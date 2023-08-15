人工知能（AI）の導入が進んでいます。組織の焦点はもはや、AI機能を追加するかどうかではなく、この急速に台頭しつつあるテクノロジーの使用方法に移りつつあります。実際、ビジネスにおける人工知能の使用は、小規模なユースケース固有のアプリケーションから、AIをビジネス運営のオペレーションの戦略的中核に据えるパラダイムへと発展しています。より深い洞察を提供し、反復的なタスクをなくすことで、労働者はプロジェクトでの共同作業、革新的なソリューションの開発、より良いエクスペリエンスの創出など、人間特有の役割を果たす時間を増やすことができます。
この進歩には課題がないわけではありません。42％の企業がAIを試していると回答していますが、失敗率は高くなっています。パイロット版から本番稼動に至るのは、平均してAIプロジェクトの54％にすぎません。これらの課題を克服するには、企業が現在使用しているプロセスやモデルの多くが関係し、例えばITアーキテクチャーやデータ管理、文化の変更が必要となります。ここでは、今日の組織がこの変化を起こし、実践的かつ倫理的な方法でAIの利点を享受する方法をいくつか紹介します。
ビジネスにおける人工知能（AI）は、企業全体のデータや外部ソースからのデータを活用し、AIモデルの開発を通じて洞察を獲得し、新しいビジネス・プロセスを構築します。これらのモデルは、機械学習や複雑で時間のかかるタスクを削減するだけでなく、企業が効率を高め、意思決定を改善し、ビジネス成果を高めるためにビジネスのやり方を戦略的に変更できるようにすることを目的としています。
AIに関してよく聞くフレーズは、「人工知能の良し悪しは、それを形成するデータ基盤の質次第」というものです。したがって、適切に構築されたビジネスのためのAIプログラムには、優れたデータ・ガバナンス・フレームワークも必要です。このフレームワークは、データとAIモデルが正確で、高品質の結果を提供するだけでなく、データが安全かつ倫理的な方法で使用されていることを保証します。
今日のビジネスにおいて人工知能に関する会話を避けるのは困難です。ヘルスケア、小売、金融サービス、製造など、あらゆる業種・業務において、ビジネス・リーダーは、データの使用がどのように競争上の優位性をもたらし、日々直面する新型コロナウイルス感染症後の課題に対して対応する方法を知りたいと考えています。
多くの人の関心は、生成AIの機能に向いていましたが、それには十分な理由があります。しかし、この画期的なAI技術はメディアの注目を集めてきましたが、それは話の一部しか伝えていません。より詳しく言えば、AIシステムの可能性は、これらのツールを超えて、より大きく考察することを私たちに求めています。つまり、AIと機械学習モデルのアプリケーションが、大局的な戦略的なビジネス目標をどのように前進させるのか、という点です。
ビジネスにおける人工知能の導入が、データ分析やサイバーセキュリティー脅威検知へのアプローチ方法に、既に組織的な変化をもたらしています。AIは、人材の獲得と維持、カスタマー・サービス、アプリケーションのモダナイゼーション、特にバーチャル・アシスタントやチャットボットなどの他のテクノロジーと組み合わせた主要なワークフローに実装されています。
最近のAI開発は、企業が人事採用や専門能力開発、DevOpsやクラウド管理、バイオテクノロジーの研究や製造を自動化および最適化するのにも役立っています。このような組織的な変化が進むにつれて、企業は、AIを使用して既存のビジネス・プロセスを支援するものから、AIが新しいプロセスの自動化を促進し、人為的エラーを減らし、より深い洞察を提供するものへと切り替えつつあります。これは、AIファーストまたはAI+と呼ばれるアプローチです。
AIファーストのアプローチでプロセスを構築する方法とは。すべてのシステム改革と同様に、これは段階的なプロセスであり、AIへのはしごです。これにより、企業は明確なストラテジーを策定し、3つの明確なステップを経て、思慮深く完全に統合された方法でAIの機能を構築することができます。
AIファーストへの第一歩は、ハイブリッド・マルチクラウド環境でデータをモダナイズすることです。AI機能には、さまざまな機能やワークフローをチームプラットフォームに統合するための柔軟性の高いインフラストラクチャーが必要です。ハイブリッド・マルチクラウド環境によってこれが実現し、企業全体で選択肢と柔軟性が得られます。
