人工知能の世界では、小規模な実験の興奮に夢中になるのは簡単です。AIパイロットはスリル満点です。特に、利用しているテクノロジーが年間4.4兆米ドルもの価値を生み出すと予測されている場合はなおさらです。成功したチャットボットのデモ、社内履歴書分析ツールなど、これらのパイロットは、多大なコミットメント（または投資）をすることなく、現状をテストする機会を提供します。しかし、こうした小規模な実験は勝利のように感じられるかもしれませんが、企業にとってのAIの真の価値を明確に把握することはほとんどできません。目新しさが薄れるにつれ、経営陣はこうした孤立した実験に基づいてAIの効果を測ろうと苦戦しています。
これは主に、単純なパイロットやトライアルではAIの可能性を完全に解き放つことができないからです。AI がビジネス プロセスや部門全体に深く組み込まれている大規模レベルでこそ、AI はその大きな可能性を実現します。大規模なエンタープライズAIこそが真の価値を生み出し、ビジネスモデルを変革し、効率性を推進し、新たな成長機会を創出するのです。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
パイロットが楽しいこと、そしてそれがAI導入への慎重で漸進的なアプローチを表していることに疑問の余地はありません。これらのプロジェクトは、組織にテクノロジーで何ができるかを経験させます。おそらく、単一のプロセスを改善したり、ビジネス運営の中の小さなセグメントを最適化したりすることができます。これらのパイロットはしばしば印象的な成果を生み出しますが、非常に局所的です。
しかし、パイロットでは、範囲が限定された孤立したユースケースに重点が置かれることがよくあります。特定のセグメントの顧客体験を自動化したり、在庫管理などの特定の問題にAIを適用したりするなど、制御され管理しやすい環境で機能するように設計されています。これらの試用版は、包括的なソリューションを提供することを目的としたものではなく、概念を証明することを目的としています。AIが大規模に導入された場合の大きな価値を判断するための、真のベンチマークを提供することはありません。
企業全体でのAIの拡張には、単一の試行では把握しきれない複雑性が伴います。堅固な技術基盤の上に構築された、部門横断的な組織全体のソリューション群は、飛躍的なリターンを生み出す可能性があります。
しかし、特に生成AIが台頭しつつある状況で、真にこの価値を引き出すことに取り組んでいる企業は驚くほど少ないのです。コンサルタント会社マッキンゼーの最近の調査によると、生成AIを大規模に導入している企業はわずか11%です。
しかし、人工知能の変革の可能性に関して言えば、安全策を取ることは、一連のサイロ化されたプロジェクトを慎重に展開するよりも大きなリスクを伴う可能性があります。IBM Institute for Business Value（IBV）の最近のレポートによると、CEOの43％が2024年にAIを使用したデジタル・トランスフォーメーションのペースを引き上げることを計画しており、AIがなければ遅れをとってしまうことを懸念していました。これらのCEOは、組織のオペレーションに端から端まで深く組み込まれたときにAIが最も価値を発揮することに気づきました。
大規模なAIにより、真のビジネス・トランスフォーメーションが可能になります。こうしたツールを単発プロジェクトのサイロから取り出して組織全体に導入することで、大きな戦略的メリットが得られます。AIを拡張するために必要な基本的なアーキテクチャに投資する組織は、単にペインポイントをなくすだけでなく、オペレーション全般にわたってデータ駆動型の洞察を得ることができます。
そして、現在の環境では、拡張によっていくつかの問題を解決できます。IBV が収集した数字を見てみましょう。
単一のパイロット・プロジェクトでは、AIを大規模に導入することの長期的なメリットや、従業員のトレーニングやAIツールの個別構築にかかるコストなどを明確にすることはできません。
AI はデータによって発展します。組織全体で使用するための高品質なデータ基盤を構築することで、精度が向上する可能性が高まるだけでなく、新しいツールを迅速に構築する能力も高まります。また、 AIモデルは時間の経過とともに改善されるため、企業全体でのエンタープライズAIへの長期的な取り組みにより、より大きな成果が得られる可能性が高くなります。
これらの概念を実際に確認するために、たとえば通信サービスプロバイダー（CSP）を考えてみましょう。通信業界は、早い段階でAI、特にバーチャル・アシスタント・テクノロジー（VAT）を採用していました。これはCSPにとって自然な選択です。多くのCSPは多様な顧客とのやり取りが大量にあり、一貫した顧客体験を提供する使命を担っています。これらの企業の多くは、個々の顧客が比較的小さな契約を持つことがあるため、個々の取引のコストを厳密に監視しています。
