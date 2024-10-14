AIの隠れたコスト：生成モデルが企業予算をどのように再構築しているか

生成AIの導入を急ぐ中、企業は予期せぬハードルに直面しています。それは、イノベーションやビジネス・トランスフォーメーションの取り組みが頓挫する恐れのあるコンピューティング・コストの高騰です。
大手AI企業も経済的なプレッシャーを感じています。伝えられるところによると、OpenAIは収益が爆発的に成長しており、2024年8月の月間利益は3億米ドルに達しました。10月上旬、同社は急上昇するコストと思い切った成長計画に対応するため、新たな資金調達ラウンドで66億米ドルを調達し、評価額は1570億ドルに達したと発表しています。
IBMのIBM Institute for Business Value（IBV）が発表した新しいレポートでは、AI革命の進展に伴う経営陣の経済的課題についての厳しい見方が示されています。「CEOのための生成AIガイド：コンピューティング・コスト」というタイトルのレポートでは、コンピューティングの平均コストが2023年から2025年の間に89%上昇すると予想されることを明らかにしています。IBMが調査済みのエグゼクティブのうちなんと70%が、この増加のクリティカルな要因として生成AIを挙げています。その影響は、すでにあらゆる業種・業務全体に及んでおり、すべての経営幹部が、コスト面の懸念から少なくとも１つの生成AIの取り組みがキャンセルまたは延期されると報告しています。
「現時点では、多くの組織が手探りの状態なため、AIの拡張を開始したら、これらのコストが必ずしも多くなるわけではありません」とIBVの研究ディレクターであるJacob Dencik氏は述べています。「コンピューティングのコストは、クラウドのコストに反映されることが多いですが、これはAIの拡張を成功させる上での障壁となる可能性があるため、考慮すべき重要な問題です。」
AIの経済性は、ビジネスへの真の影響を決定するクリティカルな要素として浮上しています。Dencik氏は次のように指摘しています。「たとえAIを使って何かが技術的に実現できたとしても、コンピューティングのコストやモデルのトレーニング・コストのせいで、ビジネス・ケースが蓄積されないと、多くの人が期待する事業活動でAIの影響を確認することはできないでしょう。」
USTのチーフAIアーキテクト、アドナン・マスードはこの課題を厳しく表現しています。「私たちは戦略的な転換点に入り、かつては競争上必要と見なされていたイノベーションが、今や大きな財務リスクを伴う状況にあります。」さらに彼は次のように付け加えています。「AI支配への長い道のりは、臆病な人のためにあるわけではありません。私たちは、企業がAIの境界を広げ続けるのか、AI軍拡競争で後れを取るリスクを冒すのかについて戦略的な賭けを行わなければならない未来に目を向けています。
多くの組織が、コスト上昇に対抗するためにハイブリッドクラウドアーキテクチャを採用しています。「ハイブリッドクラウドは、コンピューティングのコストを確実に管理するためのメカニズムとなります」とDencik氏は言います。「共通のコントロール・プレーンと財務オペレーション機能を含むハイブリッドクラウド・プラットフォームを使用することで、データ、ワークロード、アプリケーションを最も低コストの環境で実行するために必要な可視性が得られます。これにより、コストがどこで発生しているのか、そしてどのように最適化すべきかを確認できるようになります」
エキスパートは、前進に必要なことは単にコストの削減にとどまらないと言います。「生成AIを使ってコーディング効率を上げることができます。アプリケーションのコーディング方法によって、アプリケーション使用時のエネルギー消費量は変わります。より優れたコーディング言語とより効率的なコードに切り替えることで、アプリケーションの使用によるエネルギー消費を最大50%削減できるという試算もあります。」
組織はまた、データセンターのレイアウトの最適化と、サーバーの設計の改善にも生成AIを使用しています。「生成AIでコンピューティングの効率やコンピューティング・リソースの効率を上げる方法はさまざまです」とDencik氏は言います。「それは単なる問題の原因ではなく、解決策の一部である場合があります」
Masoodは、追加の戦略を提案しています。「LLMルーティングや、複雑さ、コスト、性能などの要素に基づいて、受信リクエストを最適な大規模言語モデルにインテリジェントに誘導することで、効率的なリソース利用と最適な成果を保証するなど、このような課題に対処するための創造的な方法があります。」また、LLMのサイズを縮小して高速化することで、LLMの運用コストを削減することについても言及しています。量子化を使用してモデルに必要なメモリーを削減し、効率的なファイン・チューニングを使用してトレーニングを高速化することで、ハードウェア・コストの削減と処理時間の短縮が実現し、これらのモデルをより手頃な価格でデプロイ・使用できるようになります。
AIモデルの複雑化も、コスト上昇の1つの要因です。Dencik氏は戦略的アプローチを推奨しています。「あらゆることに大規模な言語モデルを使用する必要はありません」と言います。「高品質のデータでトレーニングされた小さなモデルの方がより効率的で、手元のタスクによっては同じ成果、またはそれ以上の成果を達成できます。適切なモデルを選択することが重要ですが、AIを使用する新しいタスクごとに新しいモデルを作成するよりも、既存のモデルの再利用と微調整の方が優れていることがあります。」
彼は、AIのデプロイメントのためのマルチモデルのアプローチ、マルチモーダルを提唱しています。「費用対効果を高めるには、組織がAIのマルチモーダル化、つまりマルチモデル利用を進め、組織内でそれを可能にするプラットフォームを持つべきです」と彼は言います。「複雑に聞こえるかもしれませんが、それが組織にとって最もコスト効率の高い方法でAIを最大限に活用する方法です。」
サステナビリティーへの懸念は、AIシステムの総所有コストにも影響を与えています。エネルギーコストの大部分は光熱費に直接反映されず、クラウド費用に隠されていることが多いかもしれませんが、生成AIが環境に与える影響に対するアウェアネスは高まっています。「経済的なコストだけでなく、AIの使用に伴う環境的なコストです」とDencik氏は言います。同氏は、環境への影響を軽減するためにクラウドの使用を最適化することを目的とした「グリーン・オペレーション」のような新しいプラクティスを指摘しています。
企業がこれらの課題に取り組む中で、コンピューティングのコストを効果的に管理する方法を知ることが、重要な市場の差別化要因となる可能性があります。同レポートでは、「これらのコストを最適に管理するCEOは、高性能マシンのようにビジネスを運営することができるようになり、最新のテクノロジーを使用して競合他社を出し抜くことができる」と結論付けています。
