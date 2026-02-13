世界中で、官公庁・自治体の人事（HR）リーダーは、より多くの業務を行うことを求められています。多くの場合、少数のリソース、老朽化したシステム、絶え間ない変化に対応できる職員が求められています。従業員は消費者と同じような使いやすさと明確さを期待しています。一方で人事チームは、給与の正確性、福利厚生の利用、ポリシーの遵守、人材のサポートを維持するために舞台裏でたゆまぬ努力を重ねています。
この課題は、テクノロジーだけの問題ではありません。それは人間的なものです。
官公庁・自治体がシステムだけでなく、業務エクスペリエンスそのものをモダナイズする大きなプレッシャーにさらされている今、人工知能が公共部門で話題になっています。ほとんどの官公庁・自治体のリーダーはAIの可能性を認識しています。今の課題は、実験の枠を超えて、人事担当者が人々により良いサービスを提供できるよう真に役立つソリューションを見つけることです。
過去1年間で、官公庁・自治体全体でのAI活動が急速に加速しました。新しい政策、労働力不足、モダナイゼーション・プログラム、公的緊急性により、官公庁・自治体は人事、IT、財務、調達、オペレーション全体でツールを試験的に導入する必要に迫られています。
人事部門のリーダーにとって、この人事の急増は機会と負担の両方をもたらします。
多くの機関は、それぞれ独自のインターフェース、データ・モデル、ガバナンス・アプローチを使用して、一度に複数のパイロットを実施しています。すでに手薄な状態になっている人事チームの場合、このプロセスは複雑さを生むことがよくあり、複雑さが低下することはありません。
ある官公庁・自治体の人事リーダーは次のように述べています。「これ以上のパイロットは必要ありません。社員の助けになるもの、私たちが支援できるものが必要なのです」
官庁の人事部門では、「動きを早めて物事を壊す」贅沢はできません。すべての変更は、FedRAMPやデータ保管要件から組合規則、給与体系、労働力保護まで、厳格な規制フレームワーク内で運用されなければなりません。
つまり、人事リーダーは、従業員へのサービスを向上させることと、信頼、コンプライアンス、組織の誠実性を守ることの2つの責任を負っていることになります。AIソリューションは、両方を尊重する必要があります。
官公庁・自治体の人事部門におけるAIの成功は、プラットフォームではなく人から始まる場合に限ります。
AIが責任を持って導入された場合、従業員の日常的な摩擦を軽減し、人事担当者は公共サービスとなるはずの仕事に取り組む余裕を得ることができます。
実際には、これはいくつかの形で明らかになる可能性があります。
従業員は、ポリシー文書を検索したり、電話がつながるのを待ったりする代わりに、給与、福利厚生、休暇、ライフ・イベントに関する明確かつ正確なガイダンスを、必要なときに平易な言葉で得ることができます。つまり、従業員の不満が軽減され、人事チームへの繰り返しの問い合わせが減るのです。
AIは、一般的な質問への回答、リクエストのルーティング、更新の開始など、日常的なトランザクション作業を引き受けることができるため、人事担当者は、複雑なケース、労働力の福祉、労働関係、ミッションクリティカルなニーズのサポートにより多くの時間を費やすことができます。
AIは静的なレポートではなく、リーダーがスキル・ギャップ、退職リスク、労働力の傾向をリアルタイムで把握するのに役立ち、事後対応の火消しではなく、事前対応型の計画を可能にします。
政府機関が給与や福利厚生、人事システムをモダナイズするにつれて、従業員はしばしば不確実性や不安を感じます。AIは着実なガイドとして機能し、質問に答え、何が変化しているかを説明し、人々が自信を持って移行をナビゲートできるよう支援します。
これらは将来の約束ではありません。これらは現在、すでに使用されている機能であり、官公庁・自治体の人事チームと従業員の両方に具体的な価値を提供しています。
官公庁・自治体がIBMを選ぶ理由：エクスペリエンス、規模、信頼性
多くのプロバイダーがAIを提供しています。官公庁・自治体の人事担当者を内部から理解している人はほとんどいません。
IBM独自の「クライアント・ゼロ」の取り組みは、世界中の労働力の人事部門をモダナイズするために必要なことを反映しています。このプロセスとしては、AIを実際に機能させるために必要な文化の変化、ワークフローの再設計、導入の課題、信頼構築などが挙げられます。官公庁・自治体の指導者にとって、この点は重要です。何が可能で、そこに到達するために何が必要かを示します。
IBMは10年以上にわたり、官公庁・自治体向けにHRサービスを提供しており、連邦政府職員だけでも約50万人をサポートしています。IBMのAIモデルは、実際の官公庁・自治体の人事方針に照らしてトレーニングおよび調整されており、一般的なソリューションでは提供できない正確性、一貫性、信頼性を実現しています。
IBMがサポートするAI機能は、政府機関が人事サービスの提供を改善し、大規模なモダナイゼーションの取り組みに備えるのを積極的に支援しています。これには、約20年ぶりの新しい連邦給与プロセスの導入も含まれます。
これが、実際のオペレーション、実際のポリシー、実際の人材に基づいたAIです。
AIを核とした人事の再構築とモダナイズにより、より優れたビジネス成果を実現し、従業員の可能性を最大限に引き出します。
