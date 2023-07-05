都市全体が依存している廃水処理プラントから、タイムリーな配送を期待されている小規模な輸送会社まで、あらゆる規模の企業が所有する資産や設備を利用して日々価値を生み出しています。
資産ライフサイクル管理（ALM）は、多くの企業が資産を管理し、効率を最大化し、収益性を高めるために使用しているデータ駆動型アプローチです。しかし、どこから始めて、どのALM戦略が最適であるかをどのようにして知るのでしょうか。
この記事では、成功している企業が資産を管理し、耐用年数を延ばすために使用しているいくつかのベスト・プラクティスを見ていきます。まずは、現代の企業にとってのALMの価値を理解するうえで鍵となるいくつかの定義から始めましょう。
資産には、企業が所有し、価値を生み出すために使用する物理的資産と非物理的資産の両方があります。物理的資産（ハードウェア資産）の例には、機械、工場、事務用品、生産工場、車両および建物などがあります。非物理的資産の例には、ソフトウェア、知的財産、商標、特許などがあります。
ALMは、企業が長期にわたって資産から最大限の価値を引き出すのに役立つ、物理的な資産を管理するための戦略的アプローチです。企業が最も頻繁に使用する保守戦略は、資産ライフサイクルの4つの段階に分類されます。
利害関係者は、資産ライフサイクルの最初の段階で、新しい資産の必要性、組織に対するその予測価値、および全体的なコストを評価します。
計画段階で重要な部分は、重要な資産の価値を評価することです。この段階では、意思決定者は正確なアセスメントを行うために、さまざまな情報を考慮する必要があります。計画段階でますます価値が高まっているテクニックの1つは、デジタルツインの作成です。
デジタルツインは、企業が購入予定の資産を仮想的に表現したものです。これにより、同社はテストを実行し、シミュレーションに基づいて性能を予測することができます。優れたデジタルツインを使用すると、資産が特定の条件下でどのように機能するかや、予測される寿命はどのようになるかを予測することができます。
デジタルツインが資産パフォーマンスの最適化にどのように役立つかは、このブログ記事を参照してください。
この段階では、オペレーションをどのように実施するか、会社が所有する他の資産とどのように統合するか、生成したデータをビジネス上の意思決定にどのように組み込むかなど、資産の購入、輸送、設置が関係します。
このフェーズは、長期にわたる資産のパフォーマンスを最大化し、寿命を延ばすために重要です。近年、企業資産管理システム（EAM）のような資産管理ソフトウェアは、企業が予知保全と予防保全の両方を行う上で欠かせないツールとなっています。EAMについて、その基盤となるテクノロジー、実現する保守の種類、ALMのベスト・プラクティスへの影響については別のセクションで詳しく説明します。
資産ライフサイクルの最終段階は、資産の処分です。この時点で、資産の減価償却額と維持コストの上昇を比較検討することが重要です。意思決定者は、資産のアップタイム、予測される寿命、燃料代とスペア・パーツのコストの変化など、さまざまな要因を考慮してこの決定を下す必要があります。
ビジネスにとって、資産の健全性よりも重要なものは何でしょうか。苦労して獲得した資本を資産の取得に投資した場合、資産管理プロセスにより、その資産が可能な限り長期間ピーク・レベルで実行されるようになります。ALMのベスト・プラクティスは、企業がプロセスを体系化して実行するのに役立ち、次のような幅広いメリットを生み出すことができます。
資産ライフサイクル管理（ALM）の主な目的は常に、ライフサイクル全体にわたる資産の最適化であるべきです。最近まで、管理者や技術者は、Excelスプレッドシートや文書追跡などの手動ツールに頼ってその成果を上げてきました。しかし、資産管理ソフトウェア機能における最近の技術的飛躍により、ALMのベスト・プラクティスに新たな側面が加わり、Excelなどの手動ツールでは不十分になっています。
今日、資産管理ソフトウェアは、状態、保守と修理の履歴、場所、ライセンス、パフォーマンスのメトリクスなど、資産に関する最も重要な情報をより正確かつ効率的に管理するのに役立ちます。
以下は、企業が信頼する資産ライフサイクル管理のベスト・プラクティスをいくつか紹介します。
