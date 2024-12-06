世界中で、AI に関しては、イノベーションとコンプライアンスの間で長年続いている駆け引きが見られます。しかし、欧州三国委員会でのプレゼンテーションから戻ってきたばかりですが、AIに対するEUの大胆なビジョンにとても刺激を受けています。

現在、EU では米国に比べて AI に費やされる投資資本がはるかに少ないのは事実ですが、この状況がすぐに変わることを心から願っています。EUにはドメインの専門家がデータをより詳細に制御できるようにする方法とそのデータをトレーニングに使用する方法を世界に示す取り組みを加速する大きな機会があると考えています。EUは、学際的なプログラムを採用したAIリテラシーへの総合的なアプローチの方法を世界に示すことができると考察します。これにより、組織は不正なモデルに対する説明責任を負う可能性のある第三者監査人を認定する方法を世界に示すことができます。

欧州は現在、AIガバナンスにおいて多くの面で先頭に立っていると感じていますが、他の国または地域もそれに追いつくと期待しています。AI開発に倫理原則を埋め込みことへの欧州の取り組みは、比類のないものです。プライバシーの保護、透明性の促進、不要なバイアスの軽減という点で、人権が重視されています。そして、Horizon Europeや「世界を変える方法」などのプログラムや、同じ志を持つ国または地域や組織との同盟を築くEUの取り組みなど、分野間の協力が非常に大きくなっています。

責任あるAIは、単に何を構築できるかということだけでなく、なぜ構築するのか、そしてどのように構築するのかも重要です。多様性、公平性、包括性は、AIイノベーション戦略の中核となるのは、それが倫理的な道であるだけでなく、多様な視点により創造的な問題解決が進み、公平なアクセスが社会に影響を及ぼし、包括的なデザインが望ましくない偏見を減らし、すべての人に役立つテクノロジーを生み出すためです。

