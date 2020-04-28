私たちのエクスペリエンスはクライアントにとってプラスになります。コンピューター・ビジョンが必要な場合は、当社の工場にソリューションを導入した外観検査の専門家の支援を受けます。彼らの実務的な専門知識は、クライアントが価値実現までの時間を短縮するのに役立っています。

各ユースケースに固有のディープラーニング・モデルでは通常、既知の画像や動画の分析を通したトレーニングに数時間しかかかりません。カメラに接続すると、モデルは生産の準備が整い、さまざまなシステムやクラウド上で実行できます。オペレーターからのフィードバックの分析により、時間の経過とともにモデルがよりスマートになります。

このソリューションの直感的なツールセットにより、コーディングやディープラーニングの専門知識を持たない対象分野の専門家でも、モデルを管理したり、新しいモデルをトレーニングしたりできます。これにより、クライアントの人件費が削減され、検査、作業員の安全、メンテナンス、ビデオ編集、サンプル分析などの分野で新しいアプリケーションを導入することが促進されます。

外観検査を使用している当社の施設では、さまざまな業種・業務のお客様を迎え、画像やビデオに含まれるテラバイト規模のデータからどのように深い理解を得ることができたかを実証してきました。その結果、インダストリー4.0の約束を果たす、よりスマートな製造業が実現しています。