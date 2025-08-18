日本アイ・ビー・エム株式会社（以下「日本 IBM」）は、デジタルサービス・プラットフォーム（以下、DSP）のソリューション提供価値の向上に継続して取り組んでいます。2024年には、外部パートナー企業との提携（DSPユースケースの多様化）や生成AI活用促進面を中心に提供価値向上を図ってきました。後述の取り組みが代表例になります。これらの取り組みにより、金融機関を中心にDSPの利用が広がり、業務効率化やコスト削減に貢献しています。特に、生成AI活用の拡がりに伴う新たなDSPユースケースが注目されています。