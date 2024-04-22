今年のアースデイにあたり、私たちは最も希少な参考情報である地球を保護するための行動を呼びかけています。真の変化を推進するには、個人、業種、組織、官公庁・自治体が協力し、データとテクノロジーを活用して、世界中でサステナビリティーの取り組みを進めるのに役立つ新たな機会を発掘することが重要です。
世界は気候変動への取り組みで遅れをとっています。2024年は記録上最も暑い年になる見込みですが、データとAIを多くの分野に適用してサステナビリティーへの取り組みを強化することができます。私たちは、すべての組織が注力すべき中心的な領域が3つあると考えています。それは、サステナビリティー戦略と報告、エネルギー転換と気候レジリエンス資産、資産、施設およびインフラストラクチャーの知的管理です。
データとAIを使用して、レポート要件を満たしながらサステナビリティー戦略を推進します
世界中のお客様と話をする中で、サステナビリティーが依然として課題の優先事項であることがわかりました。最高経営責任者（CEO）は、今後5年間は持続可能性への投資によって業績が向上すると回答している。しかし、一部の組織では、強いコミットメントがあり、それに応じて行動しているにもかかわらず、望ましい速度で進歩するのに苦労しています。ビジネスリーダーを対象としたIBMの調査によると、彼らが直面する重要な課題のひとつは、信頼できるデータと洞察力の欠如である。
AIテクノロジーを使用すると、インテリジェンスをより迅速にインサイトに変換し、企業が持続可能性の目標や財務目標をより迅速に実現できるようになり、この課題を克服できます。AIを使用することで、ビジネス・チームはデータの「クリーニング」、ギャップの管理、さまざまなフレームワークにわたるレポート作成を行うことができます。これにより、戦略的な意思決定をより迅速かつ一貫性のあるものにし、エラーを減らして戦略的な意思決定を行うために重要な洞察が解き放たれるようになります。このアプローチは、組織がビジネス全体にわたってサステナビリティー戦略をより簡単に確立するのに役立ちます。さらに、こうしたデータや洞察を活用することで、性能を向上させ、規制要件を満たす形で進捗を加速させることができます。
IBMでは、独自のソリューションの一部で「クライアント・ゼロ」として機能しています。例えば、IBM Global Real Estateでは、サステナビリティー目標に向けた進捗状況をタイムリーかつ正確に追跡、分析、報告するために当社のテクノロジーを活用しています。現在、IBM Enviziが毎年世界中で受け取る6,500件以上の光熱費の請求書からデータを収集し、 IBM 全体の総エネルギー消費量、コスト、再生可能電力の購入費を要約することで計算に要する時間を大幅に節約するために使用されています。このテクノロジーを使用すれば、レポートを取得し、場所、地理、ユーティリティーなどでフィルタリングし、エネルギー消費量が最も多い場所を把握し、予期せぬ変化を特定し、IBMが省エネを推進する可能性が最も高い場所を見つけることができます。
AIとIoT（モノのインターネット）を適用して持続可能なエネルギー源への移行を加速
低炭素エネルギーへの移行を加速させ、より気候レジリエンス組織を構築するためのインフラ変革が明確に必要です。私たちのアプローチには、この移行を支援するために、AI、モノのインターネット（IoT）、高度なデータおよび自動化ソリューションを適用することが含まれます。
例えば、スーパーマーケット・チェーンのSalling Groupは、IBM ConsultingのFlex Platformを活用して、送電網における再生可能エネルギー電源の供給量との関連で電力消費のバランスをとっています。デンマークのAndel Energiと提携して作成されたこのプラットフォームは、IoT（モノのインターネット）センサー、 AI 、クラウドを使用して、消費者がリアルタイムでインテリジェントなグリッド最適化に参加できるエネルギーエコシステムを提供します。このテクノロジーにより、既存のビル管理プラットフォームとのインターフェイスや、再生可能エネルギーなどの断続エネルギー源での作業が容易になります。これにより、食料品店のような大規模な建物では再生可能エネルギーによる発電で利用可能な電力に基づき、オペレーションに重大な影響を与えない閾値まで、例えば暖房や冷房などのエネルギー使用を部分的に一時停止することができ、この柔軟性に対して対価を支払うことができます。
