今日のビジネスにおいて人工知能に関する会話を避けるのは困難です。ヘルスケア、小売、金融サービス、製造など、あらゆる業種・業務において、ビジネス・リーダーは、データの使用がどのように競争上の優位性をもたらし、日々直面する新型コロナウイルス感染症後の課題に対して対応する方法を知りたいと考えています。

多くの人の関心は、生成AIの機能に向いていましたが、それには十分な理由があります。しかし、この画期的なAI技術はメディアの注目を集めてきましたが、それは話の一部しか伝えていません。より詳しく言えば、AIシステムの可能性は、これらのツールを超えて、より大きく考察することを私たちに求めています。つまり、AIと機械学習モデルのアプリケーションが、大局的な戦略的なビジネス目標をどのように前進させるのか、という点です。

ビジネスにおける人工知能の導入が、データ分析やサイバーセキュリティー脅威検知へのアプローチ方法に、既に組織的な変化をもたらしています。AIは、人材の獲得と維持、カスタマー・サービス、アプリケーションのモダナイゼーション、特にバーチャル・アシスタントやチャットボットなどの他のテクノロジーと組み合わせた主要なワークフローに実装されています。

最近のAI開発は、企業が人事採用や専門能力開発、DevOpsやクラウド管理、バイオテクノロジーの研究や製造を自動化および最適化するのにも役立っています。このような組織的な変化が進むにつれて、企業は、AIを使用して既存のビジネス・プロセスを支援するものから、AIが新しいプロセスの自動化を促進し、人為的エラーを減らし、より深い洞察を提供するものへと切り替えつつあります。これは、AIファーストまたはAI+と呼ばれるアプローチです。