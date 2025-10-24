アステラス製薬におけるESGデータ管理の最前線 - IBM Envizi導入によるESG情報開示体制の強化へ

——いよいよ10月からGo Liveですね。現在はどういった状況でしょうか。

藤井氏:

「導入準備は順調に進んでいますが、CSRDの適用開始時期の延期が発表されたことを受けて、改めてデータ・ガバナンス整備や開示準備などの優先順位の見直しを行っています。

規制の内容についてはまだ変動がありますが、未来に向けた私たちのレポーティング作業の効率化やその重要性は変わりません。そういう意味では、この2年間の延期をしっかり活用しています。」



飯野氏:

「社内外から『CSRDの適用開始時期の延期で少し余裕ができたのでは?』と訊かれるのですが、『非財務情報の開示』は、私たちサステナビリティ部門の目標にとどまらず、コーポレート全体の今年度の目標の 1つとして設定されています。

SSBJ基準への対応はまったなしですし、毎年発行しているEHSレポートも Envizi を活用したいと考えているため、CSRDの延期はほぼ関係なく、必要な情報開示に向けて作業を進めています。」



——運用前ではありますが、今後、Enviziにはどのような発展を望まれていますか? また、テクノロジーの進化にはどのような期待をされていますか



モニカ氏:

「Envizi導入はゴールではなく、新たなスタートです。定型作業の自動化による効率化や、リアルタイムのデータ検証機能、部門横断的なコミュニケーション機能の強化など、多方面での進化を期待しているところですが、より大きなポイントとしては以下の3つとなります。

1つ目は、ESG分野における継続的なサポートです。IBM社と協働会社の伴走による中長期的価値創出に期待しています。

2つ目は、現場目線のUI/UX改善です。現場への定着促進に向け、さらなる操作性向上を求めます。

3つ目は、データ活用の高度化による戦略的意思決定の支援です。ESGデータを経営判断に資するものとするため、分析・シナリオ機能の進化を望んでいます。」



——それでは最後に、サステナビリティ管理ツールの導入を検討している日本企業に向けて、アドバイスをいただけますか。



水谷氏:

「大切なのは、自社のESGデータ管理における課題を正確に見極め、それに合致するソリューションを選ぶこと。そして現場の声を必ず反映させることです。私たちの場合、環境関連のデータ管理における現場のニーズを特に重要視しました。」



藤井氏:

「今日は『患者さん第一・世界の人々の健康に貢献する』という、私たちアステラス製薬らしさの話もありましたが、サステナビリティ情報の開示は企業にとって大きな機会であると考えています。

システム導入で経営戦略に沿った透明性の高い開示を進めて、ステークホルダーとの信頼関係を強化し、企業価値にしっかりとつなげていくという観点が重要ではないかと思います。」



モニカ氏:

「ツール導入は課題解決のための手段である一方、守りにとどまらず、新しいテクノロジーを積極的に活用し、新たな地平を切り開いていこうとする姿勢も重要です。

ESG管理システムを通じて非財務データを価値創出につなげ、システム自体をイノベーションの基盤へと進化させていきたいと考えています。」



飯野氏:

「アドバイスなんておこがましいので、コメントになりますが、開示を目的化しないという大前提を皆で確認しつつ、ESGツールの導入によって最終的には現場の業務効率向上に繋げたいです。ESGは『コスト』ではなく『経営に資するもの』ですから。Enviziはその発展を実現できる基盤だと信じています。」