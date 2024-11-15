有望なお客様事例にもかかわらず、生成AIツールに関連するさまざまなリスクがまだ存在します。これらには、正確性、透明性、公平性、プライバシー、知的財産侵害に関する未解決の問題が含まれます。

AIで生成されたストーリーは、文章が不完全であるだけでなく、盗作や事実の不正確さについても大きな論争を巻き起こしています。より多くの検索エンジンがAIをデプロイする中、これらの主要な機能がソースへのリンクを含めることで権威の存在感を与えるという懸念があります。しかし、AIは文脈から事実を取り出し、誤情報を伝えることがあります31。また、トレーニング・データのソースによっては、AIモデルが既存のバイアスを増幅させる可能性があります。

ChatGPTのようなチャットボットを非難するのは簡単ですが、ロイター・インスティチュート 6は、報道組織がこの問題を簡単に回避できないと指摘しています。社内で独自のモデルを開発することは困難です。どんな大きなニュースルームでも、LLMが必要とするすべてのトレーニング・データを供給するのに十分な大きさのアーカイブがない場合があります。

最良の解決策は、既存のモデルをファイン・チューニングするか、プロンプト・チューニングすることですが、そうした方法には、安全性、安定性、解釈可能性といった独自の問題がつきものです。

生成AIは素晴らしい偉業を成し遂げられるにもかかわらず、結局のところ、世界についての一貫した理解が欠けているのです32。その結果、AI は情報源の品質を検査することができず、時には騙されてしまう可能性があります。例えば、 Wired33は、Google、Microsoft、PerplexityのAI製品が、ウェブ上に高品質な情報が不足しているため、広く否定された人種科学に基づくAI回答を次々と提示していることを発見しました。その上、AIモデルはハルシネーションを起こすこともあるし、不確実性を伝える方法をまだ学んでいません。

以前、出版物はデータとコードを、機械学習やAIを使用して作成された成果と一緒に公開していました。現在、アルゴリズムによる説明責任と説明可能性に対する要求がさらに高まっています。読者は、コンテンツがどういうときにAIによって制作されるか34かを知りたがっています。それでも、いくつかの初期の調査では、AIが生成したものとしてマークされると、読者はニュース・コンテンツを信頼しなくなる傾向があることがわかっています。

ジャーナリズムはライターと読者の間の関係で成り立っています。信頼を維持することは最も重要です。そして、さまざまなレベルのニュース制作でAIがますます使用されるようになるにつれて、メディア企業は情報開示において可能な限り透明性を保つよう努めています。

2024年5月にNew York Timesが発表したガイダンス35では、編集者が、真実を明らかにし、より多くの人々が世界を理解できるようにするという使命を果たすためのツールとして、生成AIを使用すると述べています。このテクノロジーは人間によるガイダンスとレビューとともに使用され、編集者は仕事がどのように作成されたか、リスク、バイアス、不正確さを軽減するために取られた手順について説明します。

「ジャーナリストとAIの関係は、情報源の開拓やフィクサーの育成の過程と似て非なるものである」とコロンビア・ジャーナリズム・レビューは言います36。「人間の情報源と同様に、人工知能も知識は豊富かもしれませんが、設計においての主体性はありません。人工知能には文脈を与え、それを承認する必要もあります。」

さまざまな業界でAIシステムの透明性が高まる傾向にあります。しかし、企業はいまだに、より多くのオープンソースコードとセキュリティの間のトレードオフについて交渉中です。