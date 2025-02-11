RCSAの最も重要な側面の1つは、包括的で客観的な制御の説明を確保するのに役立つことです。これらの説明は、機関がプロセス内のリスクをどのように認識し、制御によってそれらをどのように軽減するかを定義します。制御の説明が不十分だと、曖昧さが生じ、制御のテストとコンプライアンスの確保が困難になります。

従来、組織は自然言語処理（NLP）と自然言語理解モデルを使用して、リスクとコントロールの説明の完全性を評価してきました。しかし、大規模言語モデル（LLM）の最近の進歩により、このプロセスは大幅に改善されました。

LLMは、5つのW（誰が、何を、いつ、どこで、なぜ）など、確立された基準に照らして制御の説明を評価することができ、説明が包括的で客観的であることが保証されます。

大規模なトレーニング・データ・セットを必要とする従来のNLPモデルとは異なり、LLMは、しっかりと作成されたプロンプトを使用して効果的に動作できます。これにより、組織は広範なデータセットを迅速かつ確実に評価できます。また、LLMは制御の記述に関するリアルタイムのフィードバックも提供できるため、データ取得時点での品質スクリーニングを確実に行うことができます。