AIの隠れたコスト：生成モデルが企業予算をどのように再構築しているか

生成AIの導入を急ぐ中、企業は予期せぬハードルに直面しています。それは、イノベーションやビジネス・トランスフォーメーションの取り組みが頓挫する恐れのあるコンピューティング・コストの高騰です。

大手AI企業も経済的なプレッシャーを感じています。伝えられるところによると、OpenAIは収益が爆発的に成長しており、2024年8月の月間利益は3億米ドルに達しました。10月上旬、同社は急上昇するコストと思い切った成長計画に対応するため、新たな資金調達ラウンドで66億米ドルを調達し、評価額は1570億ドルに達したと発表しています。

IBMのIBM Institute for Business Value（IBV）が発表した新しいレポートでは、AI革命の進展に伴う経営陣の経済的課題についての厳しい見方が示されています。「CEOのための生成AIガイド：コンピューティング・コスト」というタイトルのレポートでは、コンピューティングの平均コストが2023年から2025年の間に89%上昇すると予想されることを明らかにしています。IBMが調査済みのエグゼクティブのうちなんと70%が、この増加のクリティカルな要因として生成AIを挙げています。その影響は、すでにあらゆる業種・業務全体に及んでおり、すべての経営幹部が、コスト面の懸念から少なくとも１つの生成AIの取り組みがキャンセルまたは延期されると報告しています。

「現時点では、多くの組織が手探りの状態なため、AIの拡張を開始したら、これらのコストが必ずしも多くなるわけではありません」とIBVの研究ディレクターであるJacob Dencik氏は述べています。「コンピューティングのコストは、クラウドのコストに反映されることが多いですが、これはAIの拡張を成功させる上での障壁となる可能性があるため、考慮すべき重要な問題です。」