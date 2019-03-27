Microsoft Azureは、PaaS、IaaS、SaaSなど、さまざまなソリューションを提供するパブリッククラウド・コンピューティング・プラットフォームです。Azureは最も急速に成長しているクラウド・ビジネスの1つであり、収益は76％増加しています。分析、ストレージ、仮想コンピューティング、ネットワーキングなどに使用できます。Azureに存在するサービスの量は非常に膨大なので、操作が複雑になる可能性があります。

クラウド移行の過程を支援する参考情報を持つことが重要です。ここでは、すぐにAzureの専門家になるためのトップ・ガイドを紹介します。