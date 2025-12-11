保険業界における生成AI活用最新事例

日本IBMが支援した保険業界における生成AIの活用事例を紹介します。1つ目は某損害保険会社の保険金支払査定の自動化の例、2つ目は東京海上日動あんしん生命保険株式会社（以下、あんしん生命）の生成AIによるお客様の声の分類・分析事例です。いずれの例においても、生成AIの活用により、保険会社の業務プロセスが大幅に改善され、顧客満足度の向上に寄与しました。
日本IBMでは生成AIをはじめとする最新技術を用いて、保険業界における保険金支払査定の自動化や、お客様の声の分類・分析に取り組みました。
1. 某損害保険会社の保険金支払査定の自動化
日本IBMは最新のマルチモーダルAIとOCR（Optical Character Recognition/光学式文字読取）技術を融合させ、帳票を伴う複雑な保険金支払査定業務を大幅に効率化する仕組みを構築しました。具体的には、顧客が提出する多種多様なフォーマットの帳票をAIが読み取り、査定プロセスを自動化しました。
2. あんしん生命の生成AIを活用した「お客様の声」の分類・分析事例
あんしん生命との取り組みでは、生成AIを活用した「お客様の声」の自動分類・分析ソリューションを開発しました。生成AIを活用することで、従来は人の手で行っていた、コールセンターに寄せられる苦情や問い合わせの分類作業を自動化し、効率的に対応する仕組みを構築しました。
‐多様なフォーマットへの対応
保険金支払査定の自動化において、日本IBMは多様なフォーマットの帳票に対応するため、最新のマルチモーダルAIとOCR技術を融合させました。これにより、従来のOCR技術では難しかった書類の折れや暗い部分の読み取りも正確に行えるようになり、提出書類のエビデンス確認が迅速かつ正確に行えるようになりました。
‐査定プロセスの透明化
査定プロセスの透明化を図るため、生成AIを活用して査定の判断基準を明確化しました。これにより、査定の属人化を解消し、同じ基準で厳密に査定を行うことが可能となりました。また、査定の途中過程を示すことで、後から思考のプロセスを確認することができ、信頼性の向上に寄与しました。
‐お客様の声の迅速な分析
お客様の声の迅速な分析を実現するため、生成AIと従来の自然言語解析技術を組み合わせたハイブリッドソリューションを開発しました。これにより、コールセンターに寄せられる苦情や問い合わせを自動的に分類し、効率的に対応することが可能となりました。さらに、キーワード抽出機能を活用し、具体的な苦情内容を細かい粒度で分析し、可視化することで、顧客の課題を早期に発見し、優先的に対処することを可能にしました。
保険金支払査定の自動化により、某損害保険会社は業務プロセスの効率化と査定の透明化を実現しました。これにより、手作業の負担が軽減され、査定の信頼性が向上しました。
あんしん生命との取り組みでは、お客様の声の迅速な分析が可能となり、コールセンターの業務効率が大幅に改善されました。これにより、顧客の課題を早期に発見し、迅速に対応することができ、顧客満足度の向上に寄与しました。さらに従来は人の手によって行われていたお客様の声の分類作業を生成AIが行うことで、属人化の課題も解消することが出来ました。
これらの事例のように、日本IBMでは生成AIを活用することで、保険業界における業務プロセスの改善と顧客対応の効率化に大きな効果をもたらしました。