ITリーダーが今日どのようにメインフレームを活用し、AIやハイブリッドクラウドの時代における未来を描いているかをよりよく理解するために、IBM Institute for Business Value (IBV)はOxford Economicsと協力し、 世界のIT幹部2,551人を対象に調査を実施しました。調査結果では、メインフレームがすでにAIイノベーション、ハイブリッドクラウド、デジタル・トランスフォーメーションの加速をサポートする上で重要な役割を果たしていることがわかりました。比類のないセキュリティと処理能力を備えたメインフレームは、価値ベースで世界の取引の70％を支えています。
メインフレームは、膨大な量のデータを迅速、確実、かつ安全に処理する能力を通じて、その活力を証明しており、データ主導型イノベーションの可能性を最大限に引き出す鍵となります。
調査によると、調査対象の78％のITエグゼクティブは、組織がメインフレームのアプリケーションやトランザクションにAIの機能を組み込んだプロジェクトを試験的に実施しているか、運用を開始していると回答しました。この調査によると、組織はメインフレームを、イノベーションの推進、サイバーセキュリティーの強化、オペレーションの合理化、アプリケーションのモダナイゼーションなど、幅広い機能にエンタープライズAIをデプロイするための貴重なプラットフォームと考えていることがわかりました。例：
メインフレームは、ハイブリッドクラウドのストラテジーを成功させる上でも重要な役割を果たしており、組織はアプリケーションのワークロードを最適なコンピューティング環境にデプロイすることができます。金融取引、医療記録、政府サービスなどの重要なワークロードには、高度なセキュリティ、信頼性、拡張性が求められます。これらのワークロードにメインフレームを使用することで、企業はその最適化されたアーキテクチャを活用し、比類のないパフォーマンスと効率性を実現し、ITエコシステム全体のコストとリスクを最小限に抑えることができます。
このアプローチは、大きな投資収益率をもたらすことが証明されており、ハイブリッド・バイ・デザイン企業は、デジタル・トランスフォーメーションの取り組みから3倍以上の収益を達成しています。しかし、こうしたメリットを完全に実現するためには、組織はメインフレームシステムを保守して最新性を確保し、メインフレームアプリケーションをモダナイズし、分散データ、アプリケーション、クラウド、最新の開発手法と統合する必要があります。
組織はデジタル・トランスフォーメーションの取り組みを進める中で、メインフレームへの既存の投資を活用し、ハイブリッドクラウドとAIでデータの可能性を最大限に解き放つ必要があります。
メインフレーム戦略の活性化を目指すITリーダーは、今すぐいくつかの需要な行動を検討すべきです。
強固なIT基盤を確立するには、組織はハイブリッド・バイ・デザイン戦略に取り組み、メインフレーム・アプリケーションをモダナイズし、明確な統合とデータ共有のストラテジーを策定する必要があります。これには、テクノロジー資産全体のビジネス価値の最適化、ビジネス目標に合わせたアプリケーションのモダナイゼーション戦略の作成、シームレスなデータ交換とAPI接続を実現するためのメインフレームとその他のテクノロジー間の統合の優先などが含まれます。そうすることで、組織は全体的な競争力を高め、コストを削減し、変化するビジネス要件への対応力を強化することができます。
組織はAIを活用してDevOpsチームを強化し、メインフレームオペレーションを強化し、ビジネストランザクションにAIを導入する必要があります。これを実現するには、アプリケーションの発見・分析・近代化を加速する生成AI支援ツールを開発者に提供し、スマート支援ツールや次世代チャットボットアシスタントで業務機能を向上させ、取引中の洞察にAIを活用してビジネスユースケースを強化することが有効です。AIイノベーションを採用することで、ハイブリッドクラウドとAI駆動型の世界で組織はモダナイゼーションを合理化し、運用効率を向上させ、ビジネスの成功を推進できます。
組織は、今日のメインフレームの機能を活用し、多様で熟練したメインフレーム労働力を育成し、AIツールや協働イニシアチブによってメインフレーム専門家のスキルを向上させる必要があります。これには、高度な暗号化や認証、高度なプロセッサーチップや特殊なAIアクセラレーターなどの新しいメインフレーム機能を活用すること、対象を絞ったスキリング・イニシアチブやメンターシップ・プログラムを通じてスキル格差に対処すること、AIツーリングやアシスタント、メインフレーム・スキル・カウンシルのような共同イニシアチブを通じてメインフレームの専門家を強化することが含まれます。
ハイブリッドクラウドとAIの時代が展開する中、メインフレームの持続力はこれまで以上に明らかになっています。セキュリティ、データ・プライバシー、業務効率の確保を支援する戦略的資産としての役割は、組織が競争力を維持するために不可欠なものとなっています。メインフレームの強みを活用したモダナイゼーション戦略を採用することで、組織はデジタル・トランスフォーメーション・ジャーニーを加速し、成長とイノベーションのための新たな機会を開拓できます。
IBM Zは、企業向けオペレーティング・システムとIBM Zソフトウェアを実行し、AIの精度、生産性、俊敏性の向上を実現するIBM Telumプロセッサーを搭載した最新のインフラストラクチャー・ファミリーです。
IBM zSystemsは、最新のz/Architectureハードウェア製品群であり、z/OS、Linux、z/VSE、z/TPF、z/VM、およびzSystemsソフトウェアを実行できます。
ITインフラストラクチャー全体のセキュリティー、信頼性、コントロールを維持しながら、ミッション・クリティカルなワークロードを処理できるように設計されています。
IBMと共に、メインフレーム・アプリケーションをモダナイズしてデジタル変革を加速しましょう。
IBM ZとTelumのパワーを解き放つことで、データを保護し、性能を最適化し、AIの洞察をリアルタイムで獲得します。速度・拡張性・安全性の実現のために設計された、業界をリードするメインフレーム・ソリューションとプロセッサーで、企業の未来を構築します。