先崎 不妊治療から視野を広げ、「医療×IT」の今後の可能性についてはどのように見ていますか。



浅田 ITは医療の効率化と診断精度の向上に大きく貢献すると考えています。受付業務はAIで対応可能になるでしょうし、経験豊富な医師の知見をAIに学習させれば診療も大きく変わるはずです。外科手術のような領域はまだ難しい部分もありますが、それ以外の仕事の多くはAIに置き換わる可能性があります。しかし、現行の保険制度では研究や新しいITシステムの導入、人材育成といった診療以外の費用が認められにくいという課題があります。



先崎 解決策はあるのでしょうか。



浅田 個人的には混合診療の解禁が必要だと考えています。命を守る部分を国民基礎保険で保障し、それ以外は自由診療とする。自由診療部分は、個人が保険をかけて還付してもらう仕組みが望ましいでしょう。そうしなければ、日本の医療は国際的な競争力を失いかねません。



先崎 先生のお話から、不妊治療に携わる現場の課題と、そこにある患者さんの切実な状況が伝わってきました。新しい命の誕生を支える医療は、社会にとってかけがえのない営みです。IBMとしては、テクノロジーを活用してこうした課題に向き合い、現場の医療を支える取り組みを今後も広げていきたいと考えています。



