浅田レディースクリニックと日本アイ・ビー・エム（以下、日本IBM）は、不妊治療専門AIチャットボット「チャットボット浅田せんせい」を共同で開発し、2025年5月12日より同クリニックWebサイトで公開を開始しました。このチャットボットは、不妊治療・体外受精で豊富な実績を持つ浅田 義正理事長の長年の知見をもとに開発されました。
先崎 浅田先生は不妊治療の分野で顕微授精※ の権威として豊富な実績をお持ちですが、どのような経緯でこの世界に入られたのでしょうか。
浅田 子どもの頃から工作が好きで、将来はものづくりに携わりたいと考え、早稲田大学の電気工学科に進学しました。しかし、同じ下宿先で出会った二人の同級生が医学部志望で、朝から晩まで「医師は最高の仕事だ」と語り続けていたのです。その影響があったのかもしれません。名古屋大学医学部に入りなおしました。
研修病院では最初に内科に所属し、末期がんの患者さんを診ていました。当時はがんの告知を行わない時代で、心身ともに過酷な環境でした。転機となったのは、16歳の白血病の少女の命を救えなかった経験です。それをきっかけに「命の誕生にかかわりたい」という思いを強くし、産婦人科医へと転向しました。産婦人科では一般病院での勤務を経て大学に戻り、不妊治療と更年期治療を担当しました。1993年には研究のため渡米し、初めて最先端の生殖医療と顕微授精に出会いました。以来、生殖医療一筋に取り組んでいます。
※ 顕微鏡下で極細のガラス管を用い、卵子に1個ずつ精子を注入して受精させる不妊治療法
先崎 日本では少子高齢化が進む中、不妊治療の必要性がますます高まっています。2022年からは体外受精や顕微授精の多くが保険適用となりました。現状をどのようにご覧になっていますか。
浅田 現在、日本では9人に1人の割合で体外受精によって子どもが生まれています。その背景には晩婚化、晩産化による「卵子の老化」があります。女性が持つ卵子は胎児期に一度だけ大量に作られ保存され、年齢とともに減少し、質も低下していきます。30代前半であっても、一人の妊娠には平均十数個の卵子が必要です。当クリニックの記録では、2004年頃まで外来患者の平均年齢は35歳前後でしたが、2014年には約40歳となり、以降は大きな変化がありません。また、卵子の老化が妊娠の難しさに直結していることは、まだ社会に十分理解されていません。
先崎 日本は体外受精と顕微授精の件数が世界一多い一方、出生率は低くとどまっています。保険適用が始まって3年が経ちましたが、どのような変化を感じていますか。
浅田 若い方の受診は増えましたが、患者さんの知識やリテラシーは十分ではありません。自由診療の時代には患者さんも熱心に学び、まさに真剣勝負でした。しかし今は「保険適用で診てもらえるなら」と軽い気持ちで来院し、数回の移植でうまくいかないと諦めてしまう方が少なくありません。
先崎 今は誰でもスマートフォンを使ってインターネットやSNSで情報を得られる時代ですが、玉石混淆の情報が多い印象です。その影響を感じることはありますか。
浅田 診察に同伴した配偶者の方が、私が説明した内容をその場でスマートフォンを使って検索し始めたことがありました。30年以上不妊治療に携わってきた医師の言葉よりも、匿名のネット情報を信じる姿に強い衝撃を受けました。
先崎 そうした中、今年5月に「チャットボット浅田せんせい」を公開され、多くの方が利用されています。開発の背景を教えてください。
浅田 ネット上の情報は発信者が不明なものが多く、特定のビジネスに誘導するような偏った内容も少なくありません。一度正しい情報から外れてしまうと、修正が難しいというリスクもあります。その点、「チャットボット浅田せんせい」は私の知識にもとづいています。これまで不妊治療に関する著書を執筆してきましたが、卵子の老化が不妊の最大要因であることはまだ広く知られていません。そのために妊娠適齢期を逃してしまう人を一人でも減らしたいというのが、私の強い思いです。
先崎 「チャットボット浅田せんせい」は、患者さんがいつでも気軽に質問でき、先生の知識にもとづいた回答を得られるのが大きな特長ですね。関連する著書の引用も提示されるので、単なる検索では得られない確かさを感じます。今後の展開についてはどのようにお考えですか。
浅田 内容をさらに充実させていきたいと思っています。ここ20年で有効な治療法はほぼかたまってきましたが、新しい治療法が確立されれば、常に情報を更新していく必要があります。患者さんが迷わず正しい知識にたどり着けるようにすることが、最大の目標です。
先崎 不妊治療から視野を広げ、「医療×IT」の今後の可能性についてはどのように見ていますか。
浅田 ITは医療の効率化と診断精度の向上に大きく貢献すると考えています。受付業務はAIで対応可能になるでしょうし、経験豊富な医師の知見をAIに学習させれば診療も大きく変わるはずです。外科手術のような領域はまだ難しい部分もありますが、それ以外の仕事の多くはAIに置き換わる可能性があります。しかし、現行の保険制度では研究や新しいITシステムの導入、人材育成といった診療以外の費用が認められにくいという課題があります。
先崎 解決策はあるのでしょうか。
浅田 個人的には混合診療の解禁が必要だと考えています。命を守る部分を国民基礎保険で保障し、それ以外は自由診療とする。自由診療部分は、個人が保険をかけて還付してもらう仕組みが望ましいでしょう。そうしなければ、日本の医療は国際的な競争力を失いかねません。
先崎 先生のお話から、不妊治療に携わる現場の課題と、そこにある患者さんの切実な状況が伝わってきました。新しい命の誕生を支える医療は、社会にとってかけがえのない営みです。IBMとしては、テクノロジーを活用してこうした課題に向き合い、現場の医療を支える取り組みを今後も広げていきたいと考えています。
※本チャットボットは、ユーザーが入力した情報に基づき、不妊治療に限定して関連する可能性のある情報を提供するものです。診断、治療などを目的とはしておらず、情報提供のみを行なうことを意図しています。本チャットボットで提供される情報をもとにして、医師の助言なしに医学的判断を下すべきではありません。健康上の問題や疑念がある場合は、必ず適切な医療機関や専門家へ相談する必要があります。
