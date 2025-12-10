HashiCorpプロダクトのグローバル金融活用事例

・インフラの自動化と統一管理

モルガン・スタンレーはHashiCorpのTerraformを活用してインフラの自動化を実現しました。これにより、クラウド環境やオンプレミス環境を問わず、統一されたインフラ管理が可能となり、開発者や運用担当者が共通の言語で効率的にコミュニケーションを取ることができるようになりました。

・セキュリティ管理の集中化

Vaultを導入することで、シークレット管理を一元化し、セキュリティポリシーの統一を図りました。これにより、各種クラウドやSaaS、オンプレミスのソリューションを含めて、統合的なセキュリティ管理が可能となり、監査目的でのアクセス履歴の把握が容易になりました。

・コンプライアンス違反の事前検知

インフラ構成をコード化することで、金融業界特有のコンプライアンス要件に違反していないかを事前に検知する仕組みを構築しました。これにより、インフラを作り上げる前の段階で問題を発見し、事故や違反を未然に防ぐことができました。