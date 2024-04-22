データとAIを使用して、レポート要件を満たしながらサステナビリティー戦略を推進します

世界中のお客様と話をする中で、サステナビリティーが依然として課題の優先事項であることがわかりました。最高経営責任者（CEO）は、今後5年間は持続可能性への投資によって業績が向上すると回答している。しかし、一部の組織では、強いコミットメントがあり、それに応じて行動しているにもかかわらず、望ましい速度で進歩するのに苦労しています。ビジネスリーダーを対象としたIBMの調査によると、彼らが直面する重要な課題のひとつは、信頼できるデータと洞察力の欠如である。

AIテクノロジーを使用すると、インテリジェンスをより迅速にインサイトに変換し、企業が持続可能性の目標や財務目標をより迅速に実現できるようになり、この課題を克服できます。AIを使用することで、ビジネス・チームはデータの「クリーニング」、ギャップの管理、さまざまなフレームワークにわたるレポート作成を行うことができます。これにより、戦略的な意思決定をより迅速かつ一貫性のあるものにし、エラーを減らして戦略的な意思決定を行うために重要な洞察が解き放たれるようになります。このアプローチは、組織がビジネス全体にわたってサステナビリティー戦略をより簡単に確立するのに役立ちます。さらに、こうしたデータや洞察を活用することで、性能を向上させ、規制要件を満たす形で進捗を加速させることができます。

IBMでは、独自のソリューションの一部で「クライアント・ゼロ」として機能しています。例えば、IBM Global Real Estateでは、サステナビリティー目標に向けた進捗状況をタイムリーかつ正確に追跡、分析、報告するために当社のテクノロジーを活用しています。現在、IBM Enviziが毎年世界中で受け取る6,500件以上の光熱費の請求書からデータを収集し、 IBM 全体の総エネルギー消費量、コスト、再生可能電力の購入費を要約することで計算に要する時間を大幅に節約するために使用されています。このテクノロジーを使用すれば、レポートを取得し、場所、地理、ユーティリティーなどでフィルタリングし、エネルギー消費量が最も多い場所を把握し、予期せぬ変化を特定し、IBMが省エネを推進する可能性が最も高い場所を見つけることができます。