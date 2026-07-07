保険ポートフォリオ構築の改善に量子コンピューティングで取り組むAllstate

保険業界は、複雑に関係し合うリスクを伴う困難な問題を扱っています。AllstateとIBMは、その解決に量子コンピューティングがどのように役立つかを示しています。
AllstateとIBMは、量子コンピューティングが、リスクと価値のより良いバランスを持ったポートフォリオを構築し、保険業界の困難な問題を解決する可能性を持つことを示しています。
2026年5月にarXivに公開されたこの共同研究は、保険会社にとって重要な意味を持つコンピューター・サイエンスの「ナップサック問題」に取り組んでいます。ナップサック問題は、重量制限を超えずにコンテナを満たす最適なアイテムの組み合わせを見つける問題です。もはや古典的とも言えるナップサック問題では、異なる重量と価値を持つアイテムが複数個与えられ、バッグ全体の合計重量が制限を超えないように最も価値の高いアイテムの組み合わせを求めることが課題です。ナップサック問題は多くの定式化において、特にアイテムの数が非常に多くなると、古典的コンピューティングでは実用的な解決策がありません。
ナップサック問題は保険ポートフォリオに直接応用できます。保険会社は、顧客のニーズを満たしながら、責任を持ってリスクを管理するバランスの取れたポートフォリオを構築することを目指しています。
住宅保険の現実問題では、リスクのバランスをとる複雑な作業が求められます。たとえば複数のリスクが、予測困難な形で結びついていることがしばしばあります。竜巻が地域に影響を与えた場合、住宅保険会社はあなたの家、隣人の家、そして地域のすべての建物を建て替えるために費用を負担することになるかもしれません。
「住宅所有者側では、個々のリスクの観点だけでなく、ポートフォリオの観点から考える必要があります」と、AllstateのChief Analytics OfficerおよびChief Data OfficerであるEric Huls氏は述べています。
高度に関係し合ったポートフォリオを理解しようとする試みには、複雑な計算が必要になります。そして、一般的にビジネス上の問題に複雑な計算が求められるなら、それは、新しいパラダイムを提供する量子手法で価値を提供できる問題である可能性があります。
自動車事故は大部分が独立です。すなわち、1人のドライバーの事故は他のドライバーが事故を経験する可能性にほとんど影響を与えません。しかし天候はその逆です。山火事は通常、1軒の家だけを損傷するわけではありません。地域全体の多数の住宅を一度に損傷する可能性があります。ハリケーンや雹嵐も同じです。つまり、住宅所有者保険ポートフォリオ全体のポリシー間のリスクは高度に相関する傾向があるというわけです。これらのイベントは、AllstateのInsurance Product組織のData ScientistおよびTechnical DirectorであるJean Utke氏によると、ポートフォリオ全体の住宅所有者ポリシーに影響を与える最大の要因の一つです。
保険会社はこのような相関関係を考慮に入れる必要があります。Allstateはただ各物件を個別に判断してリスクを合計するわけにはいきません。ポートフォリオ全体を見て、多くの損失が同時に発生してどれだけ状況が悪化する可能性があるか、そしてその最悪のケースが会社のリスク許容範囲内に収まるかどうかを問う必要があります。そのような意味で、ナップサック問題の非常に複雑なバージョンとして、保険ポートフォリオの「ナップサック」にポリシーを最適に詰め込むという問題設定が生じます。
今日、Allstateは古典シミュレーションを用いてこの問題に取り組んでいます。同社では、状況がとりうる可能性の範囲を理解するために検討しなければならない、起きうるシナリオの総数は十万件に達することもあるとUtke氏は述べています。特に問題になるのは、レアではあるけれどコストの高いシナリオです。
「100,000シナリオをシミュレーションする際に、1%のテール・イベントに注目するならば、対象は1,000イベントになります。そして、特に、非常に広い地域にわたって多くの異なるタイプのリスクを検討しようとするならば、それらの推定値にはかなりの不確実性があります」とUtke氏は述べています。
つまり、たとえば南カリフォルニアでの山火事についてのシミュレーションから得られる知見は、東海岸沿いのハリケーンやミズーリ州セントルイスの雹嵐とはほとんど関係がない、ということです。
量子コンピューティングは、シミュレーションや近似を通じてではなく、より直接的に意思決定にアプローチする方法を提供できる可能性があるとUtke氏は述べています。
Allstateバージョンのナップサック問題は特に困難です。通常のナップサック問題での重量に相当するのはここでは損失ですが、このバージョンでは固定された一個の数値ではなく範囲を持っているという形で不確実性を持ちます。これは特定の災害がどれだけのコストになるかは事前にわからないからです。そして、大規模で安定した保険会社の重要な機能として、設定されたリスク許容範囲内で、総損失の上限（ナップサックの最大容量に対応）を超えるダウンサイドの可能性も受け入れるという設定があります。
