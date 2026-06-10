日本IBMはAI活用の全面展開に向けたバックオフィス事務変革に取り組んでいます。
この取り組みにおけるポイントは、①小さく始めて経営課題と結び付ける全体最適型のPoC設計、②暗黙知の形式知化と現場協働を前提にした人間中心の導入、③相続受付高度化と融資審査支援を軸に横展開するユースケース戦略、の3点です。日本IBMではバックオフィス事務改革を通じて、業務効率化と人材の付加価値業務へのシフトを同時に実現することを目指しています。
現状、国内では営業領域に比べ事務領域のAI適用が遅れがちであり、ゼロリスク志向、紙・帳票中心の文化、経営層の抽象的指示と現場任せの実態などが障壁となっています。この状況を打開するため、日本IBMは具体的な2つのユースケースに取り組みました。
1. 相続の受付高度化
相続手続きは多種多様な書類が必要なため、支店での経験者減少により、来店後の差し戻しや対応遅延が頻発していました。日本IBMはAIを活用したナビゲーションと書類チェックの仕組みを構築し、現場の負担軽減と顧客体験向上の両立を図りました。
2. 融資の審査・稟議支援
各金融機関で多くの従業員が関わるこの重要業務において、反復的で比較的単純なチェック領域からAIを段階的に導入。人手による確認作業の効率化を進めながら、クラウド環境整備を並行して行い、審査判断に役立つ情報抽出や資料準備の自動化を段階的に実現しています。
日本IBMは、PoCの目的を単なる技術検証から脱却し、経営ビジョンと整合した「面のPoC」へと再定義しました。このアプローチでは、中期経営計画に沿ったKPIを設定し、単なる工数削減を超えて、付加価値業務へのシフトやナレッジ蓄積の進捗も評価対象としています。また、将来の発展を見据え、共通基盤・拡張性・再利用性を前提としたアーキテクチャを設計。複数業務・部門での横展開を想定したテーマ選定を行い、経営層・現場・IT企画が一体となるCoE（Center of Excellence）型推進体制を構築しました。
現場においては、長年蓄積された暗黙知の形式知化に注力しました。複雑化した規定やマニュアルを整理し直し、AI実装に必要な判断基準を現場と協働で言語化。また、現場の不安を払拭するため、Human-in-the-loop（人間が介在する運用）方式を採用しました。AIが素案を作成し人が最終確認を行う役割分担により、現場担当者の安心感と品質保証の両立を実現しています。
さらに、「PoC止まり」という多くの企業が陥る課題を回避するため、学びを組織的に資産化する仕組みも導入しました。テーマ選定の段階から横展開対象業務を明確化し、共通部品化できる要素を意識的に抽出。短期的なコスト削減に走らず、将来の拡張性を担保する製品・構成の選定基準を確立しています。この結果、初期投資を抑えながらも、成果の汎用化・再利用によって中長期的な投資対効果を最大化する設計が可能となりました。
事務領域のAI活用において事例に示した2点のユースケースに対してそれぞれ成果を示しました。
1. 相続受付の高度化では、ベテラン依存を軽減し、差し戻しや問い合わせの往復を抑える運用モデルを構築。支店人員が減少する中でも手続き品質を維持できる体制を確立し、さらにその知見を他事務へも展開可能としました。
2. 融資審査では、クラウド環境整備を先行させ、反復的作業から段階的にAIを適用。人間による最終確認を残しながらも、AI活用による審査のスピードと一貫性を向上させています。
この「小さく始めて面で広げる設計」「Human-in-the-loopの安全運用」「共通基盤による再利用性確保」の三本柱により、単なる工数削減ではなく、付加価値業務への時間シフトと知識の資産化を実現。人材確保難や競争激化に備え、フロント業務強化の基盤を整えました。