一方、7月に熱心なファンが制作したAI生成によるVolvo社の広告は、時間的プレッシャーの中で創造性を発揮し、広く称賛された。Volvo社と公式につながりのないハンガリーのカラーリストであるLaszlo Gaal氏は、Runwayのtext-to-videoツールを使用して、わずか24時間でVolvo社のコマーシャル全体を作成しました。それはほぼ即座に広まりました。

一部の業界は、ほぼ全会一致で生成AIに熱心に取り組んでいます。例えばソフトウェア開発者やエンジニアは、コーディングの速度を上げるためにいくつかのAI搭載ツールを使用して、AIに単純作業を任せることで生産性を高め、コストを抑えています。

また、退屈な作業だけでなく、大規模言語モデルがコードのリファクタリングやドキュメンテーションを引き継ぐことができるため、生成AIはより迅速なプロトタイプの作成にも役立ちます。そうすれば、開発者は最も有望なプロトタイプのみに時間を費やすことができます。

しかし、最終決定を下すのは誰でしょうか。IBMのシニア・リサーチ・サイエンティストであるSkyler Speakman氏は、ポッドキャストMixture of Expertsの中で、「アーティストや職人」の視点が必要だと語っています。

クリエイターの意見は割れているようです。否定的な意見が根強い一方、生成AIによって大幅な時間節約などのメリットが得られることを実感しています。

例えば、IBMのグローバルSEOストラテジストであるJames Pate氏によると、コンテンツ・マーケティングの分野では、生成AIがメイン・コンテンツの要約の作成を伴うタスクや、メインの部分から簡単に派生できるタスクに役立つと述べています。

ペイト氏のチームはIBM watsonxを使って、移行が必要な何千ものコンテンツページのメタデータとタグを記入しています。これにより、「説明のないページの公開や、移行の保留を防ぐことができました」とPate氏は言います。

生成AIは創造性をさらに高め、民主化する可能性さえあると、広告代理店SuperHeroes社のCEO（最高経営責任者）Rogier Vijverberg氏は主張します。

「生成AIによって、世界中のクリエイターは、かつては大規模な予算がなければ不可能だった方法で、想像力を可視化できるようになります」

IBM.comのWebデザイン・リーダーであるTodd Cramerもこの意見に賛同し、自社のデザイン・チームでの高速プロトタイピングを強化する生成AIの能力を強調しています。

「シンプルなプロンプト・エンジニアリングでさまざまな創造的なコンセプトを探求できるため、デザイナーはコンセプトのイテレーションを数時間ではなく数秒で立ち上げることができ、創造性と設計プロセスの生産性や効率性が向上します」とCramer氏は述べています。

実際には、AIと人間よりも微妙な違いがあると、Vijverberg氏は付け加えます。「こうしたツールを使用するクリエイターは常に人間です」Vijverberg氏の会社は最近、最新の生成AIツールの使用に特に熟練したクリエイターである6人の「AIアーティスト」を追加しました。これらのAIアーティストは、Vijverbergのエージェンシーであるデジタルアート集団「 Jimmy」の新しい部門に属し、「世界最高のCGI・AIアーティスト」を代表しています。

同様に、Cramer氏はこのテクノロジーを代替品ではなく実用的なツールと考えています。「デザイナーは、生成AIが自分の仕事を奪うことを心配する必要はありません。彼らは、生成AIを活用してより良い仕事をする方法を知っているデザイナーについて心配する必要があります」とCramer氏は主張します。「生成AIは創造的な作業に取って代わるものではなく、デザイナーがデザイン・プロセスの適切な部分に組み込むことで、創造性、生産性、実行を加速できるようにする強化ツールです」

AIは決して利用しないと言って注目を集めたProcreate社さえ、Xの最初の投稿から3日後には、いくつかの妥協策を出しました。

AIによる生産性向上を強調したコメントに応えて、Procreate社は次のように書いています。

「一部のAIツールが生産性の向上に役立つ可能性があることは理解しています。退屈または危険な作業を肩代わりし、データが倫理的に調達されているなら、AIについて問題だとは思いません。当社がAIツールの検討に関心を持つとしたら、アーティストにとってさらに優れたツールを作るためでしょう」

詳しい情報新しい研究では、ChatGPTを使用して一連の創造的なタスクで人間を支援すると何が起こるかを調べています。