー緩和手法を実装しました。
量子中心のスーパーコンピューティング（QCSC）アーキテクチャーで量子と古典HPCの計算資源が連携するという方向性は、近い将来に最もエキサイティングな量子コンピューティングの取り組みが行われる分野の一つです。これからの将来、多くのHPC実行は、タスクをCPU、QPU、GPU間に分割し、各ハードウェアがそれぞれに最適な処理を分担するようになります。
研究者たちは、次の大きな一歩は、IBM Quantum Nighthawkチップのような、量子ビット間により高い接続性がある環境で複雑な時間結晶を構築することだと述べています。Heronではそれぞれの量子ビットが2個または3個の量子ビットと接続されていますが、Nighthawkでは最大4個の隣接する量子ビットと接続されています。接続性が高いということは複雑性が高いということを意味し、そのことで新たなダイナミクスを捉える可能性が生まれます。
また、チームはGPUをこの研究の古典側に用いることで何ができるのかにも興味を持っているとRobertsonは述べました。QCSCの研究開発の進展と歩調を合わせて、彼らの研究は続いていきます。
この記事は英語版IBM Researchブログ「Exploring the most complex time crystals yet with quantum-centric supercomputers」（2026年1月28日公開、Rafi Letzter著）を翻訳し一部更新したものです。