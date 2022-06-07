データセンターがサステナビリティーの実現を妨げていませんか

2016年初頭、バミューダ警察（BPS）は、アプリケーションのパフォーマンス低下に対処するため、データセンターに新しいハードウェアを購入する必要があると考えました。しかし予算の制約により、代替案を検討せざるを得ませんでした。

BPSソリューション・プロバイダーであるGateway Systems Limited社は、BPSは、データセンター・リソースの仮想マーケットプレイスを作成し、アプリケーションの優先順位に基づいて割り当てるソフトウェアであるIBM Turbonomicのオペレーションの助けを借りて、仮想化環境をはるかに効果的かつ効率的に運用できると考えていました。これは毎日数百件のワークロード配置やサイズ・容量の決定を自動化します。これによりデータセンターは健全な状態に保たれ、必要なホストサーバーのみが稼働するようにできます。

このソフトウェアは、アプリケーションのパフォーマンスが低いという問題に対処しただけでなく、BPSの既存のホスト・サーバーをはるかに効果的に利用しました。IBM Turbonomicは、追加の412台の仮想マシンを実行するのに十分なサーバーリソースを解放しました。これにより、BPSは最終的に合計32個のCPUソケットを備えた16台のCiscoブレードサーバー（ホストの 67%）を廃止して撤去することができました。これにより、関連するハードウェア保守コストとソフトウェアライセンスコストがすべて削減されました。これには、VMwareライセンスの年間推定11,600米ドルも含まれます。また、歓迎すべき副作用として、UPSの待機時間が12分から26分に増加しました。

CiscoのUCS Power Calculatorは、サーバーの平均利用率を60% と仮定した場合、16台のホストサーバー（32ソケット）を削除することによる直接的な省エネ効果を4,550ワットと見積もっています。これは、BPS の kWh あたり 0.40 米ドルの電気料金で計算すると、年間約 16,000 米ドルの節約になります。