Apptio - ITファイナンス管理の重要性

この取り組みによって得られた結果・効果は以下のとおりです。

データセンターコストの最適化 インフラコスト30%削減、コンテナ化の推進、運用サポート人員の見直し

クラウド費用の抑制 クラウドコストを平均20～30％削減、クラウドリソースの最適化、アカウントの透明性向上

サードパーティソフトウェアの費用抑制 サードパーティソフトの支出を5％削減、戦略的支出の増大、戦略的ベンダーへのシフト



このように、IBMはApptioのソリューションを活用して、IT ファイナンス管理の最適化を実現し、ビジネス価値の最大化に成功しました。

また、IBM自身のみならず、金融機関をはじめとした日本の多くの企業様でもApptioソリューションを活用したIT ファイナンス管理への取り組みが進んでおります。