このように不確実な容量制限と、変更可能な予算というこの組み合わせによって、このナップサック問題は、古典では計算困難なものとなります。
「現在の古典的アプローチは、不確実性に基づいて複数のシナリオをシミュレートすること（正確だが計算コストが高い）、または最悪のケースの範囲を考慮すること（安全だが過度に慎重になる）のいずれかに依存しています」と、IBM量子研究者で論文の共著者であるVaibhaw Kumarは述べています。
この論文で、共同チームは住宅保険ポートフォリオに適用される新しい量子アプローチを探求しました。
今日の最も重要な量子コンピューティング研究の多くと同様に、彼らのワークフローは量子コンピューティングと古典コンピューティングを組み合わせており、それぞれのパラダイムが最も適した部分の問題を解決します。
IBM Quantum Heron上で実行される量子回路は、価値が高く予算内にある組み合わせに向けて微調整された一群の候補回答を生成します。
次に、古典ステップがリストをクリーンアップします。予算を上回ってしまう回答を修復し、良い解決策に現れがちな住宅を学習し、その知識をフィードバックして次の計算ラウンドをガイドします。これにより、各パスで結果を改善する好循環が推進されます。
チームはまた、こうして得られた量子結果を改善する方法を見つけました。大きな問題で直接回路を訓練すると、問題が大きくなるにつれて学習シグナルが消えていくという既知の壁にぶつかります。そこで代わりに、小さなバージョンの問題で訓練し、学習された知識をより大きな問題に転移します。
ハードウェアが改善されるにつれて、このワークフローがより強力で効率的になることを期待できる理由があります。
「ハードウェアのノイズが少なくなっていけば古典側のワークロードはますます小さくなります」とKumarは述べています。
結果を評価するために、チームには基準が必要でした。彼らは、十分な時間が与えられれば、証明可能な最良の答えを見つけることができる厳密ソルバーを比較対象として使用しました。次に、量子・古典手法を、精度とスピードをトレードオフする四つの一般的な近似手法と比較しました：並列焼き戻し法（parallel tempering）、タブー・サーチ、シミュレーテッド・アニーリング、遺伝的アルゴリズムです。
量子手法も古典手法も各手法の計算時間の上限は問題ごとに30分としました。
75アイテムまでの問題では、すべてが同点でした。量子・古典ハイブリッド手法と近似手法の両方が、証明可能な最良の答えと一致しました。問題規模が大きくなっても、量子・古典ハイブリッド手法は最良の古典ヒューリスティック手法と同等の能力を維持し、厳しい制約がある条件ではさらに密接に一致し、わずかに上回りもしました。これは、現実的に最も重要である、より困難でより制約された事例について心強い兆候です。
このワークフローは、厳密ソルバーが遅すぎて有用でないスケールにはまだ対応していません。しかし、これらの初期結果は、ハードウェアが改善され問題規模が拡大していけば、量子がAllstateにビジネス価値をもたらす可能性を示しています。
ポイントは、両端から橋を架けることだとUtke氏は述べています。量子ハードウェアが今できることを確立しつつ、マシンが改善した時に解決することができるビジネス上の問題を特定し、次にこれらの二つがどこで出会うかを見極めるというアプローチです。
Huls氏は、ビジネス価値にたどり着くタイミングの予測に不確実性があったとしても、遅れるよりは早い方が良いと述べています。量子は急速に発展しています。いちはやく量子スキルを築き上げ適切な問題を見つけている企業は、不意を突かれることはありません。
Huls氏とUtke氏の両方が、他のビジネスリーダーに同じアドバイスを述べています。すなわち、実際の問題から始めることです。ビジネス上重要な問題に結び付けられていれば、技術は学びやすく、進捗は測定しやすくなります。
この原則が、Allstateが技術を探求し始めた方法を形作りました。Allstateはシカゴランド地域のノースブルックに本社を置いています。IBMはChicago Quantum Exchangeに参加しており、そのことがあってAllstateは量子コンピューティングに着目したとUtke氏は述べています。
AllstateとIBMのパートナーシップは、IBMのQuantum Accelerator Programから始まって、それから2年間で共同研究に成長しました。Quantum Accelerator Programは、この分野に新たに取り組み始めた組織に向いているプログラムです。Utke氏は、この共同研究の透明性のある性質を誇りに思っていると述べています。すなわち、結果を公開しているため、コードとデータを使用して誰でもチェックして利用することができるという性質です。
量子ワークフローが保険会社の意思決定とポートフォリオ構築にどのように資するかについては、まだ探求しなければならないことがたくさんあるとHuls氏は述べています。しかし、この研究は、Allstateがその急速に近づく未来に備えるための貴重な洞察と学習機会を提供しました。
この記事は英語版IBM Researchブログ「Allstate shows how quantum computing could help build better insurance portfolios」（2026年6月18日公開、Rafi Letzter、Abhijit Mitra著）を翻訳し一部更新したものです。