2024年は、AIの成長と、その影響が仕事から教育プログラム、さらには私生活に至るまで、あらゆるものに及んだ影響において、目覚ましい年でした。世界中でIBMの社会貢献プログラムを率いていますが、教育プログラムのリーダーやイノベーター、起業家、政策立案者と話す機会があります。これらの会話の中で、私はAIがコミュニティをまたいだ業種・業務を変革しているという話をよく聞きます。
最近では、アート、美容、カルチャー、ファッション、メディアのリーダーと話をして、AIがそれぞれの業種・業務をどのように変革しているかを学びました。IBMの私のチームは、AIを使用してコミュニティーを効果的にサポートする方法に非常に重点を置いています。同時に、AI導入のあらゆる段階で、学習者のスキルアップと再スキル向上にも取り組んでいます。しかし、他の分野の専門家は、この新しいテクノロジーをどのようにアプローチしているのでしょうか。仕事のための新しいアプリケーションのテストから、クリエイティブ・プロセスを妨げる管理タスクの自動化に至るまで、AIの活用方法についてクリエイターたちの興奮が高まっています。以下に彼らの洞察を一部ご紹介します。人材が仕事の中心であることは明らかです。同時に、彼らのストーリーは、AIがどのように時間を解放し、最も最善の仕事に集中できるようになっているかを目の当たりにすることができます。
この傾向はどの業種・業務でも共通です。IBMの新しいレポートによると、経営幹部の87％が、生成AIにより仕事が奪われるのでなく強化が期待されていることを明らかにしています。人的要素に関しては、経営幹部の約半数（47%）が、従業員に企業全体でAIを効果的に実装および拡張するための知識とスキルが不足していると回答していることが今日の課題です。その答えは、AIのメリットを十分に享受するには、教育とスキルアップに投資する必要があるということです。この取り組みには人材が不可欠です。
そのことを念頭に置いて、2025年の教育に関するIBMの3つの予測と、それに備えるために今構築すべきスキルを紹介します。
教育プログラムでは、従来のAIツールからAIエージェントへの移行が始まると予想されます。同時に、ChatGPTやOpenAIを用いたAIテクノロジーの主流が、シャドーAIの潜在的なリスクを増大させています。これら2つの現象は、自律システムのコントロールとともに、説明責任、データ、ITポリシーの重要性を浮き彫りにしています。AIのガードレールとプロセスに大きな注意が向けられると考えられるため、これは教育機関にとって特に重要です。これに備えるためには、AIの倫理とデータ管理に重点を置き、あらゆるレベルの教育者、学生、意思決定者がAIに関するスキルを向上させる必要があります。
最近の会話の中で、ブルックリン美術館のブランド・マーケティングおよびストーリーテリング担当のMiles Hicks氏は次のように述べていました。「私たちはAIを誠実に適用する方法を見つけたいと考えています。そうすれば、制作されている作品に自信を持っていられるようにしたいのです。クリティカルな思考が鍵です。私たちは情報が大量に溢れた世界に生きており、洞察力を高める方法を学ぶことは、専門家として最も重要な教訓の1つです」
まったく同感です。IBM SkillsBuildは、これらのスキルを身につけるための無料コースを提供しています。つまり、これらのスキルを身につけるためのものです。
AI倫理 (1時間45分)：このコースでは、AI倫理の5つの柱である公平性、頑健性、説明可能性、透明性、プライバシーについて、実際の事例を通してはこちら、信頼できるAIシステムを作る上での重要性を学びます。
