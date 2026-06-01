生成AIによるOffice文書レビュー

対象ファイルを生成AIでレビュー可能な形に再構造化しています。

スライドをオブジェクト単位などに分解

種別・位置・テキスト・フォントなどのメタデータを活用

スライド全体や図表単体で画像の意味も解釈

これにより、ロゴ改変やグラフの誇張など、テキストだけでは判断しにくい内容も文脈込みで評価可能となりました。

また、レビュー結果には判定とあわせて根拠を付与し、判断プロセスを可視化することで精度の向上を図りやすくしています。

さらに、以下のように工程を分割することで精度と再現性を高めています。

記載有無・レビュー観点への関係性の確認

レビュー観点に照らし合わせた確認

加えて、特有の表記ゆれを誤検知しないよう、Few-shotプロンプティングを活用し不要な指摘を抑制しています。