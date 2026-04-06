これからの銀行営業店のあり方と次世代営業店システム構想

日本IBMは、銀行営業店を取り巻く構造変化を踏まえ、次世代営業店システムの構想策定に取り組んでいます。本構想は、単なる端末更改ではなく、営業店の役割・業務構造・店舗モデルを再定義する取り組みです。
具体的には、
① 営業店を取り巻く環境変化の構造的整理
② 持続可能な店舗ネットワークの設計
③ 次世代営業店業務基盤のアーキテクチャ検討
を通じて、業務効率化と収益力強化の両立を可能とする営業店モデルの確立を目指しています。
店舗数・職員数の減少、キャッシュレスの進展、非対面チャネルの拡大といった外部環境を構造的に整理し、銀行の収益構造および店舗維持コストの分析を実施しました。そのうえで、営業店の役割を「事務処理の場」から「高付加価値な顧客接点」へと再定義しました。
店舗形態については、地域特性や顧客層を踏まえ、
ー フルサービス型店舗
ー セルフ型店舗
ー コンサルティング特化型店舗
といった複数モデルを整理しました。
特定のモデルへの一律移行を前提とするのではなく、地域特性に応じて最適な店舗形態を選択できるよう、いずれのモデルにも対応可能な柔軟性を備えた業務基盤設計としています。
これにより、店舗戦略の変更や市場環境の変化にも迅速な対応を可能とする構成を目指しています。さらに、これらの店舗モデルを支える業務基盤として、従来の端末中心型構成を見直し、タブレット活用やセルフ端末導入、事務集中化を組み合わせた次世代営業店システムの構成を検討しました。将来的な機能拡張や外部サービス連携を見据え、柔軟性と拡張性を備えたアーキテクチャ設計としています。
本取り組みにおいては、効率化施策にとどまらず、営業店の構造転換を見据えた設計を行いました。
① 事務効率化と顧客体験の両立
窓口業務の一部をセルフ端末へ移管することで事務負荷を軽減しつつ、職員が相談・提案業務に専念できる環境を整備しました。
② 端末・デバイス構成の最適化
金融特有の特殊デバイスの台数を適正化するとともに、タブレットを組み合わせることで、柔軟かつ効率的な業務運用を可能としました。
③ 事務処理の集中化
専門性の高い業務を集中センターへ集約することで、人員配置の効率化と業務品質の向上を図りました。
④ データ利活用・生成AI活用を見据えた基盤整備
将来的な顧客データ分析や生成AI活用を見据え、必要なデータ収集・蓄積が可能な構成とするとともに、AIデータ基盤との連携を前提とした拡張性を確保しました。これにより、今後の高度化施策に柔軟に対応できる状態の整備を進めています。
⑤ 既存システムとの共存を前提とした現実的な移行設計
既存システムとの共存を前提に、実行可能性を重視した移行シナリオを策定しました。
本取り組みにより、以下の効果創出に向けた基盤整備の方向性を確立しました。
ー 窓口業務の効率化および事務コスト削減
ー 特殊デバイス最適化による店舗運営コストの圧縮
ー 高付加価値業務へのリソース再配分
ー 地域特性に応じた柔軟な店舗戦略の実現
さらに、営業店業務基盤の再設計を通じて、対面・非対面チャネルの融合を前提とした拡張性のあるアーキテクチャを志向し、将来的なサービス高度化や新たなビジネスモデル展開に対応可能な設計としました。本構想は、個別施策の積み上げにとどまらず、営業店を起点とした銀行全体の業務変革に向けた第一歩と位置付けています。