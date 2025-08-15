相続・遺産整理業務

AI（人工知能） 銀行
2025年8月15日

概要

金利のある世界の到来、預貸ビジネスの復活により預金の重要性が一気に高まり、金融機関における預金獲得競争が激化しています。一方、死亡者数増、地価、株価の上昇により相続税の課税件数は増加、つまり、円滑な資産承継や相続対策にご関心をお持ちのお客さまが増えています。金融機関はこのような環境変化を好機と捉え、適時適切なアドバイスを行い次世代層との関係構築、資産承継を支援し預金獲得（または預金維持）につなげていく取組みが求められます。IBMは、相続業務改革に向けてAIを活用した受付支援ソリューションの開発に複数の金融機関さまと準備中です。このソリューションは、従来の事務処理中心だった相続業務を根本から見直し、事務効率の向上と顧客体験の充実を同時に実現し、相続ビジネスにおける競争力強化を目指します。

具体的な活用例を通じてその効果を紹介します。

事例

このソリューションは、「業務効率化」と「コンサルティング業務支援」の二つの柱で構成されています。例えば、業務効率化では、相続手続きの際に必要な戸籍謄本を読み取り、家計図を自動作成することでこれまで手作業で行っていた煩雑な業務を大幅に簡略化します。コンサルティング業務支援では、例として、取引履歴や入出金パターンを分析して、顧客ごとのやることリストを生成したり潜在的な資産規模を推定したり機能を備えることを考えています。

ポイント

  • このソリューションの特に工夫したポイントは、被相続人の属性や口座情報、不動産情報などを初期段階で取得し、高度な相続手続き支援が必要な案件とそうでない案件を見極め、後続手続きに繋げることです。
  • また、AIを活用して、若手行員でもベテランと同様の高品質な応対ができるように支援する点も工夫されています。
  • さらに、オンライン会議やSNSを活用することで、少ない来店回数で効率的に相続手続きを進めることができます。

期待効果

AI等先進テクノロジーを活用した受付支援ソリューションの導入により、以下の効果が期待されます。またこれにより、銀行全体の業務効率化と収益向上が期待されます。

  • 高度な相続手続き支援が必要な案件とそうでない案件の見極めにより、限りある担当者余力を確度の高い収益化案件に差配することができます
  • 相続人の背景資産の類推からコンサルティングを行うことでより的確な資産承継提案を可能にします。
  • AI等先進テクノロジーにより、相続人の事務負担を低減し相続人の顧客満足度向上します
  • さらに、若手行員でもベテラン行員と同様に高品質な応対ができるようになり、お客さまの満足感に繋がり喜ばれることで、従業員の職務達成感や貢献実感に繋がることが期待されます

執筆者

日暮浩江

関連ソリューション
業界別ソリューション

IBMの革新的なテクノロジーが世界中の産業をどのように変革しているかをご覧ください。

 ソリューションはこちら
IBM SPSS Statistics GradPack

IBM SPSS Statistics GradPackとFaculty Packは、SPSS StatisticsとSPSS Amosのシングルユーザー・ライセンスは学生向けと教師向けに手頃な価格でご用意しております。

         SPSS Statisticsはこちら
    ビジネス・コンサルティング・サービス

    IBMコンサルティングは、お客様と二人三脚でハイパフォーマンスなビジネスを設計・構築・運用するグローバルなコンサルティング組織です。

         コンサルティング・サービスの詳細はこちら
    次のステップ

    IBMは、銀行が新たな運用モデルに移行して収益性を達成できるよう、ハイブリッドクラウドとAI機能を提供しています。

         銀行ソリューションの詳細はこちら AI戦略セッションを申し込む