成功したディープフェイク詐欺は私たちが思っている以上によくあるのでしょうか？

その後、CFOのディープフェイクに騙され、さらに2,500万米ドルもの金額になった従業員は、最初にCFOから送られたとされるEメールを受け取ったとき、秘密の取引について言及したため、そのEメールが実際にフィッシングメールなのかどうか疑問に思ったと認めています。しかし、ビデオに参加すると、部門内の他のメンバーを認識し、それが本物であると判断しました。ところが、後に、部門メンバーのビデオ画像もディープフェイクであることを知りました。

被害者の多くは懸念、疑問、疑惑を見落としています。しかし、なぜ人々は、ディープフェイクについて教育を受けた人であっても、その懸念を脇へ置き、画像が本物であると信じることを選択するのでしょうか。これは、将来、コストがかかり、損害を与えるディープフェイク詐欺を防ぐために答えを出さなければならない、100万米ドル、もしくは2,500万米ドルの問題です。

Sage Journals誌は、誰がディープフェイクに引っかかりやすいかについて質問したものの、年齢や性別に関係するパターンは見つかりませんでした。しかし、年齢が高くなるほど、このスキームに対してより脆弱であり、検知が困難である可能性があります。さらに、研究者らは、アウェアネスは良い出発点ではあるものの、人々がディープフェイクに陥るのを防ぐ効果は限定的であることが判明しました。

しかし、Western Sydney大学の計算神経科学者Tijl Grootswagers氏は、ディープフェイクを発見するという課題について「これは、私たち一人ひとりにとってまったく新しいスキルだ」と評し、これは核心を突いている可能性があります。私たちはニュース記事やバイアスに懐疑的であることを学んだのですが、目に見える画像の真正性を疑うことは私たちの思考プロセスに反するのです。Grootswagers氏はScience Magazineにこう語りました。「私たちの人生では、誰が本物で誰が偽物か考える必要はありません。それは私たちが訓練してきたタスクではなかったからです」

興味深いことに、Grootswagers氏は、介入なしでも人間の脳の検知能力が向上することを発見しました。ユーザーがディープフェイクの写真を見ると、その画像は正規の画像やビデオとは異なる電気信号が脳の視覚新野に与えられることを発見しました。その理由を尋ねられると、同氏はよくわからないと答えました。おそらく、他の脳領域からの干渉によって信号が私たちの意識に到達しなかったのかもしれません。あるいは、新しいタスクのために画像が偽物であるという信号を人間が認識していないのかもしれません。

つまり、私たち一人ひとりは、私たちが見る画像や動画がディープフェイクである可能性があると考えられるように、脳をトレーニングし始める必要があります。コンテンツに基づいて行動し始めるたびにこの質問をすることで、偽物を発見している脳の信号をできる限り早く検出できるようになるかもしれません。そして最も重要なことに、ディープフェイクの被害に遭った場合、特に仕事においては、全員がすべての事例を報告することが重要です。そうすることで初めて、専門家や当局は生産と普及を抑制し始めることができます。