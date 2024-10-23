AIのハルシネーションはサイバーセキュリティーにリスクをもたらす可能性がある

簡単に言えば、AIのハルシネーションとは、生成AIツールのような大規模言語モデル（LLM）が誤った答えを提供することです。場合によっては、存在しない研究論文を作るなど、答えが完全に捏造であることを意味することもあります。また、Bardの大惨事など、間違った答えになることもあります。

ハルシネーションの理由はさまざまですが、最大の理由は、モデルがトレーニングに使用するデータが不正確であることです。つまり、AIの精度は取り込む情報にかかっています。入力バイアスも主な原因です。トレーニングに使用されるデータにバイアスが含まれている場合、LLMは実際には存在しないパターンを見つけ、不正確な成果をもたらします。

特に医療や金融などの主要分野で、企業や消費者が自動化や意思決定のためにAIを利用する傾向が強まっており、間違いの可能性は大きなリスクをもたらします。Gartnerによれば、AIのハルシネーションは意思決定とブランド評価の両方を損なうという。さらに、AIハルシネーションは誤情報の拡散につながります。AIハルシネーションはいずれも、人々がAIの結果を信頼しない原因となり、さまざまな影響を及ぼします。そして企業はますますこのテクノロジーに目を向けるようになっています。

AIを全面的に信頼したいと思うかもしれませんが、AIを使用する際には、バランスの取れたアプローチが重要です。AIのハルシネーションを減らすための予防措置を講じることで、組織はAIのメリットと、AIのハルシネーションを含む潜在的な問題を比較検討することができます。