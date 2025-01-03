2024年は、AIの成長と、その影響が仕事から教育プログラム、さらには私生活に至るまで、あらゆるものに及んだ影響において、目覚ましい年でした。世界中でIBMの社会貢献プログラムを率いていますが、教育プログラムのリーダーやイノベーター、起業家、政策立案者と話す機会があります。これらの会話の中で、私はAIがコミュニティをまたいだ業種・業務を変革しているという話をよく聞きます。

最近では、アート、美容、カルチャー、ファッション、メディアのリーダーと話をして、AIがそれぞれの業種・業務をどのように変革しているかを学びました。IBMの私のチームは、AIを使用してコミュニティーを効果的にサポートする方法に非常に重点を置いています。同時に、AI導入のあらゆる段階で、学習者のスキルアップと再スキル向上にも取り組んでいます。しかし、他の分野の専門家は、この新しいテクノロジーをどのようにアプローチしているのでしょうか。仕事のための新しいアプリケーションのテストから、クリエイティブ・プロセスを妨げる管理タスクの自動化に至るまで、AIの活用方法についてクリエイターたちの興奮が高まっています。以下に彼らの洞察を一部ご紹介します。人材が仕事の中心であることは明らかです。同時に、彼らのストーリーは、AIがどのように時間を解放し、最も最善の仕事に集中できるようになっているかを目の当たりにすることができます。

この傾向はどの業種・業務でも共通です。IBMの新しいレポートによると、経営幹部の87％が、生成AIにより仕事が奪われるのでなく強化が期待されていることを明らかにしています。人的要素に関しては、経営幹部の約半数（47%）が、従業員に企業全体でAIを効果的に実装および拡張するための知識とスキルが不足していると回答していることが今日の課題です。その答えは、AIのメリットを十分に享受するには、教育とスキルアップに投資する必要があるということです。この取り組みには人材が不可欠です。

そのことを念頭に置いて、2025年の教育に関するIBMの3つの予測と、それに備えるために今構築すべきスキルを紹介します。