特定の顧客体験のユースケースにVATを適用することで、CSPのパフォーマンスが向上しました。Forresterのレポートによると、VATを導入する大規模組織は、会話1回につき5.50米ドルのコスト削減を達成できる可能性があります。IBM Institute for Business Valueによると、導入後、これらの企業の84％がROIを達成または上回り、97％が顧客満足度にプラスの影響があったと報告しています。あらゆる点において、顧客体験向上のためのVAT導入はCSPにとって広く成功したパイロット事業でした。こうした取り組みがいかに利益を生んできたかを考えると、それがあまり拡大または拡張されなかったのは驚くべきことです。
ただしVodaphoneは例外で、AIを狭く定義された機能に適用しただけではありませんでした。2017年、同社は英国で独自のアシスタントであるTOBiを開始しました。6年後、TOBiは月に10万件の通話を処理しています。そしてTOBiは、一連のより深い統合の出発点ともなりました。同社は、ブランドの一貫したメッセージで異なるブランドや地域に対応する補完的なチャットボットを開発し、ソーシャルメディアやSMSなどのチャネルに展開しました。
現在、Vodiphoneはサプライヤーや小売環境向けにカスタマイズされたチャットボットを追加しています。垂直統合により、各インタラクションのコストを削減できるだけでなく、新しいチャネルや製品に対するサポートを迅速に追加することも容易になりました。会社全体でさまざまな機能を実行するために特別に構築されたこれらのマルチチャネルのスケーラブルなツールは、 AIパイロットとAIファーストの戦略的アプローチの間のギャップを明らかにします。前者は生産性を向上させる可能性がありますが、後者は売上高の大幅な成長のための道筋を創出します。
AIの試験運用から大規模なトランスフォーメーションに移行することで得られるリターンの可能性を考えると、ビジネスリーダーは選択を迫られます。ボトルネックや業績不振部門を克服するために個々のツールを反応的に作成するか、AIをオペレーションの中核に据えるための足場に積極的に投資するかという選択です。
ビジネス機能全体でAIトレーニング、チューニング、デプロイし、導入するには、より多くの事前の努力が必要ですが、現在の状況では、適応を選択しない企業は遅れを取ることになります。すでに、当社が調査したCEOの3分の2は、オートメーションによる生産性の向上が非常に大きいため、競争力を維持するためにリスクを冒していると回答しています。組織全体にAIを導入するための基本的なアーキテクチャを構築することは、単なるパイロットではなく、将来に向けたビジネスモデルなのです。
IBMのWebセミナーに参加し、エージェント型AIの取り組みを通じて真のROIを見出す方法を、業種・業務やユースケース、さらにはIBM自身の成功事例を交えながらご紹介します。
IBM®が2025年Gartner Magic Quadrantのデータサイエンスおよび機械学習プラットフォームのリーダーとして評価された理由をご覧ください。
組織が、バラバラなパイロット・プロジェクトでAIを導入する段階から、中核的なトランスフォーメーションを推進するためにAIを活用する段階へと移行している方法をご覧ください。
今すぐ個人またはマルチユーザーのサブスクリプションを購入すると、100を超えるオンライン・コースの完全なカタログにアクセスして、低価格でさまざまな製品のスキルを向上させることができます。
IBM® Graniteは、ビジネス向けにカスタマイズされ、AIアプリケーションの拡張に合わせて最適化された、オープンで高性能、かつ信頼性の高いAIモデルのファミリーです。言語、コード、時系列、ガードレールのオプションをご覧ください。
これら5つのマインドシフトを実行することで、不確実性を切り抜け、ビジネス改革を促進し、エージェント型AIによって成長を加速させます。
AI開発者向けの次世代エンタープライズ・スタジオであるIBM watsonx.aiを使用して、生成AI、基盤モデル、機械学習機能をトレーニング、検証、チューニング、導入しましょう。わずかなデータとわずかな時間でAIアプリケーションを構築できます。
IBMの業界をリードするAIの専門知識とソリューションのポートフォリオを活用して、AIをビジネスの業務に利用しましょう。
IBMコンサルティングAIサービスは、企業がAIをトランスフォーメーションに活用する方法を再考するのに役立ちます。
AIを使用することで、IBM Concertはお客様のオペレーションに関する重要な洞察を明らかにし、改善のためのアプリケーション固有の推奨事項を提供します。Concertがどのようにビジネスを前進させることができるかをご覧ください。