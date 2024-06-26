AI擬人化の危険性：情報セキュリティの観点から

生成AI革命は衰える気配を見せていません。チャットボットとAIアシスタントは、従業員のトレーニングや顧客の質問への回答など、ビジネスの世界に不可欠な要素となっています。最近のAIには、名前や性別、場合によっては独特の性格も与えられています。
生成AIの世界では、2 つの非常に重要なトレンドが起こっています。一方では、AIを人間化しようとする試みが、時には無謀に、結果をほとんど考慮せずに進められています。同時に、Deloitte社の最新の「企業における生成AIの現状」レポートによると、過去数年で企業のAIへの信頼は全体的に大幅に高まっています。
しかし、多くの顧客や従業員は、明らかに同じようには感じていません。消費者の75%以上が、AIがもたらす誤情報について懸念しています。会社の従業員はAIに取って代わられることを心配しています。AIへの信頼のギャップは拡大しており、AIが作成するフェイクコンテンツが今の時代を象徴するものとして浮上しています。
情報セキュリティとガバナンスの専門家にとって、これが何を意味するのかを説明します。
AIを擬人化する傾向と、人々がAIを信頼する度合いは、倫理的にも法的にも深刻な懸念が浮上してきています。AIの「ヒューマナイザー」ツールは、AIによって生成されたコンテンツを「自然」で「人間的な」ストーリーに変えるといわれています。マーケティングや広告に使用する「デジタル・ヒューマン」を生み出した企業もあります。ある広告に登場する人物が、実在の人物ではなく、AI生成物である可能性も高まっています。現代的な言い方をすれば、「ディープフェイク」と呼べるしょう。
AIを擬人化する取り組みは、何も新しいものではありません。Appleは、2011年にSiriをリリースしたことでその先駆者となりました。現在、このようなバーチャル・アシスタントは数え切れないほどあり、その中にはデジタル ヘルスケア、カスタマー・サポート、さらには個人的な交流など、特定の用途に合わせたものもあります。
これらのバーチャル・アシスタントの多くが、女性的な名前と声を備えた想像上の女性のペルソナを持っているのは偶然ではありません。研究によれば、結局のところ人々は圧倒的に女性の声を好み、そのため女性の声を信頼する傾向があることがわかっています。彼女たちは肉体を持ちませんが、有能で頼りになる女性を体現しているのです。しかし、テクノロジー戦略家のGeorge Kamide氏は、これは「人間の偏見や固定観念を強化し、テクノロジーの仕組みを危険にさらすものです」と指摘します。
これは単なる倫理上の問題ではありません。セキュリティー上の問題でもあります。人を説得するために設計されたものは悪用されやすくもなりますサイバーセキュリティの文脈では、これはソーシャル エンジニアリング詐欺師によるまったく新しいレベルの脅威をもたらします。
人間は機械とではなく、人間と関係を築きます。しかし、人間とAIの違いを見分けることがほとんど不可能になると、デリケートな意思決定を行う際にAIを信頼する傾向が高まります。その結果、私たちはより脆弱になり、個人的な考えを伝えたり、会社の場合は企業秘密や知的財産を渡したりするようになってしまいます。
これは情報セキュリティとプライバシーに重大な影響を及ぼします。ほとんどの大規模言語モデル (LLM) は、すべてのやり取りを記録し、将来のモデルのトレーニングに活用する可能性があります。
私たちは、バーチャル・アシスタントに個人情報を別のユーザーに見られるようにしてもらいたいと本当に思っていますか。ビジネスリーダーは、自社の知的財産が思いもかけない場所に登場することを望んでいますか。私たちは自分の個人情報が、次世代の AI をトレーニングするための膨大なテキスト、音声、視覚コンテンツのコーパスの一部となることを望んでいますか。
機械を実際の人間同士のやりとりの代わりにしようと考え始めると、これらすべてのことが実現する可能性が非常に高くなります。
私たちは、コンピューターは嘘をつかないと信じがちですが、実際は、まさに嘘をつくようにアルゴリズムをプログラムできます。また、人をだますための特別な訓練を受けていない場合でも、「ハルシネーション」現象を起こしたり、悪用されて訓練データを暴露したりする可能性があります。
サイバー犯罪者はこのことをよく知っています。だからこそAIはサイバー犯罪における次の大きなフロンティアなのです。企業が潜在的な顧客を説得するためにバーチャル・アシスタントを使用するのと同じように、疑うことを知らない被害者をだまして望ましい行動をとらせるために、脅威アクターもそれを使用する可能性があります。たとえば、Love-GPTと呼ばれるチャットボットは、出会い系プラットフォーム上で本物らしいプロフィールを生成してユーザーとチャットする機能があるため、最近ロマンス詐欺に関与していることが判明しました。
アルゴリズムが改良され、必要な計算能力がより簡単に利用できるようになるにつれて、生成AIはさらに洗練されていくでしょう。名前、性別、顔、個性を持ついわゆる「デジタルヒューマン」を創造するためのテクノロジーはすでに存在します。ディープフェイクの動画は、数年前よりもはるかに説得力があります。ディープフェイクはすでにライブビデオ会議に侵入しており、ある金融業者は、ディープフェイクの最高財務責任者とのビデオ通話の後に2,500 万ドルを支払ってしまいました。
AIアルゴリズムを人間扱いして考察すれば考察するほど、その違いを見分けることが難しくなり、テクノロジーを悪用しようとする人々に対して脆弱になります。AI技術の急速な進歩を考えれば、事態がこれ以上好転することはないと思われますが、組織には、AIの利用において透明性を確保する倫理的義務があります。
私たちは、生成AIが今後も存在し続けることを受け入れなければなりません。そのメリットも過小評価すべきではありません。スマート アシスタントは、ナレッジ ワーカーの認知負荷を大幅に軽減し、限られた人間のリソースを解放して、より大きな問題に集中する時間を増やすことができます。しかし、あらゆる種類の機械学習機能を人間のやりとりの代わりにするのは、倫理的に問題があるだけでなく、適切なガバナンスやポリシーにも反します。
AIは、政府や規制当局が追いつけないスピードで進歩しています。EUは、欧州AI規制法として知られる人工知能に関する世界初の規制を発効させつつありますが、今のところは焼け石に水です。そのため、AI のセキュリティ、プライバシー、整合性、透明性、およびその使用方法に関する厳格な自主規制を主導するのは企業にかかっています。
AI を人間らしくするという絶え間ない探求の中では、倫理的なビジネス慣行を構成する重要な要素を見失いがちです。その結果、従業員、顧客、その他の関係者全員が外部からの侵入や詐欺に対して脆弱なままになっています。その行きつく先は、AIを人間にするのではなく、最終的には人間を非人間にしてしまうことになります。
これは、企業が生成AIや同様のテクノロジーを避けるべきだと言っているわけではありません。企業は、それらをどのように使用するかについて透明性を保ち、潜在的なリスクを従業員に明確に伝える必要があるということです。今や、ビジネス・テクノロジー戦略だけでなく、セキュリティー意識向上トレーニングやガバナンス、ポリシー決定にも生成AIを取り入れることが避けられない時代なのです。
理想的な世界では、AI であるものはすべて AI としてラベル付けされ、検証可能であるべきです。そうでないとしたら、信頼は得られないでしょう。これが実現すれば、当然のことながら、不正な AI を使用することは避けられないものの、私たちは再び人間の詐欺師だけを心配すればよくなるかもしれません。言い換えれば、AI の擬人化は悪意のある攻撃者に任せておくべきなのかもしれません。少なくとも、違いを区別できるからです。
