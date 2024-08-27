AIに対する反発はピークを迎えたのでしょうか。「私は本当に......生成AIが嫌いです」と、イラストレーションソフトウェア企業Procreate社のCEOは最近Xに投稿されたビデオで語っています。動画上部のタイトルのタイトル：「わが社はそちらには行かない。クリエイティビティーは生成できない。
Procreateの投稿は人々を挑発し、1週間も経たないうちに1,000万再生するほどのバズとなりましたが、挑発を感じたポイントは人によって異なります。
「私たちは芸術性と職人技の自動化という独特の瞬間を迎えています」と、IBMのAIインフラストラクチャ担当副社長Volkmar Uhligは 最近の Mixture of Expertsポッドキャストで語りました。「しかし、ユニークなアートの必要性と需要は常に存在します」と彼は言います。
多くの作家たちはそこまでの確信を持っていません。
デザイン・コミュニティーやより広範なアート界の何千人もの人々は、Procreateが懸念をはっきりと表明するのを見て喝采しました。クリエイターたちは、AIが創造性や職人技を破壊し、最終的に仕事を盗むことを懸念しています。
Procreate社のコメントは、AIに対するより大きな反発とつながっています。4月、Dove社は美容ブランドとして初めて、AIが生成した女性の表現を禁止しました。ブランドの信頼性に反し、女性の幸福を脅かす可能性があるDove社は述べています。
「Doveでは、アルゴリズムではなく、女性が本当の美しさを決定し、宣言できる未来を求めています」とDoveの最高マーケティング責任者、Alessandro Manfrediは言います。
Doveは、世界中の3万3,000人以上の女性を対象に調査を実施し、3人に1人の女性が、たとえ偽物やAIによって生成されたものであるとわかっていても、オンラインコンテンツの影響から自分の外見を変えなければならないというプレッシャーを感じているということを明らかにしました。
場合によっては、AIの使用がブランドと最も忠実なファンとの関係を損なう可能性があります。6月、 Toys"R"Us社はOpenAIのSoraが作成した物議を醸す広告を公開し、それが怒りを呼びました。多くの視聴者は、登場した小さな男の子を「不良」で「気味が悪い」ものとして怒りを示しました。
NBCのインタビューに答えたToys"R"Usスタジオ社長のKim Miller Olko氏は、反発はあったものの、この試みは「成功」したといいます。
AIが人々の仕事を奪うという批判に対するOlko氏は、この事例ではそのことは真実ではないと主張しました。この動画は、他の動画ほぼ同じ人数の数十人の人々が制作したものです。
「Geoffreyはアニメーションです。彼は漫画です」とMiller Olko氏は言いました。「私たちはキリンを雇うわけにはいかないのです。わかりますよね。これはアニメーションなんです。」
一方、7月に熱心なファンが制作したAI生成によるVolvo社の広告は、時間的プレッシャーの中で創造性を発揮し、広く称賛された。Volvo社と公式につながりのないハンガリーのカラーリストであるLaszlo Gaal氏は、Runwayのtext-to-videoツールを使用して、わずか24時間でVolvo社のコマーシャル全体を作成しました。それはほぼ即座に広まりました。
一部の業界は、ほぼ全会一致で生成AIに熱心に取り組んでいます。例えばソフトウェア開発者やエンジニアは、コーディングの速度を上げるためにいくつかのAI搭載ツールを使用して、AIに単純作業を任せることで生産性を高め、コストを抑えています。
また、退屈な作業だけでなく、大規模言語モデルがコードのリファクタリングやドキュメンテーションを引き継ぐことができるため、生成AIはより迅速なプロトタイプの作成にも役立ちます。そうすれば、開発者は最も有望なプロトタイプのみに時間を費やすことができます。
しかし、最終決定を下すのは誰でしょうか。IBMのシニア・リサーチ・サイエンティストであるSkyler Speakman氏は、ポッドキャストMixture of Expertsの中で、「アーティストや職人」の視点が必要だと語っています。
クリエイターの意見は割れているようです。否定的な意見が根強い一方、生成AIによって大幅な時間節約などのメリットが得られることを実感しています。
例えば、IBMのグローバルSEOストラテジストであるJames Pate氏によると、コンテンツ・マーケティングの分野では、生成AIがメイン・コンテンツの要約の作成を伴うタスクや、メインの部分から簡単に派生できるタスクに役立つと述べています。
ペイト氏のチームはIBM watsonxを使って、移行が必要な何千ものコンテンツページのメタデータとタグを記入しています。これにより、「説明のないページの公開や、移行の保留を防ぐことができました」とPate氏は言います。
生成AIは創造性をさらに高め、民主化する可能性さえあると、広告代理店SuperHeroes社のCEO（最高経営責任者）Rogier Vijverberg氏は主張します。
「生成AIによって、世界中のクリエイターは、かつては大規模な予算がなければ不可能だった方法で、想像力を可視化できるようになります」
IBM.comのWebデザイン・リーダーであるTodd Cramerもこの意見に賛同し、自社のデザイン・チームでの高速プロトタイピングを強化する生成AIの能力を強調しています。
「シンプルなプロンプト・エンジニアリングでさまざまな創造的なコンセプトを探求できるため、デザイナーはコンセプトのイテレーションを数時間ではなく数秒で立ち上げることができ、創造性と設計プロセスの生産性や効率性が向上します」とCramer氏は述べています。
実際には、AIと人間よりも微妙な違いがあると、Vijverberg氏は付け加えます。「こうしたツールを使用するクリエイターは常に人間です」Vijverberg氏の会社は最近、最新の生成AIツールの使用に特に熟練したクリエイターである6人の「AIアーティスト」を追加しました。これらのAIアーティストは、Vijverbergのエージェンシーであるデジタルアート集団「 Jimmy」の新しい部門に属し、「世界最高のCGI・AIアーティスト」を代表しています。
同様に、Cramer氏はこのテクノロジーを代替品ではなく実用的なツールと考えています。「デザイナーは、生成AIが自分の仕事を奪うことを心配する必要はありません。彼らは、生成AIを活用してより良い仕事をする方法を知っているデザイナーについて心配する必要があります」とCramer氏は主張します。「生成AIは創造的な作業に取って代わるものではなく、デザイナーがデザイン・プロセスの適切な部分に組み込むことで、創造性、生産性、実行を加速できるようにする強化ツールです」
AIは決して利用しないと言って注目を集めたProcreate社さえ、Xの最初の投稿から3日後には、いくつかの妥協策を出しました。
AIによる生産性向上を強調したコメントに応えて、Procreate社は次のように書いています。
「一部のAIツールが生産性の向上に役立つ可能性があることは理解しています。退屈または危険な作業を肩代わりし、データが倫理的に調達されているなら、AIについて問題だとは思いません。当社がAIツールの検討に関心を持つとしたら、アーティストにとってさらに優れたツールを作るためでしょう」