また、当社は気候の影響を予測するために必要なツールを提供することで、より気候レジリエンスな企業になれるよう支援する取り組みも行っており、例えば、森林減少の追跡、温室効果ガスの検知、作物収量の予測などに微調整が可能な地理空間基盤モデルの開発に取り組んでいます。基盤モデルは、データの特定と分析、人口が移動する場所や移動の理由などの傾向を明らかにし、再生可能エネルギーの供給方法についての洞察を提供し、炭素の保管場所や劣化にかかる時間の推定などに役立ちます。また、AIの使用には膨大なエネルギーとデータが必要であることもわかっています。AIの活用が進む中、組織はAIシステムを持続的に設計・管理する方法を検討する必要があります。これには、再生可能エネルギー源が多く利用されている地域で処理システムを実行し、コンピューティング・ワークロードがこのエネルギーを効率的に使用するようにすることなどが挙げられます。AI倫理委員会によると、IBMはこれまで、AIシステムによる環境への影響を軽減するために多くの措置を講じています。たとえば、2023年には、IBMの総電力消費量の70.6%が再生可能エネルギーから供給され、これにはIBMデータセンターで消費された電力の74%も含まれています。さらに、IBM Hursleyデータセンターでは、4,500台の物理的なコンピュート・システム全体の電力を節約するために、独自のテクノロジーを活用しています。
AIを活用して効率的なオペレーションの構築、コストの管理、フットプリントの削減を実現
2030年までに国連の目標を達成するための鍵は、資産、施設、インフラストラクチャーの性能向上にあります。これにより、使用されるリソースを最適化して進捗を進めることができます。
たとえば、米国のアトランタ市では、IBM Maximoを使用して、消防、警察、公園、公共事業、および市が所有するすべての建物を含む51の施設を管理しています。このソリューションは、市の各部門にわたる包括的な監視、メンテナンス、信頼性アプリケーションにアクセスできる単一の統合プラットフォームを提供し、このプラットフォームを使用して、メンテナンスの計画とスケジュール、作業指示の追跡、保守の管理などをすべて単一のプラットフォーム内で行うことができます。最終的に、このテクノロジーは都市の資産を保全し、施設をより効率的に運営できるようにすることで、市のサステナビリティーへの取り組みに貢献し、市の時間と費用を節約することになります。Atlanta社は、特にAIの分野でMaximoの機能を拡大し続けていく予定です。
私たちはすでに、新たな規制や業務に対応しながら、これらの機能を向上させ、今後の課題に取り組むことができる革新的なテクノロジーを開発しています。AIの台頭と新たなサステナビリティー規制により、当社は企業資産管理（EAM）から資産ライフサイクル管理（ALM）へ移行しつつあります。ALMにより資産の全体的な寿命を延ばし、これまでは不可能だった方法で効率を高めることができます。Downerは、IBM Consultingと協力し、当社のテクノロジーを使用してオーストラリア全土で200両以上の列車からのリアルタイム・データを活用することで、これを調査しました。分析は予知保全を支援し、故障の削減、列車の信頼性を51%向上させます。
生成AIの助けを借りて進歩を加速
サステナビリティーの将来を考えるとき、重要な役割を果たす可能性を秘めた生成AIが思い浮かびます。生成AIとは、未加工データを取得し、プロンプトに応じて統計的に確率の高い出力を生成するように「学習」できる深層学習モデルを指します。生成AIを活用してサステナビリティー目標を推進することで、企業はサステナビリティー目標と財務目標の両方を迅速に実現できるようになります。IBMの研究によると、サステナビリティーを運用化している（つまり、サステナビリティーの実践をビジネスに組み込んでいる）組織は、収益性で同業他社を上回る可能性が52%高く、収益成長率も16%高い結果が出ています。IBMの研究によると、調査対象の経営幹部の61%は、生成AIは自社のサステナビリティー課題にとって重要であり、サステナビリティーのために生成AIへの投資を増やす予定であると回答しています。これまでと同様に、ビジネスとサステナビリティーの両方のメリットを確実に提供するためには、これらのテクノロジーのデプロイ方法には慎重な検討が必要です。
IBMでは、データとAIを活用するさまざまな方法を模索し、組織がビジネスを前進させ、持続可能性を日々のコア・ビジネス運営に組み込めるように支援しています。環境問題は、企業、政府、社会が共に協力しなければ解決されません。アースデーは、真の進歩を達成するために私たち全員が行動を起こす必要があることを思い出させてくれます。すべての人が今日の課題に対処するために果たすべき役割を担っており、IBMは、組織が持続可能な慣行に向けて導き、データ駆動型のテクノロジーを導入して、環境にプラスの影響をもたらすよう支援することに取り組んでいます。
ニーズに合った最適な設備パフォーマンス管理（APM）ソフトウェアが見つかります。
サステナビリティーを組み込むことで、それは多くの組織で見られるような単なる報告や会計の作業にとどまらず、ビジネス・トランスフォーメーションを加速させる原動力となります。
戦略的ロードマップを日々の業務に結び付けて、サステナビリティーへの取り組みを今すぐ始めましょう。
IBMのサステナビリティー・コンサルティング・サービスを利用して、サステナビリティーへの野心を行動に移し、より責任ある収益性の高いビジネスにしましょう。
AIを活用したオープンなソリューションとプラットフォーム、IBMの業界に関する深い専門知識を活用して、持続可能で収益性の高い道筋を計画することで、サステナビリティーへの取り組みを加速させましょう。