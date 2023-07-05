都市全体が依存している廃水処理プラントから、タイムリーな配送を期待されている小規模な輸送会社まで、あらゆる規模の企業が所有する資産や設備を利用して日々価値を生み出しています。

資産ライフサイクル管理（ALM）は、多くの企業が資産を管理し、効率を最大化し、収益性を高めるために使用しているデータ駆動型アプローチです。しかし、どこから始めて、どのALM戦略が最適であるかをどのようにして知るのでしょうか。

この記事では、成功している企業が資産を管理し、耐用年数を延ばすために使用しているいくつかのベスト・プラクティスを見ていきます。まずは、現代の企業にとってのALMの価値を理解するうえで鍵となるいくつかの定義から始めましょう。