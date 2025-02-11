堅牢なリスク管理フレームワークの重要なコンポーネントは、リスクとコントロールのセルフ・アセスメント（RCSA）です。これは、金融機関が潜在的なリスクを特定し、評価し、優先順位を付けるのに役立つ体系的なプロセスです。
定期的にRCSA演習を実施することで、組織はリスクに積極的に対処し、規制コンプライアンスを確保し、資産を保護することができます。生成AIはRCSAの効率と正確性を高め、プロセスを静的なチェックリストから動的なデータ駆動型の洞察に変えることができます。
RCSAプロセスには、定量的データと定性的洞察を統合して組織のあらゆるレベルで潜在的なリスクを明らかにする広範なリスク特定フェーズが含まれています。このプロセスの重要な成果であるリスク・ライブラリーは、特定されたリスク、その原因、潜在的な影響で常に更新される動的なリポジトリーです。すべての事業単位からのインプットは、包括的なリスク・プロファイルの確立に役立ちます。
リスクが特定されると、その評価を受け、その重大度と可能性が評価されます。組織は、定量的方法と専門家の定性的な判断を用いて、リスクを分類し、優先順位を付けます。この評価は、全体的なリスクの視点を維持しながら、どのリスクを緊急に軽減する必要があるかを判断するのに役立ちます。
リスクを評価した後、組織は既存の管理の有効性、設計、保守について評価します。適切に構造化された制御環境は、新たなリスクに適応するためにアジャイルを維持し、時代遅れを防ぐ必要があります。
RCSAの最も重要な側面の1つは、包括的で客観的な制御の説明を確保するのに役立つことです。これらの説明は、機関がプロセス内のリスクをどのように認識し、制御によってそれらをどのように軽減するかを定義します。制御の説明が不十分だと、曖昧さが生じ、制御のテストとコンプライアンスの確保が困難になります。
従来、組織は自然言語処理（NLP）と自然言語理解モデルを使用して、リスクとコントロールの説明の完全性を評価してきました。しかし、大規模言語モデル（LLM）の最近の進歩により、このプロセスは大幅に改善されました。
LLMは、5つのW（誰が、何を、いつ、どこで、なぜ）など、確立された基準に照らして制御の説明を評価することができ、説明が包括的で客観的であることが保証されます。
大規模なトレーニング・データ・セットを必要とする従来のNLPモデルとは異なり、LLMは、しっかりと作成されたプロンプトを使用して効果的に動作できます。これにより、組織は広範なデータセットを迅速かつ確実に評価できます。また、LLMは制御の記述に関するリアルタイムのフィードバックも提供できるため、データ取得時点での品質スクリーニングを確実に行うことができます。
生成AIは、制御の記述の欠陥に対処するための革新的なアプローチを提供し、コンプライアンス組織が制御の評価を自動化し、規制コンプライアンスのギャップを特定するのに役立ちます。
コンプライアンスとセカンドライン機能における重要な課題は、効果的にテストできるように制御を明確かつ完全に記述することです。制御に十分な詳細が欠如している場合、その有効性を評価することができず、規制上のリスクが増大します。
LLMを使用することで、金融機関は次のことが可能になります。
RCSAは、依然として金融機関がリスクを特定し、評価し、優先順位を付けるための基本です。しかし、従来の制御評価のアプローチは、一貫性の欠如や主観性に悩まされることがよくあります。生成AIは、データ品質のアセスメントを自動化し、高品質の記述を確保し、リスク管理のフレームワークを強化することで、革新的なソリューションを提供します。
IBM watsonxの生成AIは、IBM OpenPagesの制御説明を評価します。AIは制御説明をRCSAフレームワークと照らし合わせて評価し、データ品質のギャップを浮き彫りにします。この自動化された品質チェックは、コンプライアンスチームが制御が適切に文書化され、テスト可能であることを確認するのに役立ちます。
生成AIを活用することで、金融機関は制御評価を手作業で行う負担を軽減しながら、規制遵守を改善し、内部監査チームがより価値の高いタスクに集中できるようになります。金融業界が次に進む中、生成AIをRCSAに統合することはもはや選択の余地はありません。堅牢でアジャイルなリスク管理フレームワークを維持するために不可欠です。
