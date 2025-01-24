成功したディープフェイク詐欺は私たちが思っている以上によくあるのでしょうか？

世界中で1日に何度も、上司がビデオ通話中にチームメンバーの1人にタスクを実行するように依頼しています。しかし、タスクを割り当てる人は、本当に特定の存在かどうかを確認することができるのでしょうか？それともディープフェイクなのでしょうか？従業員は、盲目的に指示に従うのではなく、自分が詐欺の被害者になっていないかを自問する必要があります。
今年の初め、ある財務担当者が、CFOのような外見や口調の人物とビデオ会議で話していることに気づきました。会議が終わった後、彼らは上司の指示に忠実に従い、2億香港ドル（2,500万米ドル相当）を送金しました。
しかし、それは実際には上司ではなく、ディープフェイクと呼ばれるAIの動画表現にすぎませんでした。その日の後半、従業員は多国籍企業の法人オフィスを確認した後で、大変な間違いに気づきました。組織から2,500万米ドルをだまし取るディープフェイクスキームの被害者でした。
ディープフェイクという用語は、テイラー・スウィフトの調理器具の宣伝や悪名高い偽トム・クルーズのような、虚偽または改ざんされた情報を含むAIが作成したコンテンツ（動画、画像、音声、テキスト）を指します。最近アメリカを襲ったハリケーンでさえ、ディズニーワールドが水没した偽の写真や、ペットを連れて洪水の中で溺れている人々の、心を痛めるようなAI生成の写真など、複数のディープフェイク画像が生まれました。
個人を標的としたディープフェイクは合成メディアとも呼ばれ、通常は人々を操ることを目的としていますが、企業を標的とするサイバー犯罪者は金銭的利益を求めています。CISAのContextualizing Deepfake Threats to Organizations情報シートによると、企業を標的とした脅威は、ブランド操作のための経営幹部なりすまし、金銭的利益のためのなりすまし、アクセスを得るためのなりすましの3つのカテゴリーに分類される傾向があります。
しかし、香港で最近起こった事件は、一人の従業員が間違いを犯しただけではありませんでした。ディープフェイクスキームは企業にとってますます一般的になりつつあります。最近のMedusの調査によると、金融関係者の大多数（53%）がディープ未遂のフェイク詐欺に狙われていることがわかりました。さらに懸念されるのは、43％以上が最終的に攻撃の被害に遭っていることを認めたという事実です。
Medus社調査のキーワードは「認められる」ことです。大きな疑問を提起しています。外聞を恐れて、ディープフェイク攻撃の被害者であることを報告できませんか？答えはおそらくそうでしょう。問題が発覚した後で、他の人にとってはそれが偽物であることは明らかだと思われます。AIが生成した画像に騙されたことを認めるのは困難です。しかし、過小報告はそれだけでなく、サイバー犯罪者が容易に回避できるようにします。
ほとんどの人は、ディープフェイクを発見できると考えています。しかし、実際はそうではありませんCenter for Humans and MachinesとCREEDは、ディープフェイクを見分ける自信と実際の能力との間に大きな隔たりがあることを発見しました。多くの人はディープフェイクを特定する能力を過大評価しているため、誰かが被害に遭った場合の評価はより大きく下がり、報告が過小となる可能性があります。
その後、CFOのディープフェイクに騙され、さらに2,500万米ドルもの金額になった従業員は、最初にCFOから送られたとされるEメールを受け取ったとき、秘密の取引について言及したため、そのEメールが実際にフィッシングメールなのかどうか疑問に思ったと認めています。しかし、ビデオに参加すると、部門内の他のメンバーを認識し、それが本物であると判断しました。ところが、後に、部門メンバーのビデオ画像もディープフェイクであることを知りました。
被害者の多くは懸念、疑問、疑惑を見落としています。しかし、なぜ人々は、ディープフェイクについて教育を受けた人であっても、その懸念を脇へ置き、画像が本物であると信じることを選択するのでしょうか。これは、将来、コストがかかり、損害を与えるディープフェイク詐欺を防ぐために答えを出さなければならない、100万米ドル、もしくは2,500万米ドルの問題です。
Sage Journals誌は、誰がディープフェイクに引っかかりやすいかについて質問したものの、年齢や性別に関係するパターンは見つかりませんでした。しかし、年齢が高くなるほど、このスキームに対してより脆弱であり、検知が困難である可能性があります。さらに、研究者らは、アウェアネスは良い出発点ではあるものの、人々がディープフェイクに陥るのを防ぐ効果は限定的であることが判明しました。
しかし、Western Sydney大学の計算神経科学者Tijl Grootswagers氏は、ディープフェイクを発見するという課題について「これは、私たち一人ひとりにとってまったく新しいスキルだ」と評し、これは核心を突いている可能性があります。私たちはニュース記事やバイアスに懐疑的であることを学んだのですが、目に見える画像の真正性を疑うことは私たちの思考プロセスに反するのです。Grootswagers氏はScience Magazineにこう語りました。「私たちの人生では、誰が本物で誰が偽物か考える必要はありません。それは私たちが訓練してきたタスクではなかったからです」
興味深いことに、Grootswagers氏は、介入なしでも人間の脳の検知能力が向上することを発見しました。ユーザーがディープフェイクの写真を見ると、その画像は正規の画像やビデオとは異なる電気信号が脳の視覚新野に与えられることを発見しました。その理由を尋ねられると、同氏はよくわからないと答えました。おそらく、他の脳領域からの干渉によって信号が私たちの意識に到達しなかったのかもしれません。あるいは、新しいタスクのために画像が偽物であるという信号を人間が認識していないのかもしれません。
つまり、私たち一人ひとりは、私たちが見る画像や動画がディープフェイクである可能性があると考えられるように、脳をトレーニングし始める必要があります。コンテンツに基づいて行動し始めるたびにこの質問をすることで、偽物を発見している脳の信号をできる限り早く検出できるようになるかもしれません。そして最も重要なことに、ディープフェイクの被害に遭った場合、特に仕事においては、全員がすべての事例を報告することが重要です。そうすることで初めて、専門家や当局は生産と普及を抑制し始めることができます。
