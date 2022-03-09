アプリケーションのモダナイゼーション：ラピッド・アセスメント・アプローチ

さまざまなハイブリッド クラウド モダナイゼーションおよび移行作業に対するアプリケーション ポートフォリオの配置は、モダナイズへの労力を見積もり、アプリケーションをハイブリッド クラウドに移行するために、多くの場合、迅速に (場合によっては数時間で) 実行する必要があります。
この「ラピッド・アセスメント」アプローチは、詳細なアプリケーションポートフォリオ分析を実行できない場合に、アプリケーションのモダナイゼーションとアプリケーションの移行の見積もりを推進するために開発されました。代わりに、アプリケーションは評価され、オペレーティング システム プラットフォーム、プログラミング言語、オーダーメイド対 COTS 対 SaaS アプリ、ミッションクリティカル対非ミッションクリティカル アプリといった最小限の入力を使用して、単純な一連の配置 (リファクタリング、コンテナ化、移行、現状のまま) に割り当てられます。
このアプローチにより、アプリケーションの配置を 80 ～ 90% の精度で数時間で決定できるようになります (より詳細なアセスメントには数か月かかります)。
ラピッド・アセスメントの目的は、すべてのアプリケーションをクラウド ジャーニーに迅速に配置するために、アプリケーション ポートフォリオに迅速に適用できる一連の高レベルの基準を定義することです。これは、アプリケーション資産に関する最初の観点を開発することを目的とした予備的なアセスメントです。その意図は、より徹底的な分析から得られる配置のプラスマイナス 10 ～ 20% 以内に収めることにあります。
以下のことを行うには、アプリケーション資産全体の配置に関する観点を開発する必要があります。
ラピッド・アセスメント・アプローチを定義する際には、分散ワークロードとメインフレーム ワークロードを個別に検討することに役立ちます。これらのプラットフォームには通常、異なるモダナイゼーション概念、SLA、サポート テクノロジーがあり、ポートフォリオを評価するためのさまざまな基準を推進します。多くの分散アプリケーションにはメインフレームのバックエンド、つまり「記録システム」がありますが、この場合の分散ワークロードは、主要な実行スレッドが分散プラットフォーム上で実行されるものとして定義されます。
分散アプリケーションの配置とその定義の一般的な高レベルの分布は次のとおりです。
これらの性質は、Gartner 7 R などの他のアプリケーション分類ルーブリックとは異なりますが、トランスフォーメーションの価値を最も高めるのに役立つアプリケーション (リファクタリングおよびコンテナ化されるアプリケーション) を特定しながら、ポートフォリオを分類するための、より単純かつ直接的な方法を提供することに注意してください。
分散アプリケーションのラピッド・アセスメントを実行するには、最小限のデータ属性セットが必要です。各基準を詳しく見ていきましょう。
商用オフザシェルフ (COTS) アプリケーションのソースコードは通常、購入者に配布されないため、これらのアプリケーションはクラウドに移行する必要があります。より詳細なアセスメント (通常は 30 日間のスプリント) 中に、COTS ベンダーがアプリケーションをコンテナに移行する計画があるか、またはクラウド ネイティブ バージョンを開発する計画があるかどうかを判断するために追加の調査を行うことができます。
クライアントによって開発された一部の COTS カスタム アダプターは、リファクタリングまたはコンテナ化の対象となる場合があります。このコンポーネントレベルの性質は、より詳細な評価中に決定されます。
最終目標がクラウドへの全体的な移行を促進することである場合、クラウドですでに実行されているアプリケーションは通常、「現状のまま」になります。すべてのワークロードを特定のクラウド・プロバイダーに移動することが目的の場合、アプリケーションは別のクラウドに移動する可能性がありますが、最も安全なのは、これらのアプリケーションが現在存在する場所に残ると想定することです。
ミッションクリティカルまたはビジネスクリティカルなアプリケーションは、リファクタリングのコストが高くとも最大のメリットが得られるため、リファクタリングまたはクラウド ネイティブ/12 ファクター アプリケーションへのモダナイズを検討する必要があります。
このアプリケーション・セットから、以下に該当するアプリケーションを特定します。
このカテゴリーは通常、ポートフォリオ全体の 5 ～ 15% を超えません。500 個のアプリケーションのポートフォリオの場合、3 ～ 5 年で 25 ～ 75 個のアプリケーションを書き換えることになります。これは、膨大な開発労力とコストがかかることを示しています。
Javaアプリケーションはコンテナ化の最有力候補です。JavaEE アプリケーション サーバー (WAS、WebLogic、Jboss、Tomcat など) で実行されるアプリケーションは、比較的少ない労力でコンテナ化できるはずです。重要な前提は、アプリのコンテナ化に「必要最小限」が行われることです。ミドルウェアのアップグレードや移動 (リレーショナル データベースからクラウド ネイティブ データベースへの移動、MQからKafkaへの移動など) は範囲外です。ただし、コンテナを生成し、OpenShiftの基礎となる主要な機能を利用するには、CI/CD パイプラインをアップグレードする必要があります。
Windows アプリケーションには、コンテナ化のための次の 2 つの選択肢があります。
一般に、Windows アプリケーションの決定基準は次のとおりです。
コンテナ化に適しているかどうかをより適切に判断するには、より詳細な検出が必要ですが、Windowsアプリケーションの少なくとも半分は計画目的でコンテナ化できると仮定します。
他のすべてのアプリケーションは通常クラウドに移行されますが、ほとんどの分散ワークロードでは、物理から仮想へ、または仮想から仮想へと移行するのが最も一般的なパターンです。「エキゾチック」または「非主流」のテクノロジーについては、クラウド ランディング ゾーンがすぐに利用できない可能性があるため、より慎重な検討が必要です。iSeries および pSeries ワークロードは通常、IBM Cloud内のPower Systems Virtual Serverに移行できます。その他のコンピューティングでは、可能であれば、IBM Cloud Data Centersの CoLo エリアに特別なハードウェアを設置することが必要になる場合があります (Unisys、Tandem Nonstop など)。
メインフレームのワークロードでは、アプリケーションの配置を定義する際にさらなる複雑さが生じます。これらのアプリケーションの最終的な目的地は、クライアントの全体的なメインフレーム戦略によっては、必ずしも明確ではありません。分散ワークロードの場合、一般的なターゲット ランディング ゾーンは、クラウド内のX86 Server上のコンテナ化または仮想化環境です。メインフレーム アプリケーションのターゲットはさまざまな種類があり、クライアントのメインフレームの理念とビジネス目標に基づいて、次のようなものが含まれます。
これらの質問に対する回答は、以下のようなターゲット配置を促進するのに役立ちます。
メインフレーム上に残るワークロードについては、メインフレームがどこに配置されるかという質問に答える必要があります。
その結果、メインフレーム アプリケーションの配置はより複雑になり、問題のアプリケーションに関するより詳細なクライアントとの会話と分析が必要になります。
次の図は、クラウド モダナイゼーション提案の開発におけるアプリケーション・モダナイゼーション・ラピッド・アセスメントからのサンプル出力を表しています。クライアントのアプリケーション ポートフォリオに関して独自の視点を迅速に展開できる能力は、当社のアプローチの重要な差別化要因でした。
場合によっては、より詳細なアセスメントが必要になる場合があります。ただし、ラピッド・アセスメントは、アプリケーション ポートフォリオをクラウドに変換するのに必要な労力を迅速かつ簡単に見積もる方法を提供し、全体的なクラウド変換ビジネス ケースを決定するための情報を提供します。
