AIを題材にした映画の中には、他の作品よりも現実離れした設定を受け入れやすいものもあります。2013年の映画『Her』は、高度なチャットボットと男性の恋愛関係を描き、予言的でした。



近年では、スカーレット・ヨハンソンの「彼女」キャラクターほど高度なものではないにもかかわらず、チャットボットに対して恋愛感情を抱く事例が数多く報告されています。

この映画は、人間がAIに感情的な愛着を抱くことの望ましさについて疑問を提起しました。数年後、MITの研究者たちがこの問題に取り組みました。2024年の研究では、特定のチャットボット利用パターンがユーザーの信頼度向上と関連している一方で、他のパターンは孤立のリスクを高めると結論づけました。



研究者らは、「人間同士の繋がりを置き換えるのではなく、補完する」AIコンパニオンへのアプローチを開発することに、価値があるとの見解を示しました。 3しかし、その提言が支持を得られるかどうかはまだ分かりません。

少なくとも1本のAI映画が、現実世界のテクノロジーの実践に大きな影響を与えました。1983年に公開された『ウォー・ゲーム』は、スーパーコンピュータが制御する核戦争シミュレーションに誤ってアクセスした少年が、世界大戦を引き起こしかけた物語です。



この映画をきっかけに、当時のロナルド・レーガン米大統領が取り組みを開始し、機密性の高い政府ネットワークの保護を目的とした包括的なサイバーセキュリティ指令、「電気通信および自動情報システムセキュリティに関する国家政策（NSSD-145）」の策定へと結実しました。

しかし、この映画の重要性はサイバーセキュリティー政策への影響にとどまらない、とIBMのBoinodirisは言います。この映画は、私たち社会がまだ答えを探しているAI設計に関する哲学的な疑問を提起しています。



たとえば、対象が戦争の場合、AIシステムは何を「勝利」と見なすべきでしょうか。勝った側は死者が少ないのでしょうか？環境破壊は決定の際に考慮されるべきでしょうか？評判へのダメージはどうでしょうか？

「意思決定を行うためにこのようなモデルを開発する場合、私たちの意図を反映したモデルを開発するために、哲学者、歴史家、心理学者など、さまざまな分野の専門家が協力する必要があります」とBoinodirisは言います。

こうした課題こそが、スクリーンで頻繁に描かれる人型ロボットの乱闘よりも注目に値すると彼女は言います。AIの真の予期せぬ結果を軽減する上で、「私たちはこの道のりの始まりに立っている」とBoinodirisは言います。「まだ長い道のりが残っています。」