企業資産管理システム（EAM）のような資産管理ソフトウェアは、Excelのような手動ツールでは決してできなかった方法で、資産の取得から廃棄までの資産パフォーマンスを最適化するのに役立ちます。バルブから車両に至るまで、あらゆるものがセンサーやシステムによって接続されるIoT時代において、メンテナンス・オペレーターは今や、高度な分析と人工知能（AI）をあらゆる業務に取り入れる機会を得ています。計測された資産から収集されたデータは、AI技術を使用して分析でき、結果として得られた洞察は、保守チームがよりスマートな意思決定を行うのに役立ちます。
コンピューター化された保守管理システム（CMMS）は、保守情報を一元化し、保守業務のプロセスを効率化するためのソフトウェアです。多くの場合、車両、機械、通信、プラント・インフラストラクチャー、その他の資産などの設備の利用と可用性を最適化するために、EAMの一部としてデプロイされます。
強力なEAMアプローチを支えるCMMSは、関連するすべての資産情報を単一の場所に保管し、必要な人が誰でもアクセスできることを保証します。最新の価値数値から、重要な保証、ソフトウェア・ライセンス、リース情報（さらに最新の保守と修理分析）まで、CMMSの機能により、監査の際に重要な資産情報にすぐにアクセスできるようになります。
EAMとCMMSソフトウェアは、予防保守や予知保全など、市場で最新のアプローチを可能にし、企業が設備の故障を防ぐのに役立ちます。
AI搭載の遠隔監視は、予知保全機能を提供するだけでなく、資産の性能を監視し、改善方法についての洞察も提供します。部門や情報サイロ間でデータを集約することで、メンテナンス管理者が対処しなければならない資産アラートの数を減らし、その正確さを確保することができます。IoT（モノのインターネット）デバイスや分析および診断ツールから収集された履歴データやリアルタイム・データは、資産のアップタイムを延ばすのに役立ちます。
資産状況監視と同様、資産追跡も技術的な進歩により近年大きな進歩を遂げています。より頻繁に使用されるデバイスには、無線識別タグ（RFID）、Wi-Fi対応追跡システム、QRコード、衛星測位システム（GPS）などがあります。それぞれに独自の長所があり、従来のものからアップグレードされています。
RFIDタグは、資産の場所に加えて、環境の温度や湿度など、資産に関するさまざまな情報をブロードキャストします。Wi-Fi対応の追跡システムは、ローカルWi-Fiネットワークを介して情報を送信する資産に付けられたタグを使用します。ただし、RFIDと同様に、アセットが屋内でWi-Fiネットワークの範囲内にある場合にのみ効果があります。
QRコードは、以前のユニバーサル・バーコードを大幅にアップグレードしたものですが、バーコードとは異なり、スマートフォンだけを使用して簡単に読み取ることができます。グローバル・ポジショニング・衛星は、他の追跡システムとは異なり、管理者は世界中のどこにいても、資産がどこにあるのか、Wi-Fiネットワークから離れているのかを確認できるため、輸送中の資産に広く使用されています。
今日の資産ライフサイクル管理（ALM）のベスト・プラクティスは、IoT、AIで強化された分析、クラウドベースの機能などの高度な技術機能を備えた包括的なソリューションでのみ実現可能です。
IBM® Maximo Application Suiteは、企業が保守業務を時間指定スケジューリングから、リアルタイムの洞察に基づく状態ベースの予測保守に進化させるのに役立つ、完全に統合されたプラットフォームです。企業が資産の性能を向上させ、資産の寿命を延ばし、コストとダウンタイムを削減するのに貢献してきた実績があります。
Sund & Bælt社がIBMのMaximoソフトウェアを使用して、重要なインフラストラクチャーをどのように監視、管理しているかをご覧ください。
生成AIの力を活用して洞察に基づく意思決定を行うことで、設備保守の成果を最大化できます。
AIとデータから得られた洞察を活用して、設備パフォーマンスを最初から最後まで最適化できます。
豊富なデータと強力なAIテクノロジーを使用して、業務を変革し、最適化プロセスを統合し、高度な成長を実現します。
インテリジェントなソフトウェアの統合セット、IBM Maximo Application Suiteを使用すれば、企業の資産を最大限に活用できます。高度な分析やAI、オートメーションを活用し、設備の信頼性向上のための予知保全など、より効果的な設備管理と監視を実現できます。