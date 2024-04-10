生成AIの実現に向けた競争が激化する一方で、このテクノロジーをめぐる倫理的な議論も過熱の一途をたどっています。そして、そのリスクはますます高まり続けています。
Gartner誌によれば、「組織は、開発、導入、使用するAIプロジェクトが倫理的にマイナスの結果を及ぼさないようにする責任があります」。一方、経営幹部の79％は、AI倫理が全社的なAIアプローチにおいて重要であると述べていますが、倫理ガバナンス原則を運用しているのは25％未満にすぎません。
米国政府の懸念の上位にも、AIが含まれています。2月下旬、マイク・ジョンソン下院議長と民主党のハキーム・ジェフリーズ党首は、AIに関する超党派のタスクフォースを設立し、米国が世界のAIイノベーションをリードし続けるために議会ができることを検討すると発表しました。タスクフォースはまた、現在および将来の脅威から国家を守り、安全で信頼できるテクノロジーの開発を保証するために必要な制限策についても検討します。
AI関連のリスクに所在地するには、優れたガバナンスが不可欠であることは明らかです。
企業が日常業務にAIを採用することが増えるにつれ、テクノロジーの倫理的な使用が話題になっています。問題は、組織が個々のAIユースケースの倫理的リスクを評価するために、レビューと組み合わせて広範な企業原則に頼っていることが多いことです。
しかし、Gartner社のお客様事例によると、AIの倫理原則は範囲が広すぎる、または抽象的である可能性があります。そして、プロジェクトのリーダーは、個々のAIユースケースが倫理的であるかどうかを判断するのに苦労しています。一方、法務チームやレビュー・ボード・チームは、AIがビジネスで実際にどのように使用されているかを把握できていません。こうしたことすべてが、AIの非倫理的な使用（意図的かどうか）と、それに伴うビジネス・リスクやコンプライアンス・リスクへの扉を開いています。
潜在的な影響を考慮すると、問題はまずガバナンス・レベルで対処する必要があります。その後、適切な抑制と均衡を備えた組織的な実装が必要です。
お客様事例に従って、IBMのビジネスおよびプライバシー・リーダーは、AIプロジェクトを取り巻く倫理的な懸念に対処するためのガバナンス・フレームワークを開発しました。このフレームワークは、次の4つの中核的役割によって強化されています。
政策諮問委員会：上級リーダーは、グローバルな規制や公共政策の目標、プライバシー、データ、テクノロジーの倫理的リスクとストラテジーを決定する責任を負います。
AI倫理委員会：IBM® ResearchのグローバルAI倫理リーダーとプライバシーおよび信頼最高責任者が共同議長を務めるこの委員会は、IBMのAI倫理ポリシー、実践、コミュニケーションについて定義、維持、助言を行う部門横断的な集中型チームで構成されています。。
AI倫理のフォーカル・ポイント：各事業単位にはフォーカル・ポイント（事業単位の代表者）があり、テクノロジー倫理上の懸念を積極的に特定・評価し、個々のユースケースのリスクを軽減し、AI倫理委員会のレビューのためにプロジェクトを転送するための最初の連絡先として機能します。後で説明するように、AIガバナンスの大部分はこれらの個人に依存しています。
アドボカシー・ネットワーク：倫理的で、責任のある、信頼できるAIテクノロジーの文化を促進する従業員の草の根ネットワークです。これらの支持者は、オープンなワークストリームに貢献し、組織全体でAI倫理の取り組みを拡大するのに役立ちます。
AI倫理上の問題が特定された場合、ユースケースの事業単位に割り当てられたフォーカル・ポイントで評価が開始されます。フォーカル・ポイントは最前線でこのプロセスを実行し、低リスクのケースのトリアージを可能にしています。リスクの高いケースについては、正式なアセスメントが完了し、AI倫理委員会にエスカレーションされてレビューされます。
各ユースケースは、次のガイドラインを使用して評価されます。
関連する特性と使用目的：特定のユースケースの性質、使用目的、リスク・レベルを調査します。ユースケースは害を引き起こす可能性があるか。エンド・ユーザーは誰か。個人の権利が侵害されていることはあるか。
規制の遵守：適用されるプライバシー法や業界の規制に準拠し、データを安全に扱うかどうかを判断します。
以前レビューしたユースケース：AI倫理委員会が以前レビューしたユースケースからの洞察と次のステップを提供します。取締役会の承認を必要とするAIユースケースのリストが含まれています。
AI倫理原則との整合性：ユースケースが公平性、透明性、説明可能性、堅牢性、プライバシーの原則との整合性など、基本的な要件を満たしているかどうかを判断します。
Gartner社のレポートによると、AIガバナンス・フレームワークの実装により、IBMは次のようなメリットを得ました。
AI倫理の規模拡大：フォーカル・ポイントはコンプライアンスを推進し、各事業部門でレビューを開始することで、大規模なAI倫理レビューを可能にします。
AI倫理ビジョンの戦略的連携の強化：フォーカル・ポイントは、ビジネス全体および世界中の、AI倫理分野の技術的、思想的、ビジネス・リーダーとつながります。
低リスクのプロジェクトと提案の完了を迅速化すること：低リスクのサービスまたはプロジェクトを優先順位付けすることで、フォーカル・ポイントを使用して機能をより迅速に機能をレビューできるようになります。
委員会の準備と準備の強化：プロセスの早い段階でAI倫理を導くためのフォーカル・ポイントを強化することで、AI倫理委員会は残りのユースケースをより効率的にレビューできます。
2020年6月にChatGPTが登場したとき、世界全体で熱狂的な期待が巻き起こっていました。現在のAIのトレンドは、テクノロジーに対してより現実的な期待を向けています。ChatGPTのようなスタンドアロン・ツールは人々の想像力をかき立てるかもしれません。しかし、既存のサービスへの効果的な統合こそが、業種・業務全体により深い変革をもたらすでしょう。
AIが仕事を遂行するための強力な新しいツールやテクニックへの扉を開くことは間違いありません。しかし、それに伴うリスクも現実のものです。マルチモーダルAI機能の高度化と参入障壁の低下によって、ディープフェイク、プライバシー問題、バイアスの永続化、さらにはCAPTCHA保護手段の回避などが、脅威グループにとってますます容易になっている可能性があります。
悪意のある行為者が既にAIを使用している一方で、合法的な企業の世界でも従業員、顧客、コミュニティの安全を守るための予防策を取る必要があります。
ChatGPTは次のように述べています。「悪影響には、AIアルゴリズムによって永続化されたバイアス、プライバシーの侵害、社会的不平等の悪化、または個人やコミュニティに対する意図しない危害などが含まれる可能性があります。さらに、非倫理的なAI慣行に起因する信頼への影響、評判の低下、または法的影響が生じる可能性があります。」
この種のリスクから保護するためには、AI倫理に関するガバナンスが不可欠です。
