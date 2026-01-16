持続可能なリモートチャネル運営の作り方

今回の取組みでは、デスクを立ち上げて終わりにせず、運営を通じて品質を高めていくことを重視しました。効率化やデジタル化が進む一方で、リモートチャネルは“人”が担うお客さま接点であり、データだけではなく現場の感覚もまた重要です。ここでは、試行から本格展開へと進める中で見えてきた、推進上の２つのポイントを挙げます。

‐ 定性と定量、両面で支える実現性ある運営設計

試行では、運営の定量データに加え、デスク行員や営業店行員の経験・気づきといった定性情報も幅広く収集しました。効率的で生産性の高いリモートチャネル運営において定量検証は不可欠ですが、データ偏重での判断・調整にはリスクがあります。数字だけでは捉えきれない現場でのやり取りや肌感覚を設計に反映することが、運営の実現性や持続性につながります。

また、「営業店との両輪」という方針に則り、営業店の状況も並行して捕捉し、片輪として機能しているかを常に意識しました。こうした現場の感覚を自分ごととして、伴走型でご支援することで、私たちは立上げや本格展開の成功に貢献できると実感しています。加えて、取組みを建設的に進める上では、まず組織として方針や拠り所を整えておくことも、成果につながるポイントだと今回のご支援であらためて学びました。

‐ 再現性を備えた運営シミュレーションによる持続的な品質向上

本格展開を見据えたチャネル運営の設計では、業務量や要員体制を適切に見積もることが欠かせません。どのようなポジションやスキルの人財が、どの程度の規模で必要となるか――。こうした検討を進める上で、定量的なシミュレーションの設計が重要な役割を果たします。

私たちは、変化を前提とするチャネル運営において、シミュレーションを見積もりのための単なる数値の計算ではなく、継続的に検証・改善できるための仕組みと位置づけています。複雑なモデルよりも、変数と定数を明確に整理し、ロジックをクリアに保つことで、銀行様自身が運用しやすく再現可能な構造とすることを意識しました。こうした設計によって、状況変化を適切に反映しながら、運営の持続的な品質向上につなげることが可能となります。再現性の高い仕組みを整えることは、今後のデスク運営をダイナミックに発展させるための基盤づくりそのものだと感じています。