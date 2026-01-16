持続可能なリモートチャネル運営の作り方

近年、金利環境の変化や制度の整備、金融サービスのアプリ化が進むなかで、個々人の資産形成のあり方やニーズにも断続的に変化が生じています。「ためる」「ふやす」「そなえる」といった関心が広がる一方で、2024年に始まった新しいNISA制度の恒久化や非課税枠の拡大、iDeCoの普及など、資産形成を後押しする制度面の充実も進んでいます。
こうした環境下で、多くの金融機関では、より身近に安心して、投資や預金など幅広い資産づくりのご相談をいただけるよう、リモートチャネルを活用したサポート体制の整備が進められています。
一方で、推進にあたっては次のような課題が見られます。支援においてはこれらを念頭に置いた取組みにしていく必要があります。
こうした背景や課題意識を踏まえ、今回ご紹介するのは、2025年４月に開設された中国銀行様の『資産運用サポートデスク（以下デスク）』の立上げ支援の取組みです。同行は、現役世代をターゲットに、時間や場所の制約を超えて資産づくりのご相談をいただけるように、営業店で培われた相談ノウハウを広く深く有する人財と、非対面ならではの迅速性と柔軟性を組み合わせることで、多様なライフスタイルのお客さまに寄り添うリモートチャネルを新たに構築されました。非対面対応を単なる効率化や代替手段と捉えるのではなく、営業店と両輪でお客さま接点を拡張する仕組みとして構想され、戦略的なお客さま接点に位置づけられています。
日本IBMは、開設までの約10ヶ月間に渡り、店舗を限定しての試行検証、および本格展開を見据えたデスク運営スキームの設計をご支援しました。前半の試行検証では、様々なお客さま動線・応対パターンの設計やコールデータ収集・分析、KPI定義など、骨格づくりに重点的に取り組みました。後半の本格展開準備においては、対象店舗を拡大しながら、試行実績に基づくシミュレーションを繰り返し、ありたい姿と実現性を追求した月間運営や組織体制案を策定しました。
今回の取組みでは、デスクを立ち上げて終わりにせず、運営を通じて品質を高めていくことを重視しました。効率化やデジタル化が進む一方で、リモートチャネルは“人”が担うお客さま接点であり、データだけではなく現場の感覚もまた重要です。ここでは、試行から本格展開へと進める中で見えてきた、推進上の２つのポイントを挙げます。
‐ 定性と定量、両面で支える実現性ある運営設計
試行では、運営の定量データに加え、デスク行員や営業店行員の経験・気づきといった定性情報も幅広く収集しました。効率的で生産性の高いリモートチャネル運営において定量検証は不可欠ですが、データ偏重での判断・調整にはリスクがあります。数字だけでは捉えきれない現場でのやり取りや肌感覚を設計に反映することが、運営の実現性や持続性につながります。
また、「営業店との両輪」という方針に則り、営業店の状況も並行して捕捉し、片輪として機能しているかを常に意識しました。こうした現場の感覚を自分ごととして、伴走型でご支援することで、私たちは立上げや本格展開の成功に貢献できると実感しています。加えて、取組みを建設的に進める上では、まず組織として方針や拠り所を整えておくことも、成果につながるポイントだと今回のご支援であらためて学びました。
‐ 再現性を備えた運営シミュレーションによる持続的な品質向上
本格展開を見据えたチャネル運営の設計では、業務量や要員体制を適切に見積もることが欠かせません。どのようなポジションやスキルの人財が、どの程度の規模で必要となるか――。こうした検討を進める上で、定量的なシミュレーションの設計が重要な役割を果たします。
私たちは、変化を前提とするチャネル運営において、シミュレーションを見積もりのための単なる数値の計算ではなく、継続的に検証・改善できるための仕組みと位置づけています。複雑なモデルよりも、変数と定数を明確に整理し、ロジックをクリアに保つことで、銀行様自身が運用しやすく再現可能な構造とすることを意識しました。こうした設計によって、状況変化を適切に反映しながら、運営の持続的な品質向上につなげることが可能となります。再現性の高い仕組みを整えることは、今後のデスク運営をダイナミックに発展させるための基盤づくりそのものだと感じています。
定性・定量の両面設計を踏まえ、実際の運営フェーズではチーム全体でPDCAを回し、開設後は着実に成果を積み重ねてこられています。開設されてまもなく１年が経とうとしていますが、同行のデスクには多くの銀行が視察に訪れています。
‐ デスク様の本格展開後の成果や手応え、成功要因などお聞かせください。
資産運用サポートデスクは、定量的な成果だけでなく、顧客認知の拡大やリピーター増加という質的な成果も着実に積み重ねています。その背景には、コンシェルジュによる非対面ツールを活用した「質」を重視したサービス提供と、UXを意識した仕組みづくりがあります。
立ち上げにあたっては、日本IBM様のコンサルティングを受け、ニーズ喚起から提案、契約までの各フェーズに最適な機能の導入、フロー検討を行いました。また、最初にあるべき姿やコンセプトを明確にし、その方向性に合わせたシステム構築や体制整備などの検討・議論を十分に行い、システム導入、現場運営を行うという流れを重視しました。
重要なのは、「どこかが欠けると水は流れない」そして「上流から下流へしっかりと流していく」という考え方。断片的な対応ではなく、全体がスムーズに流れるフロー設計、全体設計を徹底することで、顧客体験の質を高めています。
‐ 推進の要諦に記載した事項はどのような時に活きていますでしょうか。
資産運用サポートデスクの立ち上げにおいて、試行段階でメンバーと共に作り上げたフローやルールを基盤に現場運営を進めたことで、メンバー一人ひとりに強い責任意識が芽生えました。これは、単なる仕組みづくりではなく、現場の声を反映した「共創」の成果です。
試行期間中には、試行店との定期的なミーティングを重ね、営業店の意見を取り入れながら新しい組織を構築。現場と本部が一体となった取り組みが、スムーズな運営を支えています。
さらに、サポートデスクの適正人員ロジックについても、全店展開後の状況に応じて再計算を実施し、人事部門との継続的な交渉を行うことで、柔軟かつ持続可能な体制を確立しました。
ポイントは、「現場と共に作り、現場と共に進化する」こと。このプロセスが、責任感と信頼を生み、組織の強さにつながっています。
‐ さらなる成長・飛躍ポイントとして重視している点や組織として強化していく点をお聞かせください。
地域のお客さまの豊かな資産形成を支援するため、私たちは単なる商品提供にとどまらず、お客さま一人ひとりに寄り添ったライフプラン提案ができる組織づくりを目指しています。
そのためには、サービスの高度化が不可欠です。新しいツールや商品の導入を進め、より質の高いサポートを提供できる体制を整えていきます。
さらに、お客さまとの会話内容に応じて、最適な提案書類やスクリプトを自動でサジェストする機能の導入を検討するなど、コンシェルジュの提案力を強化することでスムーズかつ的確なサービスの提供を目指してまいります。
目指すのは、「お客さまにとって最も信頼できるライフプランアドバイザー」。
デジタルと人の力を融合させ、地域に根ざした新しい価値を創り続けます。