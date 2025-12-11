保険業界における生成AI活用最新事例

1. 某損害保険会社の保険金支払査定の自動化

‐多様なフォーマットへの対応

保険金支払査定の自動化において、日本IBMは多様なフォーマットの帳票に対応するため、最新のマルチモーダルAIとOCR技術を融合させました。これにより、従来のOCR技術では難しかった書類の折れや暗い部分の読み取りも正確に行えるようになり、提出書類のエビデンス確認が迅速かつ正確に行えるようになりました。

‐査定プロセスの透明化

査定プロセスの透明化を図るため、生成AIを活用して査定の判断基準を明確化しました。これにより、査定の属人化を解消し、同じ基準で厳密に査定を行うことが可能となりました。また、査定の途中過程を示すことで、後から思考のプロセスを確認することができ、信頼性の向上に寄与しました。

2. あんしん生命の生成AIを活用した「お客様の声」の分類・分析

‐お客様の声の迅速な分析

お客様の声の迅速な分析を実現するため、生成AIと従来の自然言語解析技術を組み合わせたハイブリッドソリューションを開発しました。これにより、コールセンターに寄せられる苦情や問い合わせを自動的に分類し、効率的に対応することが可能となりました。さらに、キーワード抽出機能を活用し、具体的な苦情内容を細かい粒度で分析し、可視化することで、顧客の課題を早期に発見し、優先的に対処することを可能にしました。