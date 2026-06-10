日本IBMは、PoCの目的を単なる技術検証から脱却し、経営ビジョンと整合した「面のPoC」へと再定義しました。このアプローチでは、中期経営計画に沿ったKPIを設定し、単なる工数削減を超えて、付加価値業務へのシフトやナレッジ蓄積の進捗も評価対象としています。また、将来の発展を見据え、共通基盤・拡張性・再利用性を前提としたアーキテクチャを設計。複数業務・部門での横展開を想定したテーマ選定を行い、経営層・現場・IT企画が一体となるCoE（Center of Excellence）型推進体制を構築しました。

現場においては、長年蓄積された暗黙知の形式知化に注力しました。複雑化した規定やマニュアルを整理し直し、AI実装に必要な判断基準を現場と協働で言語化。また、現場の不安を払拭するため、Human-in-the-loop（人間が介在する運用）方式を採用しました。AIが素案を作成し人が最終確認を行う役割分担により、現場担当者の安心感と品質保証の両立を実現しています。

さらに、「PoC止まり」という多くの企業が陥る課題を回避するため、学びを組織的に資産化する仕組みも導入しました。テーマ選定の段階から横展開対象業務を明確化し、共通部品化できる要素を意識的に抽出。短期的なコスト削減に走らず、将来の拡張性を担保する製品・構成の選定基準を確立しています。この結果、初期投資を抑えながらも、成果の汎用化・再利用によって中長期的な投資対効果を最大化する設計が可能となりました。