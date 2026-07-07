保険ポートフォリオ構築の改善に量子コンピューティングで取り組むAllstate

Allstateバージョンのナップサック問題は特に困難です。通常のナップサック問題での重量に相当するのはここでは損失ですが、このバージョンでは固定された一個の数値ではなく範囲を持っているという形で不確実性を持ちます。これは特定の災害がどれだけのコストになるかは事前にわからないからです。そして、大規模で安定した保険会社の重要な機能として、設定されたリスク許容範囲内で、総損失の上限（ナップサックの最大容量に対応）を超えるダウンサイドの可能性も受け入れるという設定があります。

このように不確実な容量制限と、変更可能な予算というこの組み合わせによって、このナップサック問題は、古典では計算困難なものとなります。

「現在の古典的アプローチは、不確実性に基づいて複数のシナリオをシミュレートすること（正確だが計算コストが高い）、または最悪のケースの範囲を考慮すること（安全だが過度に慎重になる）のいずれかに依存しています」と、IBM量子研究者で論文の共著者であるVaibhaw Kumarは述べています。

この論文で、共同チームは住宅保険ポートフォリオに適用される新しい量子アプローチを探求しました。

今日の最も重要な量子コンピューティング研究の多くと同様に、彼らのワークフローは量子コンピューティングと古典コンピューティングを組み合わせており、それぞれのパラダイムが最も適した部分の問題を解決します。

IBM Quantum Heron上で実行される量子回路は、価値が高く予算内にある組み合わせに向けて微調整された一群の候補回答を生成します。

次に、古典ステップがリストをクリーンアップします。予算を上回ってしまう回答を修復し、良い解決策に現れがちな住宅を学習し、その知識をフィードバックして次の計算ラウンドをガイドします。これにより、各パスで結果を改善する好循環が推進されます。

チームはまた、こうして得られた量子結果を改善する方法を見つけました。大きな問題で直接回路を訓練すると、問題が大きくなるにつれて学習シグナルが消えていくという既知の壁にぶつかります。そこで代わりに、小さなバージョンの問題で訓練し、学習された知識をより大きな問題に転移します。

ハードウェアが改善されるにつれて、このワークフローがより強力で効率的になることを期待できる理由があります。

「ハードウェアのノイズが少なくなっていけば古典側のワークロードはますます小さくなります」とKumarは述べています。