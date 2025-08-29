AIエージェントを用いたアラート疲労の軽減

AIフレームワークを使用して、IT環境全体で実行可能なアラートの優先順位付けなど、アラート疲労のさまざまな側面を改善できます。

2023年に発表された論文「That Escalated Quickly: An MLフレームワーク for Alert Prioritization」では、Gelmanらが、アラート・レベルとインシデント・レベルの実行可能性スコアリング・システムを通じて、既存のワークフローの変更を最小限に抑えながら、アラート疲労を軽減するように設計されたMLフレームワークを紹介しています。実データで実行したTEQモデルは、対応可能なインシデントへの対応時間を22.9%短縮し、誤検知を54%抑制しました（検出率は95.1%）。また、単発のインシデントにおけるアラートの数も14%減少しました。1

Tellacheらは、「自律型インシデント対応の推進：LLMとサイバー脅威インテリジェンスの活用」において、検索拡張生成（RAG）ベースのフレームワークがサイバー脅威インテリジェンス情報源からのデータを統合することで、インシデント解決を改善する方法を示しています。2エージェントを使ってRAGアプローチを基に構築された同様のソリューションを使用して、パフォーマンス・データに詳細なコンテキストを追加できます。たとえば、企業のサービスレベル契約（SLA）から合意されたパフォーマンスしきい値を取得して、どのアプリケーションアラートに優先順位を付ける必要があるかを判断するのに役立ちます。

ITチームは、アラート疲労のさまざまな側面に対処するように設計された複数のエージェントを使ってアラートプロセスを改善することができます。たとえば、たとえば、すぐに対応する必要がある重大な脅威を取り出すインシデント・トリアージ・エージェントや、優先順位が付けられたアラートを処理して、ドキュメンテーションと分析とともに適切なチームにルーティングするルーティング・エージェントなどです。

一元化されたハブにデータをルーティングすることで、企業は盲点をなくし、エージェントが活動する環境をより包括的に理解することができます。AIは、高品質で信頼できるデータを扱うときに最も効果を発揮し、一元化されたプラットフォームはデータ・ガバナンス基準の統一的な適用を保証するのに役立ちます。組織がAIソリューションを拡張する際、このプラットフォームは、データ管理と事業単位間でのエージェントのデプロイメントの一貫性を維持する上で重要な役割を果たします。