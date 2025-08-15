Apptio - ITファイナンス管理の重要性

テクノロジーがビジネス戦略そのものといえる時代において、IBM自身もITファイナンス管理の重要性を認識しています。そこでIBMでは、Apptioのソリューションを活用し、TBM（Technology Business Management）とFinOps（Financial Operations）についてグローバルで積極的に取り組んでいます。Apptioを用いて、ITコストの透明性と可視化を実現し、ステークホルダーとの対話を促進することで、効果的な意思決定を支援しています。それにより、データセンターのインフラコストやクラウドコストの大幅な最適化を実現するとともに、IBMの戦略的変革を加速しました。
IBMが取り組んでいる内容は以下のとおりです。
Apptioを活用したTBM及びFinOpsの取り組みにおいて特筆すべき点は以下の3点です。
この取り組みによって得られた結果・効果は以下のとおりです。
このように、IBMはApptioのソリューションを活用して、IT ファイナンス管理の最適化を実現し、ビジネス価値の最大化に成功しました。
また、IBM自身のみならず、金融機関をはじめとした日本の多くの企業様でもApptioソリューションを活用したIT ファイナンス管理への取り組みが進んでおります。
