金融機関の営業改革：CRM×AIが変える顧客体験

1. 営業改革の潮流 ― 顧客体験重視へ

金融業界では、営業活動や顧客管理の目的が「効率化」から「顧客体験（CX）の向上」へとシフトしています。デジタル化の進展により、予測分析や新たな価値創出が可能となり、現場の営業力強化や顧客ニーズの深掘りが重要課題になっています。

2. 基盤となるCRM整備とデジタル接点

法人向けポータル、個人向けアプリ、店舗窓口など、多様なチャネルで顧客接点をデジタル化し、CRMで一元管理する動きが加速しています。クラウド型CRM（例：Salesforce）の導入により、営業支援（SFA）、電子契約、オンライン会議機能との連携が進み、非対面営業の効率化が実現しています。

3. AI分析による営業高度化

CRMや各種システムから得られる顧客データをAIで分析し、営業提案や顧客対応に即活用する事例が増加しています。AI分析基盤を整えることで、営業担当者のスキル底上げや顧客ニーズの精緻な把握が可能になります。外部データや生成AIサービスとの安全な連携もポイントです。

4. 2つのAI活用アプローチ

CRM内活用型：既存業務との親和性が高く、導入が容易。営業・マーケティング用途に適するが、全社展開には課題。

専用AI基盤型：柔軟性が高く、多様なデータ活用や高度な分析に対応。全社的業務支援に広げやすいが、構築難易度は高め。

5. 全社的AI活用へのアーキテクチャ整備

AIを全社で活用するには、業務の流れに自然に組み込める設計が重要です。例えば営業報告や議事録をAIが自動要約する、契約書や提案書に使う定型文を自動生成する、過去の取引事例や顧客対応履歴から次の一手を導くといった機能です。こうした仕組みを日々の業務画面に組み込めば、特別な操作や専門知識がなくても活用でき、「導入したのに使われない」問題を防げます。さらに、AIの提案や示唆にタグを付けて社内知識として蓄積すれば、似た案件への再利用が容易になり、業務高度化や属人化解消につながります。

6. 金融機関が押さえるべきポイント

顧客情報の正確性・最新性の確保

外部サービスとの安全な連携

拡張性の高い基盤設計

営業現場と情報システム部門の戦略的連携

7. 今後の展望

今後は企業間での安全なデータ連携や、リアルタイムに顧客360度ビューを共有できる仕組みが視野に入ります。CRMとAIを組み合わせた戦略的活用が、金融機関の競争力を左右する時代です。