メインフレームは、組織が最適なコンピューティング環境でアプリケーションのワークロードを展開できるようにする、ハイブリッドクラウド戦略の成功においても重要な役割を果たします。調査対象となった官公庁・自治体のITリーダーの84%がこのアプローチに同意しており、メインフレームは他のテクノロジーと簡単に統合できることが重要だと述べています。

ハイブリッドクラウドとAI時代が進む中、メインフレームの持続力はこれまで以上に明らかになっています。セキュリティー、データ・プライバシー、運用効率を確保する上での戦略的資産としての役割は、コストを管理しながらモダナイズと新しいサービスの提供に努める政府機関にとって不可欠なものとなっています。

メインフレームの強みを活用したモダナイゼーション戦略を採用することで、組織はデジタル・トランスフォーメーションの取り組みを加速し、成長とイノベーションのための新たな機会を開拓できます。

最新のメインフレームがハイブリッド・クラウド戦略をどのように強化し、セキュリティ、効率性、イノベーションの確保を支援するかをご覧ください。

全文はこちらからご覧いただけます。