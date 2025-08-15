Apptio - ITファイナンス管理の重要性

銀行
2025年8月15日

概要

テクノロジーがビジネス戦略そのものといえる時代において、IBM自身もITファイナンス管理の重要性を認識しています。そこでIBMでは、Apptioのソリューションを活用し、TBM（Technology Business Management）とFinOps（Financial Operations）についてグローバルで積極的に取り組んでいます。Apptioを用いて、ITコストの透明性と可視化を実現し、ステークホルダーとの対話を促進することで、効果的な意思決定を支援しています。それにより、データセンターのインフラコストやクラウドコストの大幅な最適化を実現するとともに、IBMの戦略的変革を加速しました。

事例

IBMが取り組んでいる内容は以下のとおりです。

  • Apptioを活用してTBMとFinOpsの方法論を実践し、ITコストの透明性と可視化を実現
  • Apptioを用いて、企業全体のITコストの詳細を明らかにし、ステークホルダーと対話することで、効果的な意思決定を支援
  • データセンターコスト、およびクラウドコストの管理と最適化にも取り組み、ITファイナンス管理を通じて無駄を排除し、コストの最適化を図った

ポイント

Apptioを活用したTBM及びFinOpsの取り組みにおいて特筆すべき点は以下の3点です。

  1. コスト削減のみにとらわれず、ユニットコスト（単位当たりのコスト）で評価し、得られる価値に着目した
  2. 全てのデータを整えることにこだわらず、できることから着手することで、早く価値を得ることができた
  3. TBMをプログラム化し、CIOのみならずCFOや全てのエグゼクティブのスポンサーシップ取得とファイナンス部門、ビジネス部門も含めたTBMオフィスの立ち上げを実施した

得られた結果/効果

この取り組みによって得られた結果・効果は以下のとおりです。

  • データセンターコストの最適化
    • インフラコスト30%削減、コンテナ化の推進、運用サポート人員の見直し
  • クラウド費用の抑制
    • クラウドコストを平均20～30％削減、クラウドリソースの最適化、アカウントの透明性向上
  • サードパーティソフトウェアの費用抑制
    • サードパーティソフトの支出を5％削減、戦略的支出の増大、戦略的ベンダーへのシフト

このように、IBMはApptioのソリューションを活用して、IT ファイナンス管理の最適化を実現し、ビジネス価値の最大化に成功しました。

また、IBM自身のみならず、金融機関をはじめとした日本の多くの企業様でもApptioソリューションを活用したIT ファイナンス管理への取り組みが進んでおります。

参考：Apptioについて

執筆者

林　英成

パートナー・セールス・マネージャ，Apptio事業部, テクノロジー事業本部，日本アイ・ビー・エム株式会社

狩屋 大輔

テクノロジー事業本部　Apptio事業部 Account Executive

参考情報

関連ソリューション
