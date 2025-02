自動車業界が激動期を乗り切るために—経営層が考える業界の課題と将来展望

IBM Institute for Business Value は、IBMのビジネス・シンクタンクであり、重要な業界固有の問題や全業界に共通する企業経営の課題に関して、事実に基づく戦略的見識を経営者の方々に提供しています。

IBM Institute for Business Valueと自動車業界関連の詳細情報については以下をご覧ください。

自動車業界関連の詳細情報について