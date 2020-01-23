Business Intelligence（BI）ツールは大きな変革をもたらしています。自然言語処理や自動化された予測的洞察のような人工知能（AI）フレームワークの強力な統合は、BIがビジネスにできることを変革しています。
ここでは、レポートに記載されている内容の概要を紹介します。
最近のIBMグローバル調査によると、大企業におけるAIデプロイメントは45％であるのに対し、中小企業（従業員数1,000人未満）では29％となっています。また、大企業の80～90%が今後2年以内にAIの使用を導入する予定であると推定されています。
BIツールにAIを採用している企業は、すでに時代の先を行きています。例えば、自然言語インターフェースにより、あらゆるビジネス・ユーザーが大規模なデータセットを照会し、理解しやすい視覚化と言語で強力な洞察を得ることができます。このようなデータ分析の民主化は、BIのAIが従来のBIツールと比較して大きな飛躍をもたらす方法の1つにすぎません。
このレポートでは、BIツールにおけるAIのもう1つの強力なコンポーネントである、自動データ・クレンジングと準備についても掘り下げています。スプレッドシートのデータを行ごとに編集したり、手動でレビューでコンテンツにタグ付けしたりするのに何時間も費やす代わりに、BIのAIは、分析用のデータを準備する面倒な作業を行うため、従業員は時間を生産的に使えるようになります。BIにおけるAIは作業を排除するのではなく、スーパーパワーを与え、真に付加価値を生む仕事に集中できるようにします。
The Value of AI-Powered Business Intelligenceでは、役立つ数値と例を使用しながら、BIにおけるAIの未来を明らかにしています。予測的洞察など、次世代のBIツールに求められる機能について、AIの専門家による洞察が含まれています。このレポートを通じて、AIがBusiness Intelligenceの分野をどのように根本的に変え、より良い方向に変えているかを理解していただけます。
データから洞察を見つけ、より良いビジネス上の意思決定を行いたいと考えている場合、AIを活用したBIツールへの投資は、迷うことがありません。詳細については、Michael NorrisによるThe Value of AI-Powered Business Intelligenceをぜひご覧ください。
ABIソリューションの進化する状況について独自の洞察を提供し、データおよび分析のリーダーにとって重要な調査結果、仮定、推奨事項をご覧ください。
データ・アクセスを簡素化し、データ・ガバナンスを自動化します。ワークロードのコスト最適化、AIと分析の拡張など、データレイクハウス戦略をデータ・アーキテクチャーに統合することで、あらゆるデータをあらゆる場所で利用できるようになります。
起きた事柄とその理由、起きる可能性がある事柄、そしてそれに対処する方法を理解します。プロジェクトRipassoは、その理由を明確かつ詳細に説明することで、すべてのビジネス・ユーザーに洞察力を提供し、思考の速さで自信を持って意思決定を行えるようにします。
企業が繁栄するには、データを活用して顧客ロイヤルティーを構築し、ビジネス・プロセスを自動化し、AI駆動型のソリューションで業務を刷新する必要があります。
IBMコンサルティングと連携することで、企業データの価値を引き出し、ビジネス上の優位性をもたらす洞察を活用した組織を構築します。
