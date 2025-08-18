AI活用を効果的に進めるために、「個別適用」と「全体適用」の両面からのアプローチを整理しています。

「個別適用」からのアプローチでは、特定の業務プロセスへのAI導入による段階的な効果検証を重ねる事でAI活用の価値を具体的に示しつつ、「全体適用」との整合性の重要性も示しています。

「全体適用」からのアプローチでは、銀行全体の業務を俯瞰し、AIを体系的に導入するメソッドを示しつつ、整合的な「個別適用」への展開を定義しています。