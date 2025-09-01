日本アイ・ビー・エム株式会社（以下「日本 IBM」）では、金融業界におけるリスクプロフェッショナル向けのイベントであるGlobal Association of Risk Professionやインシュアテック関連のイベントであるITC Japan 2025 Insuretech Plug and Playに参加し、生成AIの適用や監査、ガバナンスについての議論を展開しています。特に、保険業務に生成AIを組み込んで業務効率化する事例や、既存システムのモダナイゼーションに生成AIを活用することでコスト削減により新サービス開発を促進する取り組みが注目されています。
さらに、ワールドワイドなエコシステムの構築を進めており、さまざまなパートナーとのアライアンス戦略を実施しています。IBMはかつては垂直統合型のビジネスモデルでしたが、現在はオープンハイブリッドクラウド環境を基盤に、パートナー企業の業界アセットと組み合わせた価値提供を行っており、その中核に生成AIがあります。
また、日本語対応のLLMについては、発足時から中心的な役割を果たしているThe AI Alliance の日本チャプターの立ち上げに加え、日本語特有の課題（単語の区切りがない等）に対応するため、「LLMJP」などのコミュニティ活動にも参加しています。経産産業省のGENIACと情報研究所のプロジェクトにも参加している国内企業と連携を試みており、日本語に特化した業界ごとのAIモデル開発に向けた協業を模索しています。
LLMの進化に合わせ、生成AIは一般的な大規模モデル（LLM：Large Language Models）だけでなく、業界特化型の小規模モデル（SLM：Specialist Language Model）を組み合わせするマルチモーダルへとシフトしています。SLMは小規模でリソース効率が良く、コストを抑えながら特定業界向けに最適化できる利点があります。
また、日本IBMでは通常のプロンプトチューニングやRAGだけではなく、Instract Labというファインチューニングの機能を活用して独自LLMを簡易に作成管理できるようにしました。これにより、金融特有のタスク（投資情報分析、資産推計、市場予測、リスク計算など）に特化したモデルを実現しました。
さらに、IBMテクノロジーのエコシステムの実現方法として、IBMテクノロジーがコンテナ化されているメリットを活かして、他社サービスへのAPI連携する疎結合な方法と、IBMのテクノロジー製品のコンテナを化実装という二つのパターンを採用しています。また、日本IBMの金融業界の業務知識を生かしたコンサルティングの知見とオープンな生成AIと生成AIアプリケーションを実現する技術を活かし、クライアントの業界特性に合わせたカスタム実装を提供しています。
金融機関のお客様との対話を通じて、メインフレームモダナイゼーションやマルチクラウド展開などの基盤技術と生成AIを組み合わせたソリューションには強いニーズがあることが分かってきています。特に保険業界では、サードパーティ向けのサービスにも生成AIが組み込まれ始めており、今後もニーズが高まることが予想されます。
そこで日本IBMでは、IBMが提供するwatsonXシリーズやオープンソースのLLMであるGraniteシリーズ、ファインチューニングをサポートするInstract Labなどを活用し、企業独自のSLMとIBMのプラットフォームを組み合わせた業界固有のビジネスモデルの創出に取り組んでいます。これにより、業界特化型の高度なAI機能を効率的に提供可能としていく方向です。
また、日本語対応モデルについても、精度や性能において徐々に多言語のグローバル水準に近づきつつあり、日本語の総合理解度や精度において、海外言語と大きく変わらないレベルに達しています。日本IBMは、The AI Alliance 日本チャプターやLLMJP勉強会などのコミュニティ活動を通じて、日本語特有の課題に取り組み、日本文化やルールに適したAIモデル開発を日本企業と共にエコシステムの形で推進していきます。