LLMの進化に合わせ、生成AIは一般的な大規模モデル（LLM：Large Language Models）だけでなく、業界特化型の小規模モデル（SLM：Specialist Language Model）を組み合わせするマルチモーダルへとシフトしています。SLMは小規模でリソース効率が良く、コストを抑えながら特定業界向けに最適化できる利点があります。

また、日本IBMでは通常のプロンプトチューニングやRAGだけではなく、Instract Labというファインチューニングの機能を活用して独自LLMを簡易に作成管理できるようにしました。これにより、金融特有のタスク（投資情報分析、資産推計、市場予測、リスク計算など）に特化したモデルを実現しました。

さらに、IBMテクノロジーのエコシステムの実現方法として、IBMテクノロジーがコンテナ化されているメリットを活かして、他社サービスへのAPI連携する疎結合な方法と、IBMのテクノロジー製品のコンテナを化実装という二つのパターンを採用しています。また、日本IBMの金融業界の業務知識を生かしたコンサルティングの知見とオープンな生成AIと生成AIアプリケーションを実現する技術を活かし、クライアントの業界特性に合わせたカスタム実装を提供しています。