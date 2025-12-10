HashiCorpプロダクトのグローバル金融活用事例

日本IBMはクラウドインフラの最適化とセキュリティ強化を目指し、HashiCorpのプロダクトを活用した事例を紹介しました。特に金融業界における導入事例として、モルガン・スタンレーやドイツ証券取引所の取り組みが挙げられ、これらの企業がインフラの自動化とセキュリティ管理の効率化を実現しています。
日本IBMはクラウドインフラの最適化とセキュリティ強化を目指し、HashiCorpのプロダクトを活用しました。特に金融業界における導入事例として、モルガン・スタンレーやドイツ証券取引所の取り組みが紹介されました。モルガン・スタンレーは、インフラ構成をコード化することで、金融業界特有の厳しいコンプライアンス要件を満たしながら効率的なインフラ管理を実現しました。ドイツ証券取引所は、クラウドシフトに伴うシークレット管理のボトルネックを解消するために、HashiCorpのVaultを導入し、自動的なパスワードやシークレットトークンの取得を実現しました。
・インフラの自動化と統一管理
モルガン・スタンレーはHashiCorpのTerraformを活用してインフラの自動化を実現しました。これにより、クラウド環境やオンプレミス環境を問わず、統一されたインフラ管理が可能となり、開発者や運用担当者が共通の言語で効率的にコミュニケーションを取ることができるようになりました。
・セキュリティ管理の集中化
Vaultを導入することで、シークレット管理を一元化し、セキュリティポリシーの統一を図りました。これにより、各種クラウドやSaaS、オンプレミスのソリューションを含めて、統合的なセキュリティ管理が可能となり、監査目的でのアクセス履歴の把握が容易になりました。
・コンプライアンス違反の事前検知
インフラ構成をコード化することで、金融業界特有のコンプライアンス要件に違反していないかを事前に検知する仕組みを構築しました。これにより、インフラを作り上げる前の段階で問題を発見し、事故や違反を未然に防ぐことができました。
モルガン・スタンレーは、インフラの自動化と統一管理により、効率的なインフラ運用を実現し、金融業界特有の厳しいコンプライアンス要件を満たすことができました。これにより、インフラ管理の効率化とセキュリティ強化が達成されました。
ドイツ証券取引所は、Vaultの導入により、シークレット管理のボトルネックを解消し、自動的なパスワードやシークレットトークンの取得を実現しました。これにより、シークレットの健全性を図り、規制当局からの監査要求にも迅速に対応できるようになりました。
これらの取り組みにより日本IBMは、クラウドインフラの最適化とセキュリティ強化を実現し、金融業界におけるインフラ管理の効率化とコンプライアンス遵守を支援しました。これにより、企業のシステム運用のアジリティ向上とコスト効率化が達成されました。