航空機のサイバーセキュリティー：過去、現在、未来

新しい規則の目標はサイバーセキュリティー基準を標準化することですが、そのほかの影響も予想されます。製品が更新されて再認証が必要でない限り、新しい規則は新製品にのみ影響し、現在市場に出ている製品には影響しません。各製品はサイバーセキュリティー問題に関する特別な配慮を待つ必要がなくなったため、承認がより迅速になる可能性が高く、つまり、新製品がより早く市場に投入されることになります。

さらに、提案されている規則は、乗客のエクスペリエンスに間接的に影響を与える可能性があります。サイバーセキュリティー・インシデントが発生すると、通常、航空会社、空港、またはサードパーティー・ベンダーがオフラインになり、遅延が発生します。標準化されたサイバーセキュリティー・プロセスと脆弱性の軽減により、乗客がサイバー関連のインシデントに影響を受ける可能性が低くなります。

「より厳格なサイバーセキュリティー規則の導入は、航空会社の運営コストの増加にもつながる可能性があり、航空会社の価格に影響を与える可能性があります」と、サイバーセキュリティー・ソリューション会社であるOPSWATのItay Glick副社長は述べています。「航空会社がコンプライアンス費用を負担するため、乗客はわずかに航空券コストを負担するかもしれませんが、これらの新しい規制の主なメリットは、安全性とセキュリティが強化されることです」