アプリケーションのモダナイゼーション：ラピッド・アセスメント・アプローチ

分散アプリケーションのラピッド・アセスメントを実行するには、最小限のデータ属性セットが必要です。各基準を詳しく見ていきましょう。



商用オフザシェルフ (COTS) アプリケーション

商用オフザシェルフ (COTS) アプリケーションのソースコードは通常、購入者に配布されないため、これらのアプリケーションはクラウドに移行する必要があります。より詳細なアセスメント (通常は 30 日間のスプリント) 中に、COTS ベンダーがアプリケーションをコンテナに移行する計画があるか、またはクラウド ネイティブ バージョンを開発する計画があるかどうかを判断するために追加の調査を行うことができます。

クライアントによって開発された一部の COTS カスタム アダプターは、リファクタリングまたはコンテナ化の対象となる場合があります。このコンポーネントレベルの性質は、より詳細な評価中に決定されます。

SaaSアプリケーションまたはクラウドに移行されたアプリケーション

最終目標がクラウドへの全体的な移行を促進することである場合、クラウドですでに実行されているアプリケーションは通常、「現状のまま」になります。すべてのワークロードを特定のクラウド・プロバイダーに移動することが目的の場合、アプリケーションは別のクラウドに移動する可能性がありますが、最も安全なのは、これらのアプリケーションが現在存在する場所に残ると想定することです。

ミッションクリティカル/ビジネスクリティカルなアプリケーション

ミッションクリティカルまたはビジネスクリティカルなアプリケーションは、リファクタリングのコストが高くとも最大のメリットが得られるため、リファクタリングまたはクラウド ネイティブ/12 ファクター アプリケーションへのモダナイズを検討する必要があります。

このアプリケーション・セットから、以下に該当するアプリケーションを特定します。

変更アクティビティの頻度が高い、またはバックログが大きく、よりアジャイルになることでメリットがある、または

現時点ではビジネス ニーズを満たしていないが、モダナイズされたビジネス プロセスやユーザー エクスペリエンスの向上を反映するように再考されると有利になる。

このカテゴリーは通常、ポートフォリオ全体の 5 ～ 15% を超えません。500 個のアプリケーションのポートフォリオの場合、3 ～ 5 年で 25 ～ 75 個のアプリケーションを書き換えることになります。これは、膨大な開発労力とコストがかかることを示しています。

Javaアプリケーション

Javaアプリケーションはコンテナ化の最有力候補です。JavaEE アプリケーション サーバー (WAS、WebLogic、Jboss、Tomcat など) で実行されるアプリケーションは、比較的少ない労力でコンテナ化できるはずです。重要な前提は、アプリのコンテナ化に「必要最小限」が行われることです。ミドルウェアのアップグレードや移動 (リレーショナル データベースからクラウド ネイティブ データベースへの移動、MQからKafkaへの移動など) は範囲外です。ただし、コンテナを生成し、OpenShiftの基礎となる主要な機能を利用するには、CI/CD パイプラインをアップグレードする必要があります。

Windowsアプリケーション

Windows アプリケーションには、コンテナ化のための次の 2 つの選択肢があります。

Linux コンテナ (通常は.Net CORE ワークロード) で実行する

OpenShift V4.6 で利用可能になった Windows コンテナで実行する

一般に、Windows アプリケーションの決定基準は次のとおりです。

.Net COREがLinuxコンテナへ移動

.NET、VB、C、または C# カスタム Windows アプリを Windows コンテナに移動

コンテナ化に適しているかどうかをより適切に判断するには、より詳細な検出が必要ですが、Windowsアプリケーションの少なくとも半分は計画目的でコンテナ化できると仮定します。

その他すべてのアプリケーション — 移行

他のすべてのアプリケーションは通常クラウドに移行されますが、ほとんどの分散ワークロードでは、物理から仮想へ、または仮想から仮想へと移行するのが最も一般的なパターンです。「エキゾチック」または「非主流」のテクノロジーについては、クラウド ランディング ゾーンがすぐに利用できない可能性があるため、より慎重な検討が必要です。iSeries および pSeries ワークロードは通常、IBM Cloud内のPower Systems Virtual Serverに移行できます。その他のコンピューティングでは、可能であれば、IBM Cloud Data Centersの CoLo エリアに特別なハードウェアを設置することが必要になる場合があります (Unisys、Tandem Nonstop など)。