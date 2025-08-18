日本アイ・ビー・エム株式会社（以下「日本 IBM」）は、デジタルサービス・プラットフォーム（以下、DSP）のソリューション提供価値の向上に継続して取り組んでいます。2024年には、外部パートナー企業との提携（DSPユースケースの多様化）や生成AI活用促進面を中心に提供価値向上を図ってきました。後述の取り組みが代表例になります。これらの取り組みにより、金融機関を中心にDSPの利用が広がり、業務効率化やコスト削減に貢献しています。特に、生成AI活用の拡がりに伴う新たなDSPユースケースが注目されています。
日本IBMがDSPのソリューション提供価値向上を目的に、2024年に取り組んだ取り組みの代表例となります。
• ビジネスサービス層とフロントサービス層との疎結合化を実現するデジタルサービス層で稼動するAPI部品の拡充
• 生成AIの活用を、「クイックな基盤構築」「安全な生成AI使い分け」「成功したユースケースのアプリケーション化」など多面的にサポート
• 社外データと社内データの統合活用をサポート
• 外部パートナー企業と共同でソリューションを開発し、「DSPで実現できること」を拡充
• 約40の金融機関契約数を活かしたDSPユーザー会の発足
これらの取り組みにおいて、日本IBMが重視した特筆すべきポイントは以下のとおりです。
• 金融機関の勘定系システム改修負荷を軽減し、DXの推進を加速
• 安価、スピーディー、安全な生成AI活用の促進
• 各種業務のAIエージェント化促進
• 優れたソリューションを有する外部パートナー企業との共創
• ユーザー同士の情報交換や課題共有の促進
これらの取り組みが創出した結果や効果は以下になります。
• 地域金融機関を初めとした業界DXが加速
• 金融業界を中心として生成AI活用が定着
• DSPユーザー層拡大を通じてAPI部品のラインアップや共通化が進捗
日本IBMは、継続してお客様のニーズを先読みしてソリューション価値向上に取り組んでまいります。
