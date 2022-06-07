データセンターがサステナビリティーの実現を妨げていませんか

車で職場まで行き、駐車場に駐車して、いつか昼食に出かけるかもしれないという理由だけで、一日中エンジンをかけたままにしておくことを想像してみてください。データセンターを管理しながら定期的に使うアプリケーションを放置しておくことは、実質的には同じことをしており、お金とエネルギーを無駄にしています。
データセンターは世界の電力使用量の1%を占める、世界で最も急速に成長している電力消費者の一つです。さらに、世界中のほぼすべてのデータセンターが過剰に電力を供給されています。実はサーバーの平均使用率は、その容量のわずか12～18%です。この問題を解決する賢い方法は、アプリケーション・リソース管理（ARM）を自動化することです。これにより、アプリケーションのパフォーマンスが保証され、データセンターの使用率が向上します。さらに、コストとエネルギー使用量が大幅に削減されます。
今日の現代ビジネスでは、そのアプリケーションがビジネスそのものになります。パフォーマンスを維持することが成長を達成するための鍵となっています。アプリケーション・リソース管理（ARM）ソフトウェアは、アプリケーションの各レイヤーのリソース利用状況を継続的に分析し、アプリケーションが必要なときに必要なものを確実に実行できるように設計されています。これによりパフォーマンスの質と信頼性が保証されるだけでなく、コストとエネルギーの節約にもつながります。Barclays Equity Researchの報告書「Green Data Centers: Beyond Net Zero」によると、データセンターの総運用コストの70％を電力が占めています。
全米資源防衛協議会は、サーバー利用率の向上が業界最大の省エネチャンスの一つであると示唆しています。サーバーの使用率を上げると、電力供給と冷却が必要なサーバーの数が自然に減り、電力の節約につながります。
データセンターの電力消費を 40% 削減すると、年間 460 億 kWh の電力を節約できます。これは、米国ミシガン州で 1 年間電力をまかなうのに十分な量です。ミシガン州はフォード、クライスラー、ゼネラルモーターズ、ミシガン大学、ミシガン州立大学、広大な Google キャンパスの本拠地であることを考えると、決して小さな成果ではありません。100,000 平方フィートの施設で利用率を 40% 向上させると、無料で 40,000 平方フィートを追加で得られることになります。
アプリケーション・リソース管理（ARM）ツールは、ソフトウェアを使用してアプリスタックを自動的に管理し、ビジネス上の制約を管理しながら、パフォーマンス、コンプライアンス、コストをリアルタイムで最適化します。
すべてのビジネスおよび IT リーダーは、データ センターから始めて、サステナビリティとグリーン コンピューティングに向けたペースを設定できます。アプリケーション・リソース管理（ARM）を自動化することで、組織はあらゆるアプリケーションが過剰に利用されることなく、最適なレベルで実行できるようにリソースを確保できます。しかし、ソフトウェア ソリューションには何を求めればよいのでしょうか。これは、次の3つの機能が鍵となります。
2016年初頭、バミューダ警察（BPS）は、アプリケーションのパフォーマンス低下に対処するため、データセンターに新しいハードウェアを購入する必要があると考えました。しかし予算の制約により、代替案を検討せざるを得ませんでした。
BPSソリューション・プロバイダーであるGateway Systems Limited社は、BPSは、データセンター・リソースの仮想マーケットプレイスを作成し、アプリケーションの優先順位に基づいて割り当てるソフトウェアであるIBM Turbonomicのオペレーションの助けを借りて、仮想化環境をはるかに効果的かつ効率的に運用できると考えていました。これは毎日数百件のワークロード配置やサイズ・容量の決定を自動化します。これによりデータセンターは健全な状態に保たれ、必要なホストサーバーのみが稼働するようにできます。
このソフトウェアは、アプリケーションのパフォーマンスが低いという問題に対処しただけでなく、BPSの既存のホスト・サーバーをはるかに効果的に利用しました。IBM Turbonomicは、追加の412台の仮想マシンを実行するのに十分なサーバーリソースを解放しました。これにより、BPSは最終的に合計32個のCPUソケットを備えた16台のCiscoブレードサーバー（ホストの 67%）を廃止して撤去することができました。これにより、関連するハードウェア保守コストとソフトウェアライセンスコストがすべて削減されました。これには、VMwareライセンスの年間推定11,600米ドルも含まれます。また、歓迎すべき副作用として、UPSの待機時間が12分から26分に増加しました。
CiscoのUCS Power Calculatorは、サーバーの平均利用率を60% と仮定した場合、16台のホストサーバー（32ソケット）を削除することによる直接的な省エネ効果を4,550ワットと見積もっています。これは、BPS の kWh あたり 0.40 米ドルの電気料金で計算すると、年間約 16,000 米ドルの節約になります。
IBM Turbonomic は、コストと二酸化炭素排出量を削減しながら、確実なアプリケーション パフォーマンスを実現し、お客様のビジネスをサポートします。データセンターの最適化は、その出発点として最適です。たとえば、IBM Turbonomic仮想マシンの密度を高めて、より少ないリソースで同じレベルのパフォーマンスを達成できるため、お客様はホストの数を一時停止したり、再利用したりすることができます。クラウドへの取り組みがさらに進んでいる場合は、オンプレミス ワークロードをクラウドに安全に移行し、クラウドの消費を継続的に最適化し、二酸化炭素フットプリントを節約することができます。
IBM Turbonomicの総経済効果調査で、Forresterはクライアントが3年間で274%のROIを実現し、導入初年度にオンプレミスインフラの年間刷新コストを75%回避したことを明らかにしました。Forrester はまた、データセンターまたはパブリック クラウドでのアプリケーションリソースの消費を最適化すると、組織の長期的なエネルギー消費プロファイルが改善され、環境のサステナビリティに貢献するとも指摘しました。
カーボンニュートラルとアプリケーションのパフォーマンスの間で妥協する必要はありません。アプリケーションが必要な分だけを消費すれば、コストを削減し、即座かつ継続的にカーボンフットプリントを削減できます。