基盤モデルの作成には、クリーンなデータから始まります。これには、AIデータのライフサイクル全体を統合、クレンジング、カタログ化するプロセスの構築が含まれます。そうすることで、組織は信頼と透明性を持って拡張できるようになります。
適切なデータ・ガバナンスは、組織が信頼と透明性を構築し、偏りの検知と意思決定を強化するのに役立つ。データにアクセスでき、信頼でき、正確であれば、組織は組織全体でAIをよりよく導入することも可能になります。
基盤モデルは、機械学習を用いて、ラベル付けされていない幅広いデータセットで学習されたAIモデルで、最小限の微調整でさまざまなタスクに使用することができます。このモデルは、自己教師あり学習と転移学習を使用して、ある状況について学習した情報を別の状況に適用できます。例えば、ChatGPTは、OpenAIによって作成されたGPT-3.5およびGPT-4基盤モデルに基づいて構築されています。
適切に構築された基盤モデルは大きなメリットをもたらします。AIの使用により、企業は独自モデルの構築に膨大な時間を費やすことができますこうした時間節約の利点は、多くの企業を魅了し、幅広い導入を促しています。IBMは、2年後には企業環境におけるAIの約3分の1を基盤モデルが担うようになると予想しています。
コストの観点から見ると、基盤モデルには多額の先行投資が必要です。他の用途に簡単に拡張できるため、企業はモデル構築の初期コストを節約でき、ROIが高く、AI投資の市場投入までの時間を短縮できます。
そのため、IBMは、自然言語学習モデルを超え、コード、時系列データ、表データ、地理空間データ、半構造化データなど、複数のタイプのビジネス・データでトレーニングされた、ドメイン固有の基盤モデルのセットを構築しています。テキストと画像を組み合わせたなどの混合モダリティデータ。その最初のものとして、Slateが最近リリースされました。
ビジネスにとって真に効果的なAIプログラムを立ち上げるには、クリーンな品質のデータセットと、それを保管してアクセスするための適切なデータアーキテクチャーが必要です。組織のデジタル・トランスフォーメーションは、組織全体の必要なタッチポイントでデータが収集され、データ分析を行う誰でもデータにアクセスできるように、十分な成熟度が必要です。
保存、処理、分析が必要な大量のデータをAIが管理するには、効果的なハイブリッドマルチクラウドモデルを構築することが不可欠です。最新のデータ・アーキテクチャーでは、多くの場合、データ・アクセスを簡素化し、セルフサービスによるデータの利用を容易にするデータ・ファブリック・アーキテクチャー・アプローチを採用しています。データ・ファブリック・アーキテクチャーを採用すると、ハイブリッドクラウド環境全体で一貫した機能を提供するAI対応のコンポーザブル・アーキテクチャーも構築されます。
データの正確さとデータの倫理的な使用の重要性により、データ・ガバナンスはあらゆる組織のAIストラテジーにおいて重要な要素となっています。これには、ガバナンス・ツールの採用や、一貫した基準を維持するためのガバナンスをワークフローに組み込むことが含まれます。また、データ管理プラットフォームにより、組織はモデルの構築やファイン・チューニングに使用されたデータを適切に文書化できます。また、ユーザーはどのようなデータを使用してアウトプットの形成に使用されたかについてのインサイトを得ることができ、規制監視チームには安全性とプライバシーの確保に必要な情報を提供できます。
まずAIを効果的かつ倫理的に活用して収益を上げ、オペレーションを改善する企業は、AIをプロセスに完全に統合していない企業よりも競争上の優位性を得ることができます。AIファースト・ストラテジーを構築するにあたり、重要な考慮事項をいくつかご紹介します。
AIを組織に導入する際の第一歩は、さまざまなAIプラットフォームやAIの種類が、組織の重要な目標に、どのように合致するかを特定することです。企業は、これらの目標を達成するためにAIをどのように実装するかだけでなく、望ましい成果についても話し合う必要があります。
例えば、データは、よりパーソナライズされた顧客体験の機会をもたらし、ひいては競争上の優位性をもたらします。企業は、顧客データに基づいて構築されたカスタマイズされたAIモデルを使用して、自動化されたカスタマー・サービス・ワークフローを作成できます。より本格的なチャットボットの対話、製品の推奨、パーソナライズされたコンテンツ、その他のAI機能によって、顧客が望むもの以上を提供できる可能性があります。さらに、市場や消費者のトレンドについてのより深い洞察は、チームが新製品を開発するのに役立ちます。
