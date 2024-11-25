IBM® System/360が最初のメインフレーム・ファミリーを発表してから60年経った今でも、これらのコンピューターの需要は依然として高いままです。最近の調査によると、米国だけでも、州官公庁・自治体の 89% が依然として何らかの形でメインフレームに依存しています。
IBM Institute for Business Valueは、Oxford Economicsと共同で、2,551人の世界のIT担当役員を対象に調査を行い、人工知能（AI）とハイブリッドクラウドの時代にメインフレームがどのように使用されているかについて調査しました。このグループには255名の官公庁・自治体のITリーダーが含まれていました。
この調査結果は、セキュリティー、信頼性、拡張性が不可欠な公共部門におけるAIイノベーションの推進、ハイブリッドクラウドのサポート、デジタル・トランスフォーメーションの推進におけるメインフレームの極めて重要な役割を浮き彫りにしています。
米国をはじめとする各国では、地方自治体、州政府、連邦政府の多くの政府機関が、各種重要サービスの運営にメインフレームを継続して活用しています。これらのサービスには、税務システム、自動車登録、給付プログラムなどが含まれます。膨大な量のデータを迅速、確実、かつ安全に処理する比類のない能力により、メインフレームはその重要性を証明しており、データ駆動型のイノベーションの潜在能力を最大限に引き出すための鍵となっています。
これは特に、メインフレームでのイノベーションを可能にする高レベルのレジリエンスと柔軟性を必要とするハイブリッドクラウドやAIのワークロードで、オープンソースLinux®を使用するシステムに当てはまります。
第4世代のIBM® LinuxONEでは、いくつかのテクノロジーが導入されました。これには、監査準備を簡素化するSecurity and Compliance Center、ポスト量子時代のデータ保護を支援する耐量子アルゴリズム、トランザクション内AIをより実用的にするために設計されたIBM Telum®プロセッサ上のAI推論用統合アクセラレータなどが含まれます。
新しい調査によると、官公庁・自治体の調査対象のグローバル IT リーダーの 90% が、メインフレーム ベースのアプリケーションが組織のデジタル・トランスフォーメーションへの取り組みにおいて重要な役割を果たすことに同意しています。この調査では、公共部門のITリーダーが、メインフレームをエンタープライズAIをデプロイするための貴重なプラットフォームと見なしていることも明らかになりました。彼らはこれをイノベーションの推進、サイバーセキュリティの強化、運用の合理化、アプリケーションのモダナイズに使用しています。この見解は、調査から得られた説得力のある統計によってさらに裏付けられています。
官公庁・自治体は、メインフレーム上のトランザクション・ワークロードにAIを直接適用することで、新たな洞察を得て、労働力の生産性を向上させ、基幹システムの価値を最大化して、最終的に有意義なビジネス成果を実現できます。
メインフレームは、組織が最適なコンピューティング環境でアプリケーションのワークロードを展開できるようにする、ハイブリッドクラウド戦略の成功においても重要な役割を果たします。調査対象となった官公庁・自治体のITリーダーの84%がこのアプローチに同意しており、メインフレームは他のテクノロジーと簡単に統合できることが重要だと述べています。
ハイブリッドクラウドとAI時代が進む中、メインフレームの持続力はこれまで以上に明らかになっています。セキュリティー、データ・プライバシー、運用効率を確保する上での戦略的資産としての役割は、コストを管理しながらモダナイズと新しいサービスの提供に努める政府機関にとって不可欠なものとなっています。
メインフレームの強みを活用したモダナイゼーション戦略を採用することで、組織はデジタル・トランスフォーメーションの取り組みを加速し、成長とイノベーションのための新たな機会を開拓できます。
最新のメインフレームがハイブリッド・クラウド戦略をどのように強化し、セキュリティ、効率性、イノベーションの確保を支援するかをご覧ください。
IBM Zは、企業向けオペレーティング・システムとIBM Zソフトウェアを実行し、AIの精度、生産性、俊敏性の向上を実現するIBM Telumプロセッサーを搭載した最新のインフラストラクチャー・ファミリーです。
IBM zSystemsは、最新のz/Architectureハードウェア製品群であり、z/OS、Linux、z/VSE、z/TPF、z/VM、およびzSystemsソフトウェアを実行できます。
ITインフラストラクチャー全体のセキュリティー、信頼性、コントロールを維持しながら、ミッション・クリティカルなワークロードを処理できるように設計されています。
IBMと共に、メインフレーム・アプリケーションをモダナイズしてデジタル変革を加速しましょう。
IBM ZとTelumのパワーを解き放つことで、データを保護し、性能を最適化し、AIの洞察をリアルタイムで獲得します。速度・拡張性・安全性の実現のために設計された、業界をリードするメインフレーム・ソリューションとプロセッサーで、企業の未来を構築します。