最近のIBMグローバル調査によると、大企業におけるAIデプロイメントは45％であるのに対し、中小企業（従業員数1,000人未満）では29％となっています。また、大企業の80～90%が今後2年以内にAIの使用を導入する予定であると推定されています。

BIツールにAIを採用している企業は、すでに時代の先を行きています。例えば、自然言語インターフェースにより、あらゆるビジネス・ユーザーが大規模なデータセットを照会し、理解しやすい視覚化と言語で強力な洞察を得ることができます。このようなデータ分析の民主化は、BIのAIが従来のBIツールと比較して大きな飛躍をもたらす方法の1つにすぎません。