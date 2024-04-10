企業が日常業務にAIを採用することが増えるにつれ、テクノロジーの倫理的な使用が話題になっています。問題は、組織が個々のAIユースケースの倫理的リスクを評価するために、レビューと組み合わせて広範な企業原則に頼っていることが多いことです。

しかし、Gartner社のお客様事例によると、AIの倫理原則は範囲が広すぎる、または抽象的である可能性があります。そして、プロジェクトのリーダーは、個々のAIユースケースが倫理的であるかどうかを判断するのに苦労しています。一方、法務チームやレビュー・ボード・チームは、AIがビジネスで実際にどのように使用されているかを把握できていません。こうしたことすべてが、AIの非倫理的な使用（意図的かどうか）と、それに伴うビジネス・リスクやコンプライアンス・リスクへの扉を開いています。

潜在的な影響を考慮すると、問題はまずガバナンス・レベルで対処する必要があります。その後、適切な抑制と均衡を備えた組織的な実装が必要です。