引受から保険金請求管理まで、人工知能が保険業界を変革

保険業界は米国だけで1.2兆ドル規模の産業であり、290万人の雇用を生み出しています。

これまで、保険業界は、厳格な規制環境、リスク・ポートフォリオの作成に必要な規模、顧客との信頼確立に必要な時間のために、デジタル・ディスラプションの影響を感じていませんでした。しかし、最近のIBM Institute for Business Value（IBV）の調査では、保険会社の幹部は、会社に影響を与える最大の要因として市場原理の変化（競争の激化や顧客嗜好の変化など）を挙げています。

顧客データが複雑化し続けるにつれて、保険業界の中核機能であるリスク管理はますます複雑になっています。保険会社は、サイロ化された事業単位に散在するデータを紙やさまざまな非構造化デジタル形式で収集します。このデータが豊富な環境では、引受および請求管理担当者は、情報に基づいた内部および外部の意思決定に必要な情報にすぐにアクセスできず、燃え尽き症候群やコストのかかるミスにつながります。

実際、ナレッジ・ワーカーは仕事を完了するために必要な情報を見つけるために時間の30%を費やしています。非構造化データの量と複雑さにより、手動での分析は面倒で時間がかかり、コストもかかります。このような情報の断絶により、絶えず変化する規制環境において保険会社にとってコンプライアンスの維持、罰金の回避、ブランドの評判の維持がさらに困難になっています。

保険業界では、手作業のプロセスはビジネスの成長の規模と速度に合わせて拡張することはできません。そのため、ナレッジ管理とビッグデータ処理のアプローチをより賢く行うために、保険会社は業務全体に人工知能 (AI) を導入し、従業員と顧客のためにより良い、パーソナライズされたエクスペリエンスを生み出しています。

AIは保険の未来：よりスマートなアセスメント、よりスマートなオペレーション

今後数年間で、自動化とAIソリューションが保険業界のあらゆる領域に展開されるでしょう。一部の保険会社は、知識労働者がAI搭載のテキスト分析プラットフォームを使用して、より適切かつ迅速にデータ駆動型の意思決定を行えるようにしています。AIのROIの高いアプリケーションであるテキスト分析プラットフォームは、自然言語処理を使用して既存のデータセットに隠れた洞察を明らかにし、単純な意思決定や検索クエリをほぼリアルタイムで自動化することで、作業者の生産性を向上させます。こうした効率性の向上により、従業員はより複雑なタスクに集中して対応力を高めることができるようになり、結果として顧客体験と顧客満足度が向上します。

AI搭載のテキスト分析プラットフォームが、保険会社の2つの典型的なユースケースをデジタル的に変革する方法を見てみましょう。

引受け

AI技術は、引受プロセスの加速、人間の注意を要するタスクの委任、データに基づいた優れた保険商品の迅速な提供、顧客体験の向上を通じて、効率性を高めワークフローを自動化できます。AI を活用することで、引受人は個々の顧客に基づいて最適な料率を正確に特定し、最適なリスク管理を行うことができます。AIベースの料金体系モデルは、保険引受ライフサイクル全体で新しいフレームワークを導入するのにかかる時間の短縮にも役立ちます。

引受人は AI ソリューションを使用して迅速に回答を得て、その情報を顧客に伝えることもできます。例えば、保険会社はチャットボットを社内外に導入することで、知識労働者がリスク評価プロセスにおいて、リモートでのデジタル体験を通じて関連する洞察を迅速に提供できるよう支援できます。また、従業員は機械学習アルゴリズムを使用して従来の保険数理モデルを補強し、より正確で一貫性のあるリスク管理を実現することもできます。ナレッジ・ワーカーは、顧客に大切にされていると感じさせる「人間味のある」タスクにもっと集中できるようになります。

請求処理

顧客が保険金請求を申請した瞬間から、AIテクノロジーはプロセス・オートメーションを通じて管理プロセスを合理化します。従業員は、データサイエンスとAIソリューションを使用して、関連する保険契約情報、医療フォーム、その他のインプット文書を参照しながら、数値データや自然言語データを分析することができます。AIは、請求管理データ分析に基づいて洞察に満ちた推奨事項を提供することができ、ナレッジ・ワーカーが、対象となる請求や、一貫して支払いを行うべき請求の割合を判断するのに役立ちます。これらの洞察は意思決定を大幅に加速し 、従業員と顧客体験の向上につながります 。

機械学習アルゴリズムは、不正な請求やリスク管理データの中から「危険信号」をより簡単に発見できるため、従業員は特異なケースにより多くの時間を費やすことができます。全体的な成果として、フロントガラスの破損など大量かつ低コストの保険請求を迅速に解決できるようになり、ナレッジ・ワーカーはより複雑な請求や不正アクセス検知により多くの時間を費やすことができるようになりました。

最終目標：人工知能によるパーソナライズされたクライアント中心のエクスペリエンス

AIソリューションにより、保険会社はほぼリアルタイムで顧客の単一ビューを取得できます。顧客データは従来型のサイロ化されたシステムに分散して存在しますが、AIを組み込んだ近代化されたアーキテクチャはデータセットを統合し、様々な文書から知見を収集することで、保険金請求処理や引受ライフサイクルに関わるあらゆる関係者が容易に知見にアクセスできるようにします。

この透明性により、保険会社には顧客中心のカスタマージャーニーを提供する機会が生まれます。AIを使用することで、保険会社、保険金請求処理チーム、保険代理店は、各顧客の特定の生活環境や嗜好に関するより深い洞察にアクセスできるため、顧客のライフサイクルにおけるあらゆるタッチポイントが、高度にパーソナライズされた広告や保険契約の推奨、見積もりなどを提供する機会となります。

AIソリューションをビジネスモデルとオペレーションに完全に統合することで、保険会社は、既存のカスタマー・リレーションシップを強化し、顧客体験を次のレベルに引き上げるために必要な情報をナレッジ・ワーカーに提供することができます。

機関投資家向け保険会社は、既に長年にわたる信頼と規模を有しており、それが現在の事業基盤を築いてきました。AIやその他の新しいテクノロジーをオペレーションに迅速に統合することができれば、特にナレッジ・ワーカーの機能を強化することができれば、今日の不確実性に直面し、「インシュアテック」の新興企業やその他の新規市場参入者からの脅威に対抗することができるようになります。