これはラディカルな予測ではないかもしれませんが、私は教育プログラムとスキルアップに向けて取り組むべき重要なコンポーネントであり、見過ごされがちなコンポーネントであると考察します。マーケットプレイスは今後数年間で急速に変化し、将来を見据えた個人の需要が増加するでしょう。個人貢献者として訓練を受けた従業員は、すぐにAIエージェントのマネージャーになる可能性があり、新しいAIスキルが必要になります。AIエージェントの成長、量子コンピューティングの将来の利用、サイバー脅威の増加により、このトランスフォーメーションは広く浸透していくでしょう。スキルアップはAIで終わりではありません。当面の必要性はAIスキルですが、サイバーセキュリティー・スキルに対する永続的な需要とともに、量子スキルの需要も間もなく増加するでしょう。雇用市場で競争力を維持したい人にとって、生涯学習は不可欠です。
Katina Skin社の創業者兼CEOであるKatini Yamaoka氏は、自身の美容会社におけるAIスキルの必要性をこう強調しました。「ビジネスを始めたら、顧客ベースを構築する必要があります。そして、顧客がどのような人であるのか、何をしているのかを理解を深める必要があります。何を求めているのかということですAIはそれを明らかにしてくれました」
ビジネスを立ち上げたい場合でも、仕事を増やしたい場合でも、キャリア・ジャーニーのどの段階にいるかにかかわらず、今日ではAIが必要です。私は最近、IBM SkillsBuildを通じて取得したAIデジタル資格のおかげで、フォーチュン500に名を連ねる企業に就職できたと語る、新卒学生のJamauri Bynum-Bridgewater氏と話をしました。こうした例こそが、IBMが2026年までに200万人の学習者をAIでトレーニングすることに取り組んでいる理由です。最も人気のあるいくつかのコースから始めるのは最適です。
人工知能入門（1時間15分）：100年足らずで、AIはデータ分析と自律学習を一変させました。このコースでは、その歴史と、非構造化データから洞察を解き放つ際の役割について説明します。
プロンプトの書き方をマスターする (1時間)：この実践的なコースでは、旅行の日程表やカスタム音楽プレイリストのプロンプトの作成など、AI言語モデルのための効果的なプロンプトの書き方を学びます。
AIとオートメーションは、教育プログラムのプラットフォームやシステムにとって競争上の優位性となる準備ができています。私たちは、学習プラットフォーム全体でAIの活用が増え、トピックについての簡単な説明やパーソナライズされた学習パスを提供するようになると考察しています私たちはすでにAIを活用して学習者向けのIBM SkillsBuildを強化していますたとえば、AIを使用して47の言語における6万人以上の学習者からのフィードバックを分析し、オンライン学習の登録などのプロセスを簡素化しました。教育プログラムにはAIのアプリケーションがたくさんあり、それぞれの新しい分野にテクノロジーを適用する際に、知識を共有することで、大きな変化をもたらすことができます。
Hearstのシニア・プロダクト・デザイナーであるBreanna Young氏は、「私たちがAIの使用法を探求する中で、コミュニティー全体で互いに知識を共有し合うことが、私たちの責任です。」と述べています。
私はこれが重要な命令であることに同意し、IBM SkillsBuildオンラインプラットフォームにAIを統合するにあたり、知識を共有していきます。AIが教育プログラムをどのように強化できるかについて詳細はこちらのコースをお勧めします。
AIの実際（40分）： チャットボットとのコミュニケーションから自動運転車の操縦、複雑なグローバル問題への対応まで、AIはあらゆる場所で問題を解決している。
AIの機能を最大限に活用するには、自社のスキルに投資する必要があります。Katiniが会話の中で述べたように、「AIは私たちの生活を向上させるために存在していますが、私たちは依然として基礎作業を行い、基盤を構築する必要があります。」
今ほど始めるべきタイミングはありません。Miles はそれをうまくこうまとめました。「学生であること。生涯学習にオープンであること。1時間のコースを受講することを恐れすぎたり、誇りすぎたりすべきではありません」
それを念頭に置いて、私が提案したコースはそれぞれ2時間以内の期間で、あらゆるエクスペリエンスの個人向けに設計されています。AI駆動型の世界で成功するために必要なスキルを習得するためのコースはこちら
