世界中で、官公庁・自治体の人事（HR）リーダーは、より多くの業務を行うことを求められています。多くの場合、少数のリソース、老朽化したシステム、絶え間ない変化に対応できる職員が求められています。従業員は消費者と同じような使いやすさと明確さを期待しています。一方で人事チームは、給与の正確性、福利厚生の利用、ポリシーの遵守、人材のサポートを維持するために舞台裏でたゆまぬ努力を重ねています。

この課題は、テクノロジーだけの問題ではありません。それは人間的なものです。

官公庁・自治体がシステムだけでなく、業務エクスペリエンスそのものをモダナイズする大きなプレッシャーにさらされている今、人工知能が公共部門で話題になっています。ほとんどの官公庁・自治体のリーダーはAIの可能性を認識しています。今の課題は、実験の枠を超えて、人事担当者が人々により良いサービスを提供できるよう真に役立つソリューションを見つけることです。