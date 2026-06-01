生成AIによるOffice文書レビュー

日本IBMは生成AIを活用し、PowerPoint等のOffice資料レビューの高度化に取り組んでいます。業務プロセスに即したPoC設計、スライド構造と画像情報を含むデータ化、根拠付きレビューの提示を軸に、精度・再現性・使いやすさの向上を目指しています。
金融機関の対外提案資料を対象に、生成AIを活用した資料レビューのPoCを実施しました。
関連規定（形式知）と文体・言葉遣いといった暗黙知が混在する実務を整理し、レビュー対象・プロセス・チェック項目を定義。
そのうえで、対象範囲を段階的に絞りながら、プロセス把握→項目整理→レビュー定義へと展開しました。
あわせて、本番運用を見据えたロードマップも整理しています。
対象ファイルを生成AIでレビュー可能な形に再構造化しています。
これにより、ロゴ改変やグラフの誇張など、テキストだけでは判断しにくい内容も文脈込みで評価可能となりました。
また、レビュー結果には判定とあわせて根拠を付与し、判断プロセスを可視化することで精度の向上を図りやすくしています。
さらに、以下のように工程を分割することで精度と再現性を高めています。
加えて、特有の表記ゆれを誤検知しないよう、Few-shotプロンプティングを活用し不要な指摘を抑制しています。
取り組みにより、以下が明確になりました。
この知見により、
ルールベースと生成AIの役割分担、資料種別・部門別のプロファイル設計の有効性が確認できました。
ユーザー体験の面では、
といった効果が期待できます。
現在は業務適用による最大効果を発揮するため、UI/UXや実装方式を含めた検討を継続中です。
Microsoft、PowerPointはMicrosoft Corporationの商標です。