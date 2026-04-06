これからの銀行営業店のあり方と次世代営業店システム構想

店舗数・職員数の減少、キャッシュレスの進展、非対面チャネルの拡大といった外部環境を構造的に整理し、銀行の収益構造および店舗維持コストの分析を実施しました。そのうえで、営業店の役割を「事務処理の場」から「高付加価値な顧客接点」へと再定義しました。

店舗形態については、地域特性や顧客層を踏まえ、

ー フルサービス型店舗

ー セルフ型店舗

ー コンサルティング特化型店舗

といった複数モデルを整理しました。

特定のモデルへの一律移行を前提とするのではなく、地域特性に応じて最適な店舗形態を選択できるよう、いずれのモデルにも対応可能な柔軟性を備えた業務基盤設計としています。

これにより、店舗戦略の変更や市場環境の変化にも迅速な対応を可能とする構成を目指しています。さらに、これらの店舗モデルを支える業務基盤として、従来の端末中心型構成を見直し、タブレット活用やセルフ端末導入、事務集中化を組み合わせた次世代営業店システムの構成を検討しました。将来的な機能拡張や外部サービス連携を見据え、柔軟性と拡張性を備えたアーキテクチャ設計としています。