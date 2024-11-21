パイロットが楽しいこと、そしてそれがAI導入への慎重で漸進的なアプローチを表していることに疑問の余地はありません。これらのプロジェクトは、組織にテクノロジーで何ができるかを経験させます。おそらく、単一のプロセスを改善したり、ビジネス運営の中の小さなセグメントを最適化したりすることができます。これらのパイロットはしばしば印象的な成果を生み出しますが、非常に局所的です。

しかし、パイロットでは、範囲が限定された孤立したユースケースに重点が置かれることがよくあります。特定のセグメントの顧客体験を自動化したり、在庫管理などの特定の問題にAIを適用したりするなど、制御され管理しやすい環境で機能するように設計されています。これらの試用版は、包括的なソリューションを提供することを目的としたものではなく、概念を証明することを目的としています。AIが大規模に導入された場合の大きな価値を判断するための、真のベンチマークを提供することはありません。

企業全体でのAIの拡張には、単一の試行では把握しきれない複雑性が伴います。堅固な技術基盤の上に構築された、部門横断的な組織全体のソリューション群は、飛躍的なリターンを生み出す可能性があります。

しかし、特に生成AIが台頭しつつある状況で、真にこの価値を引き出すことに取り組んでいる企業は驚くほど少ないのです。コンサルタント会社マッキンゼーの最近の調査によると、生成AIを大規模に導入している企業はわずか11%です。

しかし、人工知能の変革の可能性に関して言えば、安全策を取ることは、一連のサイロ化されたプロジェクトを慎重に展開するよりも大きなリスクを伴う可能性があります。IBM Institute for Business Value（IBV）の最近のレポートによると、CEOの43％が2024年にAIを使用したデジタル・トランスフォーメーションのペースを引き上げることを計画しており、AIがなければ遅れをとってしまうことを懸念していました。これらのCEOは、組織のオペレーションに端から端まで深く組み込まれたときにAIが最も価値を発揮することに気づきました。