顧客体験と業務効率を向上させるためには、AIがどのようにカスタマー・サービスやサプライチェーン管理、サイバーセキュリティーなどの重要なワークフローとシステムを最適化できるかに焦点を当ててください。
データの民主化における重要な要素の一つは、データとしてのプロダクトという概念です。企業のデータは、オンプレミスのデータセンター、メインフレーム、プライベートクラウド、パブリッククラウド、エッジ・インフラストラクチャーに分散しています。AIへの取り組みをうまく拡張するには、データの「プロダクト」をうまく使う必要があります。
ハイブリッドクラウド・アーキテクチャーにより、異種のソースからのデータをシームレスに使用し、ビジネス全体に効果的に拡張できます。すべてのデータとその保管場所を把握したら、どのデータが最もクリティカルで、どのデータが最も競争上の優位性をもたらすかを判断します。
AIテクノロジーの急速な加速に伴い、多くの人々が倫理、プライバシー、バイアスについて質問をし始めています。AIソリューションが正確かつ公平で、透明性が高く、顧客のプライバシーを保護するためには、企業は適切に構造化されたデータ管理とAIライフサイクル・システムを導入する必要があります。
消費者を保護する規制は拡大し続けている2023年7月、欧州委員会はGDPRの新たな実施基準と、9月に発効するデータ・ポリシーを提案しました。適切なガバナンスと透明性がなければ、企業は評判の低下、経済的損失、規制違反のリスクにさらされます。
チャットボットの強化にAIテクノロジーを使用するか、コードを作成するかにかかわらず、オペレーションや顧客体験を最適化するために、ディープラーニング、生成AI、自然言語処理、その他のAIツールがデプロイされています。ここでは、人工知能のアプリケーションをビジネスに活用した例をいくつかご紹介します。
企業はアプリケーションのモダナイゼーションとエンタープライズITオペレーションにAIを使用し、コーディング、デプロイ、スケーリングの自動化にAIを活用しています。例えば、Project Wisdomは、Red Hat Ansibleを使用している開発者が、自然言語インターフェースを通じてコーディングコマンドを簡単な英文として入力し、自動的に生成されたコードを得ることを可能にします。このプロジェクトは、AI for Codeと呼ばれるIBMイニシアチブと、AIをコードに教えることを目的としたこの種の最大のデータセットであるIBM® Project CodeNetのリリースの成果です。
AIは、チャットボット、バーチャル・アシスタント、その他の顧客インターフェースを通じて、パーソナライズされた体験を大規模に実現するのに効果的です。世界最大のレストラン企業であるマクドナルドは、自動注文受付（AOT）テクノロジーの開発を加速するために、IBM® Watson AIテクノロジーと自然言語処理（NLP）を活用したカスタマー・ケア・ソリューションを構築しています。これは、AOTテクノロジーの市場全体への展開につながるだけでなく、他の言語や方言、メニューのバリエーションを包含した統合の取り組みにも有益です。
IBMが北米のIBM® Consultingのパイロットプログラムの一環としてIBM® watsonx Orchestrateを導入した際、同社は1四半期で手動の昇進アセスメントタスクで12,000時間を節約し、かつて10週間かかったプロセスを5週間に短縮しました。この試験運用により、人事に関する重要な洞察の獲得も容易になりました。デジタルワーカーツール「HiRo」を使用することで、IBMの人事チームは、昇進中の各従業員をより明確に把握し、主要な指標が満たされているかどうかをより迅速に評価できるようになりました。
ビジネスにおけるAIは、特に組織がAIファーストのアプローチを採用する場合に、幅広いビジネス・プロセスと領域を改善できる可能性を秘めています。
今後5年間で、デジタルレイバー、ITオートメーション、セキュリティー、サステナビリティー、アプリケーションのモダナイゼーションなど、AIが最近進歩し始めた分野に目を向け、AIプログラムをより迅速に拡張する企業が登場するでしょう。
最終的には、AIにおける新しいテクノロジーの成功は、データの品質、データ管理アーキテクチャー、新たな基盤モデル、優れたガバナンスにかかっています。これらの要素と、ビジネス主導型の実践的な目標があれば、企業はAIの機会を最大限に活用できます。
