量子・耐量子計算機暗号

IBMは、先進的な量子コンピュータの開発と、耐量子安全な世界の実現に取り組んでいます。量子コンピューターの研究開発においては、基盤技術の研究開発およびその応用領域（金融領域を含めた、新しい量子ユースケースの開発）において積極的に取り組んでいます。量子コンピュータが今後、社会に多大なメリットをもたらすことを期待される一方で、新たに生じる課題も認識されています。即ち、量子コンピューターの力が最大限に発揮されると、世界で広く使用されているサイバーセキュリティー・プロトコルの多くが侵害可能になってしまうことが指摘されています。IBMは、これらの新たな脅威に対応するサイバーセキュリティーの対策にも注力しています。IBMはこれらの複合的取り組みを通じて、未来のコンピューティング技術（Future of Computing）を実現し、よりセキュアかつ効率的なデジタル社会の構築を目指していきます。