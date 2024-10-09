ITリーダーが今日どのようにメインフレームを活用し、AIやハイブリッドクラウドの時代における未来を描いているかをよりよく理解するために、IBM Institute for Business Value (IBV)はOxford Economicsと協力し、 世界のIT幹部2,551人を対象に調査を実施しました。調査結果では、メインフレームがすでにAIイノベーション、ハイブリッドクラウド、デジタル・トランスフォーメーションの加速をサポートする上で重要な役割を果たしていることがわかりました。比類のないセキュリティと処理能力を備えたメインフレームは、価値ベースで世界の取引の70％を支えています。

メインフレームは、膨大な量のデータを迅速、確実、かつ安全に処理する能力を通じて、その活力を証明しており、データ主導型イノベーションの可能性を最大限に引き出す鍵となります。