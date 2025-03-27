部門や準備レベルを問わず、回答者の約3分の2が、2026年までにROIの証明が最優先事項ではなくなると回答しています。代わりに、彼らはAIの導入とユースケースの開発に重点を置いています。



これは理にかなっています。必要なスキルが不足しているにもかかわらず、AIの導入は企業にとって最も多くのストラテジー的優先事項であり、ストラテジー的目標により、AIを試験運用し、ソリューションを実験することが求められています。



この試験段階では、ROIを定量化するのが困難な場合があります。しかし、AIリーダーたちは、それは取る価値のあるリスクだと考察しています。AIをコストセンターと見なすという罠に陥ると、より長い目で見る競合他社に追いつくのが難しいと感じるかもしれません。