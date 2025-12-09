AI・LCPを活用した銀行社内業務（EUC）領域の継続的改善支援事例

事例1：金融機関向けの金融商品登録プロセスの自動化アプリ開発

[背景と目的]

金融業界においては、オーダーメイド性の高い商品が増え、商品説明書等の記載項目や内容が多様化しています(例.投資信託商品、保険商品 など)。

各種商品情報を社内システムに登録・一元管理するには、多くの手作業と確認工程が必要でした。結果として、入力ミスや転記漏れのリスクが高まり事務負荷が増大していました。

[取り組み内容]

生成AIとMicrosoft Azureのテキスト抽出機能を組み合わせ、異なるフォーマットの文書から必要な項目を自動抽出する仕組みを構築しています。

ユーザーインターフェースはMicrosoft のLCPであるPower Platform を活用し、業務担当者が画面上で抽出結果を確認・編集できるようにしました。

また、これまで熟練者の経験に依存していたデータ変換処理を生成AIにより自動化し、業務効率向上を支援しています。

[ポイントと効果]

l 生成AI活用によりフォーマットごとの個別OCR調整が不要に

l 人手による変換作業を削減し、登録業務の正確性とスピードを向上

l Power Platformの特性を活かし、画面変更やAI連携の調整を短期間で実施

事例2：EUCの仕様解析ツールの開発

[背景と目的]

多くの金融機関では、業務部門主導で作成されたEUC（Excel、Access、VBA等）が業務の要となっています。しかし、仕様の不明瞭化や担当者依存による業務継続リスクが高まっています。

主な課題：

l Office製品のサポート終了や環境変化への対応遅れ

l ブラックボックス化による移行検討の停滞

l 解析・検討の負荷が高く、メンテナンス対応が後回しになりやすい

[取り組み内容]

生成AIによってEUCソースコードを解析し、仕様書ドラフトを自動生成するツールを開発しました。またAccess2007からM365への移行など、バージョンアップ時の検討をサポートする「移行指南書」作成ツールも構築しています。

[ポイントと効果]

l 現行仕様書が存在しない、または旧版の場合でも、AIがドキュメント化を支援

l AIの利点を活かし、業務目的や用途まで補完する説明文を自動生成

l ベンダーや作成者によって異なる仕様書フォーマットを整理・統一化

l EUCの移行検討をAIが解析結果に基づき支援

今後は、EUCから他ソリューションへの移行や、新仕様書作成・環境構築自動化など、適用拡大を目指しています。