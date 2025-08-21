量子・耐量子計算機暗号

IBMは、先進的な量子コンピュータの開発と、耐量子安全な世界の実現に取り組んでいます。量子コンピューターの研究開発においては、基盤技術の研究開発およびその応用領域（金融領域を含めた、新しい量子ユースケースの開発）において積極的に取り組んでいます。量子コンピュータが今後、社会に多大なメリットをもたらすことを期待される一方で、新たに生じる課題も認識されています。即ち、量子コンピューターの力が最大限に発揮されると、世界で広く使用されているサイバーセキュリティー・プロトコルの多くが侵害可能になってしまうことが指摘されています。IBMは、これらの新たな脅威に対応するサイバーセキュリティーの対策にも注力しています。IBMはこれらの複合的取り組みを通じて、未来のコンピューティング技術（Future of Computing）を実現し、よりセキュアかつ効率的なデジタル社会の構築を目指していきます。
IBMは量子コンピューター技術の研究開発において、以下のような具体的な取り組みを継続して進めています。
• 量子コンピューター技術の推進
IBMの量子コンピュータは、最先端のプロセッサ技術を利用しています。また、スケール拡大のための技術を適用し、量子コンピューティングシステムの開発およびリリースを通じて、量子技術の牽引と発展を促進
• 金融分野でのユースケース開発
主要金融機関とのパートナーシップを通じて、量子コンピューターを活用した金融向けユースケースを開発
• サイバーセキュリティーへの対応
量子コンピューターによるセキュリティ脅威に備え、量子耐性を持つ暗号アルゴリズム開発・標準化に貢献
IBMは量子コンピューター技術の研究開発、推進において、以下の点を特に重視しました。
• 新しいシステム・プラットフォームの開発と誤り訂正技術の進展
量子コンピューターとスーパーコンピューターを連携させることで、量子を中心としたスーパーコンピューティング向けのアプリケーション開発が加速（従来技術では解決不可能な問題の早期解決を目指す）
また、量子計算の信頼性を向上させ、量子優位性の実現を促進する技術マイルストーンが順調に進捗
• 金融分野における実用的なアプリケーションの研究開発
機械学習やAIとの組み合わせによるパターン認識、多変数時系列の予測など、金融業界が抱える諸問題を解決していくための具体的なユースケースを研究開発が進展
• IBMが開発したアルゴリズムが、NISTが初めて公開した耐量子計算機暗号標準に
米国国立標準技術研究所 (NIST) は、潜在的な量子技術の不正利用によるサイバー攻撃から暗号化データを保護するため、新しいアルゴリズムを公開。IBMはこれらの技術の開発・標準化に貢献
IBMの取り組みにより、「量子コンピューター技術の実用化に向けた研究開発の加速」、「金融分野をはじめとする産業界でのリファレンスケースの創出」、「新たな脅威に対する備えとサイバーセキュリティー」の効果が期待されます。
先進的な量子コンピュータの開発と、耐量子安全な世界の実現に取り組み、新たな価値を提供することを目指します。
量子プロセッサー、ソフトウェア、スケーリング技術の前進を表にまとめたIBMの量子コンピューティング・ロードマップです。先進的な調査研究からスケーラブルな商業的応用まで、今日の量子分野のブレークスルーがコンピューティングの未来をどのように推進していくかをご覧ください。
量子イノベーションのリーダー、研究者、開発者、愛好家が参加するコミュニティーに参加しましょう。IBM Quantum Networkは、世界中の教育機関、新興企業、組織に取り組みの機会と参考情報を提供しています。
Boeing社、Mercedes-Benz社、ExxonMobil社、CERNなどの業界を主導する組織が複雑な問題に取り組むために、どのようにIBM Quantumの技術を活用しているかをご覧ください。量子テクノロジーで業界の未来を創る実例をご紹介します。
約3年にわたる16の動画授業と数千語に及ぶテキストの制作を経て、私たちは『Understanding quantum information and computation』教育シリーズの完全版がリリースされたことをお伝えします。
IBMは、スケーラブルで性能指向の量子コンピューティングを実現するために、Qiskit SDKやQiskit Runtimeなどの量子コンピューティング・テクノロジーを提供しています。
Qiskit RuntimeとIBM Quantum Safeを通じて、有用な量子コンピューティングを世界にもたらします。
IBM Quantum Safe Transformation Servicesを使用して、ポスト量子暗号のリスクから企業を保護しましょう。
IBMの高性能でスケーラブルな量子システムで、量子コンピューティングの力を解き放ちましょう。コンピューティングとセキュリティーの未来を創るソリューションをご覧ください。