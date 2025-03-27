質問した人の半数以上が、これらの要因のそれぞれが2024年にAI導入の障壁になっていると回答しています。
• 能力の不足または断片化したITおよびクラウドシステム
• データ・プライバシー、セキュリティ、管理、またはアライメントに関する懸念
• 従業員の労働力スキルと姿勢の欠如
ただし、これについては同じ問題が2026年には依然として障壁になると予測している人
もし本当なら、大きいです。しかし、これらの問題は企業を長年悩ませてきました。今それらを克服するにはどうするべきでしょうか？
AIに対応したITシステムを導入する企業の割合は、2024年から2026年の間に26％から45％にほぼ2倍になると予測されています。
言い換えれば、回答者の半数以上が、まだ完全な準備ができていないと予想しているということです。そして、この最初のハードルを乗り越えたとしても、テクノロジーへの投資だけでは準備の問題は解決できないことを忘れてはなりません。
AIの準備はさまざまな要因で構成されているため、企業も準備をしっかりと行う必要があります。私たちの調査では、AI投資の最優先事項が次のとおりであることがわかりました。
2024年の投資焦点
- プロイティを発揮し、AIと連携するための社内スキルセットを強化する
- データの準備状況の確保
- AIの信頼性向上
- エンタープライズAIツールの最適なスイートを特定する
- AIプロセスが手動プロセスと同等かそれ以上であることを保証する
2026年の投資焦点
- デプロイAI全社規模
- AIユースケースの拡大
- AIプロセスが手動プロセスと同等かそれ以上であることを保証する
- AI信頼性の向上
- より多くのユーザーにAIへのアクセスを提供する
部門や準備レベルを問わず、回答者の約3分の2が、2026年までにROIの証明が最優先事項ではなくなると回答しています。代わりに、彼らはAIの導入とユースケースの開発に重点を置いています。
これは理にかなっています。必要なスキルが不足しているにもかかわらず、AIの導入は企業にとって最も多くのストラテジー的優先事項であり、ストラテジー的目標により、AIを試験運用し、ソリューションを実験することが求められています。
この試験段階では、ROIを定量化するのが困難な場合があります。しかし、AIリーダーたちは、それは取る価値のあるリスクだと考察しています。AIをコストセンターと見なすという罠に陥ると、より長い目で見る競合他社に追いつくのが難しいと感じるかもしれません。
特に記載がない限り、統計と引用はオリジナルのIBM調査に基づいています。調査は2024年3月から6月に米国、カナダ、英国、フランス、ドイツ、イタリア、中国、インド、日本、オーストラリアで実施された98件のインタビューと1204人の調査回答者を対象としています。回答者の役割には、AIサービスやソリューションの評価や選択に影響力を持つ主要な意思決定者が含まれます。主に従業員数が1,000人を超える企業（n=1,082人）で、一部は中規模市場（従業員500〜999人、n=122）の企業です。金融、銀行、製造、小売、エネルギー・公益事業、公共、電気通信に焦点を当てた業界横断的な混合。
