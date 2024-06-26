AI擬人化の危険性：情報セキュリティの観点から

私たちは、生成AIが今後も存在し続けることを受け入れなければなりません。そのメリットも過小評価すべきではありません。スマート アシスタントは、ナレッジ ワーカーの認知負荷を大幅に軽減し、限られた人間のリソースを解放して、より大きな問題に集中する時間を増やすことができます。しかし、あらゆる種類の機械学習機能を人間のやりとりの代わりにするのは、倫理的に問題があるだけでなく、適切なガバナンスやポリシーにも反します。

AIは、政府や規制当局が追いつけないスピードで進歩しています。EUは、欧州AI規制法として知られる人工知能に関する世界初の規制を発効させつつありますが、今のところは焼け石に水です。そのため、AI のセキュリティ、プライバシー、整合性、透明性、およびその使用方法に関する厳格な自主規制を主導するのは企業にかかっています。

AI を人間らしくするという絶え間ない探求の中では、倫理的なビジネス慣行を構成する重要な要素を見失いがちです。その結果、従業員、顧客、その他の関係者全員が外部からの侵入や詐欺に対して脆弱なままになっています。その行きつく先は、AIを人間にするのではなく、最終的には人間を非人間にしてしまうことになります。

これは、企業が生成AIや同様のテクノロジーを避けるべきだと言っているわけではありません。企業は、それらをどのように使用するかについて透明性を保ち、潜在的なリスクを従業員に明確に伝える必要があるということです。今や、ビジネス・テクノロジー戦略だけでなく、セキュリティー意識向上トレーニングやガバナンス、ポリシー決定にも生成AIを取り入れることが避けられない時代なのです。