日本アイ・ビー・エム株式会社（以下「日本 IBM」）は、銀行業務におけるAI活用の推進に取り組んでいます。銀行業務でのAI活用において、戦略的なAI導入の重要性を整理する事に加えて具体的なAIの適用の方向性および適用業務を整理しております。
特に主要な銀行業務への適用推進を軸とすべく、営業活動におけるAIユースケースを中心に詳細化を行っております。
厳しさを増す市場環境の中で、営業活動の「質」と「量」の両面を向上させる手段としてAIを位置づけ法人営業やリテール業務におけるAIの適用事例を詳細化し、営業プロセスにおけるボトルネックや課題をAI技術で解消する取り組みを促進します。
AI活用を効果的に進めるために、「個別適用」と「全体適用」の両面からのアプローチを整理しています。
「個別適用」からのアプローチでは、特定の業務プロセスへのAI導入による段階的な効果検証を重ねる事でAI活用の価値を具体的に示しつつ、「全体適用」との整合性の重要性も示しています。
「全体適用」からのアプローチでは、銀行全体の業務を俯瞰し、AIを体系的に導入するメソッドを示しつつ、整合的な「個別適用」への展開を定義しています。
多くの銀行業務においてAIの導入を行うことにより、業務の「質」と「量」の両面で成果出す事を継続的にご支援いたします。
日本IBMの総合的な支援を通じて、銀行業務におけるAI活用は着実に進展し、業務の効率化と品質向上の両立が実現されています。