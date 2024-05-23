AIセキュリティ研究者になったきっかけ

「AIセキュリティ研究者」という用語を、サイバーセキュリティ問題の解決に向けてAIを応用しようとする人々の広範なカテゴリーを指すものと定義します。

応用AI研究者は通常、専門知識を獲得し、その分野に特徴的な特定の種類のデータセットを扱う経験を積んでいきます。これは、時間をかけてドメインをよりよく理解するにつれて、扱うデータの種類についてより良い直感が得られるためです。一例として、ビデオ・データを扱う研究者は、ビデオを扱うための専門的なスキルとツールを開発しています。別の例としてオンライン小売業が挙げられます。ここでは、オンライン取引データセットの分析や処理に特化したツールや手法が考案されています。

しかし、サイバーセキュリティーは単なるアプリケーション・ドメインではありません。マルウェア データを処理したり、ネットワーク ログを分析したりするだけではありません。これは企業のデジタル資産を安全に保つために必要なことを何でも行う重要な企業機能です。過去に、サイバーセキュリティがAI分野に新規参入した専門家にとって特に謙虚さを求められる分野となり得ることを論じました。

私がサイバーセキュリティーのアプリケーションにおいてより重要だと思う要素は以下の通りです。

リスクの重視：サイバーセキュリティーにおけるAIの活用は、特定の問題を解決するための最適なAIモデルを構築したり、最適なアルゴリズムを見つけたりすることではありません。最終的な目標はリスクを最小限に抑えることであり、リスクに影響を与える可能性のあるパズルのすべてのピースを考慮する必要があります。ツールを単独で構築するのではなく、それを運用化する方法、関与する人々やチーム、適切なトレーニングやオンボーディング・プロセスを導入するなどを検討する必要があります。同時に手元のタスクに集中しながら、システムレベルの影響を理解して考慮できることが求められます。システム・レベルの思考と、トレードオフを明確に理解し、反復作業を優先するエンジニアリングの考え方は、この分野での効果を発揮する上で大いに役立ちます。

第一原理思考: サイバーセキュリティーで直面する問題の種類や扱うデータセットの性質は、極めて広範かつ多様です。お気に入りの AI ハンマーで打つ釘を探していると、失敗する可能性が高くなります。初心者の心構えを持ち、根本から第一原理的な思考で問題に取り組むことが非常に重要です。AIの専門家たちが他の分野で成功を収め、自らの実績がサイバーセキュリティ分野にも確実に転用できると自信満々に主張しながら、結局は挫折を味わうという事例には、非常に長い歴史があります。