Microsoft Azureは、PaaS、IaaS、SaaSなど、さまざまなソリューションを提供するパブリッククラウド・コンピューティング・プラットフォームです。Azureは最も急速に成長しているクラウド・ビジネスの1つであり、収益は76％増加しています。分析、ストレージ、仮想コンピューティング、ネットワーキングなどに使用できます。Azureに存在するサービスの量は非常に膨大なので、操作が複雑になる可能性があります。
クラウド移行の過程を支援する参考情報を持つことが重要です。ここでは、すぐにAzureの専門家になるためのトップ・ガイドを紹介します。
Practical Microsoft Azure IaaS: Migrating and Building Scalable and Secure Cloud Solutions: By Shijimol Ambi Karthikeyan
Azure IaaSを採用し、オンプレミス・インフラストラクチャーをAzureに移行する方法をご覧ください。本書では、Microsoft Azure IaaSを使用して可用性が高く、スケーラブルで安全なソリューション・スタックを構築するための、Microsoftの設計とベスト・プラクティスのガイドラインに従ってソリューションを提供します。
本書の最後までには、使い慣れたオンプレミス・アーキテクチャー・コンポーネントをクラウド・インフラストラクチャーに対応するコンポーネントにマッピングする方法がわかります。
1か月のランチでAzureを学ぶ：Iain Foulds
このガイドでは、最も重要な概念とタスクを21の一口サイズの授業に分割し、例、演習、ラボを交えて紹介します。
クラウド・ベースの仮想マシン（VM）のセットアップ、Webサーバーのデプロイ、ホスト型データストアの使用など、基本をマスターできます。このガイドは、Azureを初めて使用する初心者に最適です。
開発者向けAzure実践講座：Kamil Mryzglod
開発者向けのハンズオンAzureでは、App Service、ファンクション、サービス・ファブリックなど、Azureで利用可能な複数のPaaSサービスの旅を案内し、完全で信頼性の高いシステムを簡単に構築する方法について詳しく説明します。
さまざまなSQLおよびNoSQLデータベース、サーバーレスおよびメッセージング・コンポーネント、さらにはAzure Cognitive Searchなどの検索エンジンを使用してクラウド・ベースのソリューションを構築するときに、スキルを最大限に活用する方法を学習します。
Microsoft Azure：初心者からプロまで使える個人ガイド：Nate J
この書籍では、Azureポータル内で仮想ネットワークをセットアップする方法、Network Security Groupsの使用方法、およびプラットフォーム内でVMを起動する方法について説明します。また、Azureプラットフォーム内でSQL Databaseを操作する方法についてもガイドしています。
本書では、Microsoft Azureのあらゆる側面について説明しており、Azureの初心者からAzureの専門家に移行するための優れたガイドとなっています。
Microsoft AzureによるID管理とアクセス管理のマスター：Jochen Nickel
このガイドでは、IDおよびアクセス管理の分野におけるMicrosoft Azureのメリットをすべてご紹介します。IDおよびアクセス管理としてのサービスの機能を探ることで、Microsoftのストラテジーの全体像を把握できます。
本書を読み切るまでに、Microsoftの情報保護テクノロジーについてしっかりと理解できるようになります。
