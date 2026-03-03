AIソリューションは、必要なスキルを持つ適切な技術者に仕事を自動的に割り当てることができます。スマート・スケジューリング・ソリューションは、最も高い全体的なユーティリティーに基づいて、競合する要因を優先順位付けして、ソリューションをディスパッチします。技術者が適切な仕事とマッチングされることで、組織はフォローアップ訪問を最小限に抑え、顧客満足度を高めることができます。

FSM AIツールは、フィールド・サービス・チームが遅れたり、予約がとれない場合のスケジュールを管理できます。AIを使って設備の故障を予測することで、派遣チームは事前に予知保全のための出張スケジュールを立てることもできます。