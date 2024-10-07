音声AIテクノロジーは急速に進化しており、企業の業務をカスタマー・サービスから社内コミュニケーションへと変革することが期待されています。
ここ数週間で、OpenAIはAI音声アシスタントの作成を簡素化する新ツールをリリースし、有料顧客向けにアドバンストボイスモードの適用範囲を拡大しました。Microsoft は、音声機能と推論主要な機能を強化して Copilot AIをアップデートし、Meta はメッセージングアプリに音声AIを導入しました。
IBMのDistinguished EngineerであるChris Hayによると、これらの進歩は「企業が顧客と話す方法を変える可能性がある」とのことです。
Hayは、あらゆる規模の企業において、顧客と関わり、運営を管理する方法が劇的に変化することを構想しています。AI搭載コミュニケーションツールの民主化により、中小企業が大企業と競争できる前例のない機会が生まれる可能性があると彼は言います。
「私たちはAIコンタクトセンターの時代を迎えています」とHayは言います。「どの個人商店でも、企業と同じレベルのカスタマー・サービスを提供できます。これは信じられないことです」
Hayは、人間とAIの間の低遅延のコミュニケーションを可能にするリアルタイムAPIの開発が鍵となると述べています。これにより、人々が日常会話で期待するような双方向のやり取りが可能になります。
「自然言語による音声会話を実現するには、モデルのレイテンシーを200ミリ秒程度にする必要があります」とHayは指摘します。「3秒も待ちたくない…すぐに返事が欲しいのです。」
新しい音声AIテクノロジーは、OpenAIなどの企業が提供するAPIを通じて開発者が利用できるようになりました。「本番環境で大規模に利用できる開発者向けAPIがあり、モデルや開発に関する知識が非常に少なくても、誰でもそのAPIを呼び出して、その機能を自分で構築できます」とHayは言います。
その影響は広範囲に及ぶ可能性があります。Hayは、あらゆる規模の企業がこのテクノロジーを採用するにつれて、今後数か月から数年のうちに「音声バーチャル・アシスタントの大きな波」が出現すると予測しています。これにより、よりパーソナライズされたカスタマー・サービスや、新しいAIコミュニケーション業務の出現、AI管理への移行につながる可能性があります。
消費者にとって、その体験は間もなく人間のエージェントとの会話と区別がつかなくなるかもしれません。Hayは、このテクノロジーがどこまで進んだかを示す証拠として、GoogleのNotebookLMを通じてAIが生成したポッドキャストの最近のデモンストレーションを指摘しています。
「もし誰もそれがAIだと教えてくれなかったら、正直信じなかっただろう」と彼はあるデモについて語ります。「音声は感情豊かです。今やAIとリアルタイムで会話しており、その品質はさらに向上していきます。」
大手テクノロジー企業は、AIアシスタントの個性と機能の強化を競い合っています。Metaのアプローチは、メッセージングプラットフォーム全体でAIアシスタントに有名人の声を導入することです。ユーザーはAwkwafinaやJudi DenchといったスターをモデルにしたAI生成音声を選ぶことができます。
しかし、その期待には潜在的なリスクが伴います。Hayは、この技術が悪用されれば詐欺師や詐欺集団にとって大きな利益となる可能性があると認めています。
「今後6か月以内に、ポッドキャストの司会者のような、抑揚や感情が込められた本物そっくりの声を持つ新世代の詐欺師が現れるだろう」と彼は警告しています。「本質的には、人々から金を巻き上げるためのモデルなのです。」これにより、不自然なアクセントやロボットのような声といった従来の危険信号は無意味になる可能性があります。「そういうものは隠されてしまうでしょう」とHayは言います。
彼はこの状況を小説『ハリー・ポッター』の筋書きの一部に例えています。そこでは登場人物たちが個人的な質問をして、相手の身元を確認する必要があります。現実の世界でも、同様の対策を採用する必要があるかもしれません。
「自分の銀行と話していることをどのように確認すればいいのでしょうか」とHayは述べます。「お金を要求しているのが自分の娘だと、どうやってわかるのでしょうか？人間は、こうした質問をできるように慣れていく必要があるでしょう。」
こうした懸念にもかかわらず、Hayはテクノロジーの可能性について楽観的な見方をしています。彼は、音声AIによってアクセシビリティが大幅に向上し、人々が母国語で企業や官公庁・自治体のサービスとやり取りできるようになる可能性があると指摘しています。
「例えば、給付金の申請をするとします。すると、すごく分かりにくい書類が山ほど届きます。そこで、[給付金提供者]に電話をかければ母国語で対応してもらえ、さらに複雑な書類を、より理解しやすい平易な言葉に翻訳してもらえる機能を想像してみてください。」
AI音声技術は進化を続けており、ヘイは潜在的な応用可能性のほんの一端に触れたに過ぎないと考えています。彼は、Metaが最近発表した拡張現実メガネOrionのようなウェアラブルデバイスに、AIアシスタントがシームレスに統合される未来を思い描いています。
「リアルタイム API がメガネに搭載されていれば、動きながらリアルタイムで話しかけることができます」とヘイは言います。「ARと組み合わせることで、状況は一変するでしょう」倫理的な課題、特にスマートグラスが瞬時に人物の身元を特定できた最近の事例を認める一方で、ヘイはこの技術の将来性について楽観的な見方を維持しています。
「倫理観は確立する必要があり、倫理は極めて重要です」と彼は認めています。「でも私は楽観的です。」
