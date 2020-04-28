タグ
AI（人工知能）

AIのビジュアル・インサイトが製造効率の向上を促進

製造フロアで稼働するIBM z16

著者

Ron Castro

Vice President, IBM Supply Chain - Infrastructure

IBM

インダストリー4.0は、よりスマートな製造を意味します。AI、IoT（モノのインターネット）、分析、その他のコネクテッド・テクノロジーを工場オペレーションに統合することで、メーカーは多額の投資をしなくても効率化の新たな波に乗り出すことができます。

メインフレーム、サーバー、ストレージ、ITアプライアンスのメーカーとしてのIBM自身のエクスペリエンスがその好例です。私たちは、AI搭載のコンポーネントやアセンブリの外観検査によって、工程効率と製品品質を大幅に改善できることを身をもって学びました。

手作業による検査で生産が遅れる場合がある

エレクトロニクス・コンポーネントがより複雑になり、システムの高密度化が進む中、手作業による検査はより困難になっています。ステーションで働く技術者は、複雑なアセンブリーを検査することで疲労することがあります。これにより、欠陥が見逃されたり、後の段階で発見されたりして、修理コストが高くなる可能性があります。

従来の自動検査システムは、一般にルール・ベースで、すべての欠陥を発見することを目的としていますが、誤検知が発生することがよくあります。その後、追加の手作業による検査が必要になります。加えて、テクノロジーの高密度化に伴い、メーカーは新製品のニーズを満たすために、旧式の自動検査設備を置き換えなければならない場合があります。

Visual Insightsのディープラーニングはより良い方法を提供します

IBMでは、手作業による検査と自動検査の両方を使用しています。2018年には、AI搭載のコンピューター・ビジョン・ソリューションであるIBM Maximo Visual Inspectionで、これらの検査を補完しました。Power Systemsまたはx86 GPUサーバー上で実行されるこのソリューションは、ディープラーニング・モデルを適用して、製造における品質欠陥を自動的に検知します。ソリューションの使いやすさも大きな利点です。当社の製造エンジニアや技術者は、AIの専門家やデータ・サイエンティストの助けを借りずにモデルをトレーニングできます。

カナダ、ハンガリー、メキシコ、米国の製造拠点で、生産ラインにVisual Inspectionを組み込みました。検査がオペレーターによって開始されるか、プログラマブルなロジック・コントローラーを介して自動的に開始されるかに関係なく、ディープラーニングは欠陥を大規模に高精度で認識します。最大5倍の効率向上と誤検知の20％削減を実現したことで、最高レベルの品質と生産スループットを維持できました。そして、それは「設定して忘れる」ようなソリューションではなく、新たなユースケースがオペレーションを通じて次々と現れています。

ディープラーニング・コンピューター・ビジョン・モデルのトレーニングにわずか数時間

私たちのエクスペリエンスはクライアントにとってプラスになります。コンピューター・ビジョンが必要な場合は、当社の工場にソリューションを導入した外観検査の専門家の支援を受けます。彼らの実務的な専門知識は、クライアントが価値実現までの時間を短縮するのに役立っています。

各ユースケースに固有のディープラーニング・モデルでは通常、既知の画像や動画の分析を通したトレーニングに数時間しかかかりません。カメラに接続すると、モデルは生産の準備が整い、さまざまなシステムやクラウド上で実行できます。オペレーターからのフィードバックの分析により、時間の経過とともにモデルがよりスマートになります。

このソリューションの直感的なツールセットにより、コーディングやディープラーニングの専門知識を持たない対象分野の専門家でも、モデルを管理したり、新しいモデルをトレーニングしたりできます。これにより、クライアントの人件費が削減され、検査、作業員の安全、メンテナンス、ビデオ編集、サンプル分析などの分野で新しいアプリケーションを導入することが促進されます。

外観検査を使用している当社の施設では、さまざまな業種・業務のお客様を迎え、画像やビデオに含まれるテラバイト規模のデータからどのように深い理解を得ることができたかを実証してきました。その結果、インダストリー4.0の約束を果たす、よりスマートな製造業が実現しています。

 

