ホライズン・スキャンニング用のAIを活用したシナリオ・モデリングでリスクを軽減し、効率を高める

組織が進化する規制に準拠し続け、潜在的なリスクを軽減するには、規制変更の管理（RCM）が不可欠です。RCMの中心となるのは、組織のリスク態勢に影響を与える可能性のある新しいリスクや新たなリスクを特定し、評価し、優先順位を付けることを含むホライズン・スキャンニングの実践です。

ホライズン・スキャンニングにおける強力なツールはシナリオ・モデリングです。これは、データと分析を使用して将来のシナリオとその影響をシミュレートするものです。生成AIはRCMホライズン・スキャンニングのシナリオ・モデリングを変革し、強化された精度、効率性、戦略的洞察を提供します。